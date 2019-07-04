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عودة الأصنام.. تمثال الحرية يثير الجدل بالسعودية

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
تمثال الحرية في نيويورك
تمثال الحرية في نيويورك
انتشر في الساعات الأخيرة هاشتاج "تمثال الحرية" على موقع "تويتر"، وذلك بعد ظهور مجسم لتمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، واعتبر البعض أن الأمر عودة لعصر الأصنام، وتقليد أعمى للغرب، فكتب أحد المغردين: "ليس من الثقافة والتطور أن تاخذ وتتعلم من قيم اليهود والنصارى، وترفع في أرض التوحيد ومنبع العقيدة تماثيل ترمز للتحرر والانسلاخ عن الدين والعرف، اللهم إنا نبرأ إليك من الأصنام والأوثان وعبادها، ونشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم"، وذلك حسبما نقل موقع "بي بي سي" بالعربية.
وذكر آخر: "يا أهل الجزيرة اليس فيكم من يقتدي بنبي الله إبراهيم عليه السلام، ويحطم هذا الصنم؟". ورغم أن "أمانة جدة"، صرحت بأن المجسم الحرية وجوده مرهون بفعالية تجرى حاليا وهدفها التعريف بالثقافة الأميركية، على أن يتم ازالته عند انتهاء الفعالية، إلا أن الهجوم استمر، وكتب أحد المغردين: "الحرام حرام سواء
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طيران-الاتحاد (2)

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

بعد مرور حوالي شهر على تعليق شركة طيران الإمارات، رحلاتها إلى السودان، إثر أحداث فض اعتصام القيادة العامة، أعلنت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من يوم الإثنين المقبل، بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي، قائلة: "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان واجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم، وسيتم استئناف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبي والخرطوم"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
صحف

صحف سعودية: ترامب يهدد إيران بضربة لم يتلقاها أحد

تصدر إصرار إيران على خرق الاتفاق النووي عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما سلطت الضوء على الأزمة السودانية والهجوم الذي شهده مركز للمهاجرين في ليبيا، إضافة إلى مباشرة سفيرة المملكة لمهامها في واشنطن. ذكرت صحيفة "الحياة" في إيران صعدت مواجهتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستبدأ بعد أيام بتخصيب اليورانيوم "بأي مستوى" تراه مناسباً، منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، وسخرت طهران من الآلية المالية التي أعدها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها "فارغة".
الحوثيون

تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.
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السعودية

السعودية تفرج عن المساجين 24 ساعة كل شهر للخلوة الشرعية

قرار جديد اتخذته السلطات في المملكة العربية السعودية، يسمح للمسجون بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر، من أجل قضاء الخلوة الشرعية من زوجته في منزلهما، وتحدث اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة، عن تفاصيل القرار، موضحا أنه تم استحداث بند جديد للخلوة الشرعية في لائحة السجون، مشيرا في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر، لتصبح مدة خروجهم 72 ساعة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط معينة.
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

قرار حاسم.. هل ترسل اليابان قوات عسكرية لخليج عمان؟

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية في خليج عمان أمس. وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي لم يستوفِ الشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتي في التوقيت الحالي.
مطار ابها (1)

رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
مطار ابها

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

نشرت قناة العربية أول مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
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