ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

أوغندا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".

وعن مشكلة إضراب اللاعبين، قال ديسابر: "تم حل الأزمة وقام اللاعبون بالتدريب استعدادًا لمواجهة السنغال، كانت هناك إشكالية صغيرة بين اللاعبين واتحاد الكرة وتم حلها نهائيا وهى لا تعد كونها أزمة مثل أي أزمة تحدث داخل البيت الواحد". وأضاف مدرب أوغندا: "أن نوجد في دور الـ16 إضافة كبيرة لنا، كل اللاعبين يركزون

وعن مشكلة إضراب اللاعبين، قال ديسابر: "تم حل الأزمة وقام اللاعبون بالتدريب استعدادًا لمواجهة السنغال، كانت هناك إشكالية صغيرة بين اللاعبين واتحاد الكرة وتم حلها نهائيا وهى لا تعد كونها أزمة مثل أي أزمة تحدث داخل البيت الواحد".



وأضاف مدرب أوغندا: "أن نوجد في دور الـ16 إضافة كبيرة لنا، كل اللاعبين يركزون حاليا على مباراة الغد ووعدوا ببذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز لإسعاد الجمهور".



وواصل سباستيان ديسابر: "منتخب السنغال قوي جدا ونحن نلعب بشكل جماعي وتكتيكي جيد وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، ونحن نملك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، لكن هذا لن يؤثر على نجوم السنغال الذين من الممكن أن يتأقلموا سريعا عليه".

