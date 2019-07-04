عودة الأصنام.. تمثال الحرية يثير الجدل بالسعودية

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

تمثال الحرية في نيويورك

انتشر في الساعات الأخيرة هاشتاج "تمثال الحرية" على موقع "تويتر"، وذلك بعد ظهور مجسم لتمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، واعتبر البعض أن الأمر عودة لعصر الأصنام، وتقليد أعمى للغرب، فكتب أحد المغردين: "ليس من الثقافة والتطور أن تاخذ وتتعلم من قيم اليهود والنصارى، وترفع في أرض التوحيد ومنبع العقيدة تماثيل ترمز للتحرر والانسلاخ عن الدين والعرف، اللهم إنا نبرأ إليك من الأصنام والأوثان وعبادها، ونشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم"، وذلك حسبما نقل موقع "بي بي سي" بالعربية.

وذكر آخر: "يا أهل الجزيرة اليس فيكم من يقتدي بنبي الله إبراهيم عليه السلام، ويحطم هذا الصنم؟". ورغم أن "أمانة جدة"، صرحت بأن المجسم الحرية وجوده مرهون بفعالية تجرى حاليا وهدفها التعريف بالثقافة الأميركية، على أن يتم ازالته عند انتهاء الفعالية، إلا أن الهجوم استمر، وكتب أحد المغردين: "الحرام حرام سواء