رياضة

ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
أوغندا
أوغندا
قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
وعن مشكلة إضراب اللاعبين، قال ديسابر: "تم حل الأزمة وقام اللاعبون بالتدريب استعدادًا لمواجهة السنغال، كانت هناك إشكالية صغيرة بين اللاعبين واتحاد الكرة وتم حلها نهائيا وهى لا تعد كونها أزمة مثل أي أزمة تحدث داخل البيت الواحد". وأضاف مدرب أوغندا: "أن نوجد في دور الـ16 إضافة كبيرة لنا، كل اللاعبين يركزون
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الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.
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باكستر يتحدث عن مشكلة الجماهير قبل مواجهة الفراعنة

تحدث الإنجليزي ستيوارت باكستر، مدرب مُنتخب جنوب إفريقيا، عن استعدادت فريقه لمواجهة الفراعنة ضمن مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي. وقال باكستر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "اختيارات الفريق دائما ما تكون بمثابة المشكلة للجماهير، وأيضا بالنسبة لي، لأن الأمر يظل متعلقا بالرأي ووجهة النظر. حال قمت بسؤال مدربي الدوري المحلي في جنوب أفريقيا، فربما يكون لكل منهم رأي مختلف ومُغاير عن الآخر".
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رينارد يحذر مصر ويكشف تفاصيل حالة بوطيب

حذر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجهاز الفني للمنتخب الوطني من مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وتأهل الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب إفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة. وقال رينارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين، المقرر لها غدا الجمعة: "جنوب إفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وحذارِ أن تقلل من قدراته".
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منتخب مصر مع أجيري.. بين الكوارث والانحلال والخداع

حقق المنتخب الوطني فوزًا مثيرًا على حساب أوغندا (2-0)، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة، وسجل للفراعنة محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 44، وحافظ الفراعنة على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي. وضمن الفراعنة صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد حصد العلامة الكاملة بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، وتجمد رصيد منتخب أوغندا عند 4 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، ليصعد رسميًا محتلاً الوصافة.
منتخب-اوغندا‎ (2)

مدرب أوغندا يتحدى الفراعنة ولا يخشى الجماهير

أعرب مدرب منتخب أوغندا سباستيان ديسابر، عن ثقته في قدرة فريقه في التغلب على المنتخب الوطني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدًا الأحد في ختام مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، حيث تحتل مصر الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما توجد أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وقال ديسابر إن المباراة ستكون صعبة للغاية، نظرًا لمواجهته أصحاب الأرض الذين يتسلحون بالجماهير الغفيرة في مساندتهم، ولكنه يرى مع ذلك أن المواجهة تمثل فرصة جيدة لإظهار إمكانيات لاعبيه، والتأكيد على المستوى الرائع الذي قدموه منذ بداية البطولة.
زيمبابوي‎ (4)

مدرب زيمبابوي: لا بديل عن الثلاث نقاط أمام أوغندا

قال صنداي شيزامجا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا فهو خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو، مؤكدا أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل ولا بديل عن الثلاث نقاط، وأضاف مدرب زيمبابوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، بأن فريقه لم يخلق الفرص العديدة في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب وفريقه حضر جيدا لهذه المواجهة وسيفعل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه.
منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
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