دراسة: تجنب تناول الدهون المشبعة يضر أكثر مما ينفع

نشر أكثر من 10 علماء من أوروبا والولايات المتحدة دراسة تدعو إلى عدم تشويه صورة الدهون، خاصة الدهون المشبعة الموجودة في الحليب والجبن واللحوم والزبد والمعجنات والشيكولاتة

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الدهون المشبعة

غالبًا ما يحذر الأطباء من تناول الدهون المشبعة، ولكن قد تضر هذه النصيحة أكثر مما تنفع، لأن تجنب الدهون المشبعة كليا بدلا من التفكير في التأثير الصحي العام للأطعمة قد يعني عدم الحصول على مغذيات مهمة؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي البيض والشيكولاتة الداكنة واللحوم والجبن على نسبة عالية من الدهون ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية. وانتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتها بخفض الدهون المشبعة بدلا من تحديدها، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

نشر أكثر من 10 علماء من أوروبا والولايات المتحدة دراسة تدعو إلى عدم تشويه الدهون، خاصة الدهون المشبعة الموجودة في الحليب والجبن واللحوم والزبد والمعجنات والشيكولاتة والقشدة، وعلى الرغم من ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فالأطعمة التي تحتوي عليها تحمل فوائد صحية عديدة. وقال العلماء بقيادة أرني