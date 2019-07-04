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أصالة ترد على تصريحات إليسا عن اللاجئين السوريين

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
الفنانة أصالة نصرى
الفنانة أصالة نصرى
نشرت الفنانة أصالة، قبل قليل، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» صورة "لا للعنصرية"، وعلقت عليها: «كم هو مؤلم التعبير القاسي العنصري الذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أن يكون هو أول من ينادي بالوحدة العربية، وبالتعاضد الإنساني، خصوصا عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربية لمحنة ليس له فيها يد، كم هي مخجلة الكلمات العنصرية من (لاجئ) (نازح) (مهجر) (مشرد)، حين تخرج من أفواه من توقعنا ألا يتلفظ بهذه الكلمات الدخيلة على لغتنا الإنسانية، بلادنا تشتكي، أكثر مما تتألم لمصابها، من حروب، من خراب، من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصرية».
وأضافت السورية أصالة نصري: «أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان سواء كان من ديني أو لا، يتكلم ذات لغتي أو لا، ولا أقبل أنا الإنسان أن يهان مَن احتاج لمساعدتي، سواء بيتي أو حضني، أو كلمة قد تعينه على ما هو فيه، لا للعنصرية، كلنا إخوة، فالضعيف اليوم يحتاج إلى القوي ليعينه لا ليهينه. لا للعنصرية».
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«شباب توك» يودع متابعيه بعد ثمانية أعوام من النجاح

بعد ثماني سنوات من انطلاق برنامج "شباب توك"، ودَّع جعفر عبد الكريم جمهوره في الحلقة الأخيرة من البرنامج، التي تمت إذاعتها أول من أمس، الموافق 2 يوليو، عبر شاشة "DW عربية"، ليُسدَل بذلك الستار على أحد أكثر البرامج الحوارية الشبابية تأثيرًا في العالم العربي. وقد أعلن مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم عن عكوفه مع فريق البرنامج على التحضير لمشروع إعلامي جديد على منصات مؤسسة "دويتشه فيله".
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خالد سليم المرشح الأول لمسلسل «بلا دليل» أمام درة

وقع اختيار شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، على الفنان خالد سليم، ليكون بطلا أمام التونسية درة فى مسلسل «بلا دليل»، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنتظر الشركة عودة الفنان من أمريكا من أجل التعاقد معه بشكل رسمي، حيث يجرى حاليًأ ترشيح باقى الأبطال الذين سيشاركون فى المسلسل، إلى جانب قيام المؤلفة إنجي علاء، بكتابة السيناريو حيث انتهت حتى الآن من كتابة أول 20 حلقة، وتستعد المخرجة منال الصيفى لبدء التصوير قريبًا، حيث تجرى حاليًا جلسات عمل مع الأبطال الذين تم التعاقد معهم بشكل رسمى.
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شقيق شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة مرضها

انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير صحفية تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية، وعلى أثرها سافرت إلى لندن لتلقي العلاج، وأنها اضطرت لإلغاء حفلها بمهرجان قرطاج، المقرر إقامته فى 17 أغسطس القادم، وأن إدارة المهرجان اختارت اللبناني عاصي الحلاني، ليحل محلها في ذلك اليوم، وتكهن البعض أن السبب فى إلغاء حفلتها وسفرها هو أنها حامل، ولكن شقيقها محمد حرص على توضيح الصورة، حيث خرج من خلال حسابه على «تويتر» ونفى كل ما تردد حول مرض شقيقته وعن إلغاء حفلتها، وقام بنشر مجموعة من الصور التي تجمعه بشقيقته، وعلق عليها: «كفاية إشاعات بقى قرفتونا».
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أصالة تنعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعت المطربة أصالة، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة، الذي رحل عن عالمنا أمس في المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 39 عاما، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: "الله يرحمه ويغفر له ويعين شيوخنا وأبناء شعبنا في الإمارات الحبيبه، على هذا المُصاب الجلل".. أصالة أحيت السبت الماضي حفلا فى جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب.
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ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
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إليسا تكشف حقيقة انفصالها عن شركة روتانا

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بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت في جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب. تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وسيحييها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة.
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