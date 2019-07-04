مكرم جاد الكريم| صور حرب اليمن والاستنزاف وحصد جائزة «وورلد برس»

مكرم جاد الكريم.. أول مصري يحصد الجائز العالمية فى التصوير الصحفي "وورلد برس فوتو".. شارك فى تصوير حروب اليمن و67 و73، فضلا عن حروب الخليج والبوسنة والهرسك

تحرير:باهر القاضى ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

عن عمر يناهز الثمانين عاما، فارق عالمنا اليوم الخميس، المصور العالمى مكرم جاد الكريم، صاحب التاريخ الحافل بالكثير من الأعمال التصويرية التى جعلت من كاميراته شاهدا على مزيد من الأحداث المهمة، ليست فقط فى ذاكرة التاريخ المصرى فحسب، بل على مستوى مختلف دول العالم، فهو صاحب الصورة الأشهر للحظة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. جاد الكريم وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم قداس صلاة الجنازة على روحه اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون.

رحلة طويلة من العمل عمل جاد الكريم مراسلا عسكريا ومصورا حربيا بأخبار اليوم فى الفترة ما بين 1962 – 1963، الأمر الذى جعل من عدسته شاهدا على توثيق الكثير من الأحداث والحروب التى خاضتها مصر وبعض دول الجوار، منها تغطية حرب 1967، وحرب أكتوبر المجيدة 1973، كما شارك فى تصوير حرب البوسنة والهرسك، حرب

رحلة طويلة من العمل

عمل جاد الكريم مراسلا عسكريا ومصورا حربيا بأخبار اليوم فى الفترة ما بين 1962 – 1963، الأمر الذى جعل من عدسته شاهدا على توثيق الكثير من الأحداث والحروب التى خاضتها مصر وبعض دول الجوار، منها تغطية حرب 1967، وحرب أكتوبر المجيدة 1973، كما شارك فى تصوير حرب البوسنة والهرسك، حرب اليمن، وحرب الاستنزاف، وحرب تشاد، وحرب الخليج.

تصوير حادثة اغتيال السادات.. كلمة السر فى شهرته العالمية

ولجرأته هو وعدسته، استطاع جاد الكريم أن يوثق حدثا من أهم الأحداث فى تاريخ مصر الحديث، ألا وهو تصوير حادث اغتيال السادات، فلم ينتَبْه الخوف رغم كثافة الرصاص، إلا أنه سجل تلك اللحظة فى صور نادرة لواقعة اغتيال الرئيس السادات، الأمر الذى جعله ينتقل للعالمية من خلال التقاط حادث الاغتيال، تكريما لشجاعته ودفاعه عن مهنيته، بالتقاط الصورة وسط ألغام من الرصاص.

جاد الكريم يحكي قصة صورة اغتيال السادات

يقول المصور جاد الكريم عن صور حادث المنصة "اغتيال السادات" في تصريحات صحفية له "كنت مع عدد كبير من المصورين نقوم بتغطية العرض العسكرى من المكان المخصص لنا، لكننى غيرت زاويتى لكى أحصل على صور مختلفة وكان يتم أثناء العرض ما يسمى بالإسقاط الحر وفيه يقفز المظليون فوق ساحة العرض وكان الجميع ينظرون إلى أعلى ويتابعون ذلك وفجأة توقفت عربة مدفع وفى لحظة نزل منها جنديان وبدآ إطلاق النار وبدأتُ أنا فى تصوير ما يحدث وكنت على بعد 12 مترا من مكان الرئيس السادات على أحد جوانب المنصة وكان معى خمس كاميرات معبأة بالأفلام، حيث كنت أصور أبيض وأسود للأخبار وسلايت لمجلة آخر ساعة وكانت كل كاميرا بها عدسة مختلفة فالتقطت حوالى 54 لقطة خلال الهجوم الذى لم يتجاوز الدقيقة وقد اكتسبت هذه السرعة من تصويرى لمباريات كرة القدم، حيث كنت مشهورا بأن لدى أسرع رد فعل".

الجوائز

حصل على جائزة أفضل صورة للعام من هولندا، والتى تعتبر "نوبل التصوير" عن صورته حول اغتيال السادات، كما اختارته مجلة بارى ماتش كأحد أهم عشرة مصورين فى القرن العشرين.

وحصد جاد الكريم الكثير من الجوائز، ومنها: جائزة "وورلد برس فوتو" عن صوره لاغتيال السادات، جائزتان من نقابة الصحفيين 1987 و1988، جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين 1981، جائزة أحسن صور صحفية في حرب البوسنة 1986 من القوات المسلحة، جائزة القوات المسلحة لأفضل صور صحفية عام 1993، جوائز عالمية من هولندا، جائزة من النادي الصحفي الأمريكي فيما وراء البحار، وغيرها من الجوائز العالمية والمحلية.

رمز للتصوير الصحفي

وقال مجدي إبراهيم نائب رئيس شعبة المصورين، إن مكرم جاد الكريم، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 80 عاما، توفي بعد صراع طويل مع المرض، مشددا على أنه واحد من أعلام التصوير الصحفى ليس فى مصر فحسب، بل فى العالم كله، وذلك بحصوله على العديد من الجوائز خاصة العالمية منها، الأمر الذى نقل التصوير الصحفى المصرى إلى طريق العالمية، إذ ظل المصور المصرى الوحيد لمدة سنوات الذى سبق له الحصول على الجائزة العالمية جائزة "وورلد برس فوتو".. اقرأ أيضا.. وفاة مكرم جاد الكريم صاحب صور اغتيال السادات



وأضاف مجدى إبراهيم لـ«التحرير»، أن تلك الجائزة تعد أكبر جوائز التصوير العالمية، إذ وثق لحظات اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما أنّه صاحب أهم الصور في توثيق حرب اليمن وحرب 6 أكتوبر، والعديد من الحروب، فكاميراته ذاخرة بالأحداث التاريخية العظيمة التى برهنت على عالميته ومهنيته.