السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة
٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.
وأضاف راضي، أن الاجتماع تناول أيضا جهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من
وأضاف راضي، أن الاجتماع تناول أيضا جهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية.
من ناحية أخرى، أصدر السيسي، اليوم، قرارا رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ 19 سبتمبر 2018. (التفاصيل)