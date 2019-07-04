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مكرم جاد الكريم| صور حرب اليمن والاستنزاف وحصد جائزة «وورلد برس»

مكرم جاد الكريم.. أول مصري يحصد الجائز العالمية فى التصوير الصحفي "وورلد برس فوتو".. شارك فى تصوير حروب اليمن و67 و73، فضلا عن حروب الخليج والبوسنة والهرسك
تحرير:باهر القاضى ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
مكرم جاد الكريم
مكرم جاد الكريم
عن عمر يناهز الثمانين عاما، فارق عالمنا اليوم الخميس، المصور العالمى مكرم جاد الكريم، صاحب التاريخ الحافل بالكثير من الأعمال التصويرية التى جعلت من كاميراته شاهدا على مزيد من الأحداث المهمة، ليست فقط فى ذاكرة التاريخ المصرى فحسب، بل على مستوى مختلف دول العالم، فهو صاحب الصورة الأشهر للحظة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. جاد الكريم وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم قداس صلاة الجنازة على روحه اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون.
رحلة طويلة من العمل عمل جاد الكريم مراسلا عسكريا ومصورا حربيا بأخبار اليوم فى الفترة ما بين 1962 – 1963، الأمر الذى جعل من عدسته شاهدا على توثيق الكثير من الأحداث والحروب التى خاضتها مصر وبعض دول الجوار، منها تغطية حرب 1967، وحرب أكتوبر المجيدة 1973، كما شارك فى تصوير حرب البوسنة والهرسك، حرب
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البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
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هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.
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الحكومة تقنن 127 كنيسة وتقر لائحة التصالخ في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على عدة قرارات منها، مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
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بمشاركة قوات مصرية وفرنسية: رمسيس يختتم فعالياته بحرا وجوا

على مسرح عمليات البحر المتوسط وبمشاركة القوات الفرنسية اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى "رمسيس 2019" الذى نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا والذى استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.
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وفاة مكرم جاد الكريم صاحب صور اغتيال السادات

توفي، اليوم الخميس، المصور العالمي مكرم جاد الكريم، عن عمر ناهز الـ80 عاما، وتقام صلاة الجنازة في دار الخدمات، الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، وذلك بعد أنه مر في حياته بمحطات شهيرة، إذ كان مراسلا حربيا ومصورا عسكريا بـ"أخبار اليوم"، وغطى حرب اليمن، حرب الاستنزاف، حرب تشاد، حرب الخليج، حرب أكتوبر، ونال شهرته الواسعة ومعرفة العالم به كمصور بعد تصويره لحظة اغتيال الرئيس أنور السادات في أحداث المنصة، وكرمته العديد من الجهات العالمية.
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