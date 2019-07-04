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نائب يطالب الزراعة بمحاربة المبيدات المغشوشة

تحرير:أحمد جاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت
وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت
قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن اهتمام وزارة الزراعة بعمل دورات تدريبية عن الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج في الحدود الآمنة لمتبقيات المبيدات، خطوة مهمة وجيدة لزيادة وعي المصدرين من الزراعيين، تجنبا لأية مشكلات لاحقة، موضحا أن جهود الوزارة بدأت تؤتي ثمارها من خلال رفع الحظر عن عدد من الصادرات الزراعية بأكثر من دولة، وارتفاع نسبة الصادرات مرة أخرى، إذ أننا خسرنا ملايين الجنيهات نتيجة المبيدات المغشوشة.
وأشاد مشهور بالجهد الذي تبذله وزارة الزراعة بقيادة الوزير عز الدين أبو ستيت لتحقيق الانضباط في أسواق المبيدات، بعد المشكلات العديدة التي سببتها ظاهرة غش المبيدات مع الدول المستوردة لمنتجاتنا الزراعية، إلا أن الأمر ما زال بحاجة إلى مزيد من الجهود للقضاء عليها تمام حفاظا على سمعة صادراتنا، مطالبا بمزيد
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اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.
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وفاة مكرم جاد الكريم صاحب صور اغتيال السادات

توفي، اليوم الخميس، المصور العالمي مكرم جاد الكريم، عن عمر ناهز الـ80 عاما، وتقام صلاة الجنازة في دار الخدمات، الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، وذلك بعد أنه مر في حياته بمحطات شهيرة، إذ كان مراسلا حربيا ومصورا عسكريا بـ"أخبار اليوم"، وغطى حرب اليمن، حرب الاستنزاف، حرب تشاد، حرب الخليج، حرب أكتوبر، ونال شهرته الواسعة ومعرفة العالم به كمصور بعد تصويره لحظة اغتيال الرئيس أنور السادات في أحداث المنصة، وكرمته العديد من الجهات العالمية.
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نائب يطالب بمسائلة رئيس الوزراء بسبب هدم دار المعارف

استنكر تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في طلب احاطة تقدم به للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار إدراج مبنى مؤسسة دار المعارف ضمن خطة مثلث ماسبيرو، واستثناء فندق شهير بمنطقة كورنيش النيل، وكذا جراج ماسبيرو، قائلا إن الإدراج سيهدر الملايين على الدولة، إذ إن دار المعارف بها مطابع لا تقل قيمتها السوقية عن 450 مليون جنيه، ولا يمكن نقلها إلى مكان آخر، وفي حالة النقل سيتم بيعها بنظام "الخردة"، بالإضافة إلى أن النقل سيفقدها قيمتها الإنتاجية والاقتصادية، معلنا رفضه إدارج دار المعارف ضمن مخطط ماسبيرو.
دباغة جلود الأضاحي-6

فلكيا.. السبت الموافق 10 أغسطس وقفة عرفات

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن أول أيام شهر ذى الحجة فلكيا هو الجمعة 2 أغسطس، وبذلك يكون يوم عرفة السبت 10 أغسطس. وأوضح غريب، فى تصريحات له، أن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس، مؤكدًا أن الدول العربية والإسلامية ستنتظر إعلان الرياض موعد غرة ذى الحجة، ومن ثم تحديد وقفة عرفة لارتباط ذلك بشعائر الحج. وطبقا لما أعلنه، فمن المتوقع أن تكون الإجازة بدءًا من السبت 10 أغسطس الذي يوافق -فلكيا- يوم عرفة، ثم 4 أيام عيد الأضحى المبارك، من الأحد 11 أغسطس حتى الأربعاء، 14 من الشهر ذاته.
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ادمان-ادوية-مخدرات (3)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
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البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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