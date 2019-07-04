نائب يطالب الزراعة بمحاربة المبيدات المغشوشة

تحرير:أحمد جاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن اهتمام وزارة الزراعة بعمل دورات تدريبية عن الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج في الحدود الآمنة لمتبقيات المبيدات، خطوة مهمة وجيدة لزيادة وعي المصدرين من الزراعيين، تجنبا لأية مشكلات لاحقة، موضحا أن جهود الوزارة بدأت تؤتي ثمارها من خلال رفع الحظر عن عدد من الصادرات الزراعية بأكثر من دولة، وارتفاع نسبة الصادرات مرة أخرى، إذ أننا خسرنا ملايين الجنيهات نتيجة المبيدات المغشوشة.

وأشاد مشهور بالجهد الذي تبذله وزارة الزراعة بقيادة الوزير عز الدين أبو ستيت لتحقيق الانضباط في أسواق المبيدات، بعد المشكلات العديدة التي سببتها ظاهرة غش المبيدات مع الدول المستوردة لمنتجاتنا الزراعية، إلا أن الأمر ما زال بحاجة إلى مزيد من الجهود للقضاء عليها تمام حفاظا على سمعة صادراتنا، مطالبا بمزيد