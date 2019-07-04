دراسة: تجنب تناول الدهون المشبعة يضر أكثر مما ينفع

نشر أكثر من 10 علماء من أوروبا والولايات المتحدة دراسة تدعو إلى عدم تشويه صورة الدهون، خاصة الدهون المشبعة الموجودة في الحليب والجبن واللحوم والزبد والمعجنات والشيكولاتة
غالبًا ما يحذر الأطباء من تناول الدهون المشبعة، ولكن قد تضر هذه النصيحة أكثر مما تنفع، لأن تجنب الدهون المشبعة كليا بدلا من التفكير في التأثير الصحي العام للأطعمة قد يعني عدم الحصول على مغذيات مهمة؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي البيض والشيكولاتة الداكنة واللحوم والجبن على نسبة عالية من الدهون ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية.
وانتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتها بخفض الدهون المشبعة بدلا من تحديدها، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
نشر أكثر من 10 علماء من أوروبا والولايات المتحدة دراسة تدعو إلى عدم تشويه الدهون، خاصة الدهون المشبعة الموجودة في الحليب والجبن واللحوم والزبد والمعجنات والشيكولاتة والقشدة، وعلى الرغم من ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فالأطعمة التي تحتوي عليها تحمل فوائد صحية عديدة.
وقال العلماء بقيادة أرني
نشر أكثر من 10 علماء من أوروبا والولايات المتحدة دراسة تدعو إلى عدم تشويه الدهون، خاصة الدهون المشبعة الموجودة في الحليب والجبن واللحوم والزبد والمعجنات والشيكولاتة والقشدة، وعلى الرغم من ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فالأطعمة التي تحتوي عليها تحمل فوائد صحية عديدة.
وقال العلماء بقيادة أرني إستروب، رئيس قسم التغذية بجامعة كوبنهاجن الدنماركية: «التوصية بتقليل تناول الدهون المشبعة الكلية قد تسبب انخفاضا في تناول الأطعمة كثيفة المغذيات»، كما قالوا إن هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والأمراض غير المعدية مثل السرطان، وسوء التغذية.
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توصي خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة الرجال البالغين بأكل ما لا يزيد على 30 جراما من الدهون المشبعة يوميا، والنساء 20 جراما، أي ما يعادل نحو 6 أو 9 بيضات، أو 5- 7 قطع من الشيكولاتة.
وتوصي مسودة الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بأن يحصل الأشخاص على أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية، أي نحو 150- 250 سعرا حراريا من الدهون المشبعة. اقرأ أيضا: الدهون في الطعام سيئة أم ضارة بصحتك؟ إليك الحقيقة
وناقش العلماء مخاطر وفوائد الدهون لسنوات؛ لأن تناول الكثير منها يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول في الدم ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، لكن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة توفر أيضًا مركبات حيوية مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف والحديد والزنك.
وقال الدكتور أستروب وزملاؤه إن التركيز في الماضي على تقليل الدهون المشبعة أدى إلى مزيد من التركيز على الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة السيئة للغاية، كما أوضحوا: «يعد استهلاك الدهون غير المشبعة على نطاق واسع مسؤولا عن 6- 19% من جميع أمراض القلب التاجية التي قد تسبب الوفاة».
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كما أشار العلماء إلى أن الدهون المشبعة هي ببساطة مصطلح شمولي وما يتضمنه بالفعل أكثر تعقيدًا وتنوعًا، فالزبد -على سبيل المثال- عبارة عن مستحلب من الماء والزيت، في حين أن دهون اللحم هي دهون بنسبة 100%، وهي جزيئات حيوية لا تذوب في الماء وتشمل بعض الفيتامينات.
ومن ناحية أخرى، أوضح البروفيسور نفيد ساتار من جامعة جلاسكو، أنه بغض النظر عما تقوله الدراسة، فإن الدهون المشبعة تزيد من مستويات الكوليسترول وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. يهمك أن تعرف.. البطاطس مش بس شيبسي.. عصيرها يعالج القرح
كما قال تيم تشيكو، من جامعة شيفيلد، إن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، ومنخفض في الأطعمة المصنعة والكعك والبسكويت والوجبات الخفيفة، إلى جانب النشاط البدني المنتظم، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وبهذا يمكن تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الدهون المشبعة، وتجنب الأطعمة المصنعة المليئة بالدهون غير المشبعة السيئة حفاظا على الصحة.