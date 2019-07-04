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دراسة: تجنب تناول الدهون المشبعة يضر أكثر مما ينفع

نشر أكثر من 10 علماء من أوروبا والولايات المتحدة دراسة تدعو إلى عدم تشويه صورة الدهون، خاصة الدهون المشبعة الموجودة في الحليب والجبن واللحوم والزبد والمعجنات والشيكولاتة
تحرير:فيروز ياسر ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الدهون المشبعة
الدهون المشبعة
غالبًا ما يحذر الأطباء من تناول الدهون المشبعة، ولكن قد تضر هذه النصيحة أكثر مما تنفع، لأن تجنب الدهون المشبعة كليا بدلا من التفكير في التأثير الصحي العام للأطعمة قد يعني عدم الحصول على مغذيات مهمة؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي البيض والشيكولاتة الداكنة واللحوم والجبن على نسبة عالية من الدهون ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية. وانتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتها بخفض الدهون المشبعة بدلا من تحديدها، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
نشر أكثر من 10 علماء من أوروبا والولايات المتحدة دراسة تدعو إلى عدم تشويه الدهون، خاصة الدهون المشبعة الموجودة في الحليب والجبن واللحوم والزبد والمعجنات والشيكولاتة والقشدة، وعلى الرغم من ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فالأطعمة التي تحتوي عليها تحمل فوائد صحية عديدة. وقال العلماء بقيادة أرني
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لو جسمك على شكل تفاحة.. احذري أمراض القلب

السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
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كيف يؤثر النظام النباتي المعتمد على البيض في صحتك؟

النظام النباتي أصبح منتشرا في كثير من أنحاء العالم، ويتبعه الكثير من الأشخاص لأسباب صحية على وجه الخصوص، حيث يعتمد على الأطعمة المشتقة من النباتات، بما فيها من الخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والفاكهة، ولكن مع القليل أو بدون المنتجات الحيوانية، وهناك أنواع مختلفة من النظام النباتي من بينها الذي يعتمد على البيض، وتجنب منتجات الألبان. البيض كامل الدسم ومغذ، مما يجعله إضافة رائعة لأي نظام غذائي تقريبًا، كما أنه مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، والفيتامينات B، والمركبات المضادة للالتهابات.
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كوب يوميا من هذه الفاكهة يحميك من أمراض القلب

دائما ما يُقال إن التوت الأزرق مضاد للسرطان ومجموعة مختلفة من الأمراض، وبالفعل أثبتت نتائج الأبحاث الجديدة أن تناول كوب من التوت الأزرق يوميًا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تُعد سببا رئيسيا للتعرض للنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 15%. ويقول فريق البحث التابع لقسم التغذية والطب الوقائي في كلية طب الأطفال بجامعة UEA إنه يجب إضافة التوت الأزرق والأنواع الأخرى منه للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة بين الفئات المعرضة للخطر، وفقا لصحيفة Express.
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