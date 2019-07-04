الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق بنحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك مصر إيران، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك التنمية الصناعية بنحو 16.67