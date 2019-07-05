بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار اليوم، وهي تعد الزيادة الرابعة منذ قرار تعويم الجنيه المصري خلال عام 2016، وهي بمنزلة الشريحة الأخيرة في ترشيد دعم الوقود

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

البنزين

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.

ونعرض في هذا التقرير تطور الزيادات في أسعار الوقود منذ قرار التعويم وفقا لما يلي: نوفمبر 2016 ارتفع سعر لتر بنزين "80" ليصل إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.60 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين "92" ليبلغ 3.50 جنيه بدلا من 2.60 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 2.35 جنيه بدلا من 1.80 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز