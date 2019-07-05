بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار اليوم، وهي تعد الزيادة الرابعة منذ قرار تعويم الجنيه المصري خلال عام 2016، وهي بمنزلة الشريحة الأخيرة في ترشيد دعم الوقود
بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
ونعرض في هذا التقرير تطور الزيادات في أسعار الوقود منذ قرار التعويم وفقا لما يلي:
نوفمبر 2016
ارتفع سعر لتر بنزين "80" ليصل إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.60 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين "92" ليبلغ 3.50 جنيه بدلا من 2.60 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 2.35 جنيه بدلا من 1.80 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز
ونعرض في هذا التقرير تطور الزيادات في أسعار الوقود منذ قرار التعويم وفقا لما يلي:
نوفمبر 2016
ارتفع سعر لتر بنزين "80" ليصل إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.60 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين "92" ليبلغ 3.50 جنيه بدلا من 2.60 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 2.35 جنيه بدلا من 1.80 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 1.10 جنيه إلى 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.
29 يونيو 2017
قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى 2 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.
16 يونيو 2018
قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.6%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية ليصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.
يوليو 2019
قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، التي تعد بمنزلة الشريحة الأخيرة من رفع الدعم عن المواد البترولية، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 8 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 95 ليصل إلى 9 جنيهات بدلا من 7.75 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 والسولار والكيروسين ليصل إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.5 جنيه.
وأيضا شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الأسطوانة المنزلي إلى 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والأسطوانة التجارية إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.
وشملت الزيادات أيضا زيادة أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعى للمنازل، والتي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا، من 175 قرشا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) من 250 قرشا إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) من 300 قرش إلى 360 قرشا.
وارتفعت أسعار المازوت من 3 آلاف و500 جنيه إلى 4 آلاف و500 للطن، مع ثبات سعر بيعه للكهرباء والصناعات الغذائية، بينما زاد سعر الغاز الطبيعي لقمائن الطوب إلى 85 جنيها مقابل كل مليون وحدة حرارية.
آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية
كشفت وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد، والخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر، عن أنه سيتم إدخال مؤشر التسعير التلقائي لمنتجات الوقود لرفع نسبة السعر للتكلفة 100%، كما أنه سيتم تطبيق آلية تسعير الوقود على بعض المنتجات البترولية، على أن يتم إجراء أول تعديلات فى الأسعار منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك في ما عدا البوتاجاز والمازوت المستخدمين في المخابز وتوليد الكهرباء.
ويقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك بتكلفة توفيرها، ما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، حيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغيّر في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لهذه الآلية، من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغيّر عوامل التكلفة.
وتستهدف الحكومة من تطبيق هذه الآلية الجديدة الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل المنتجات البترولية، والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.