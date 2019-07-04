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السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.
وأضاف راضي، أن الاجتماع تناول أيضا جهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من
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عز-الدين-ابوستيت (1)

نائب يطالب الزراعة بمحاربة المبيدات المغشوشة

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن اهتمام وزارة الزراعة بعمل دورات تدريبية عن الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج في الحدود الآمنة لمتبقيات المبيدات، خطوة مهمة وجيدة لزيادة وعي المصدرين من الزراعيين، تجنبا لأية مشكلات لاحقة، موضحا أن جهود الوزارة بدأت تؤتي ثمارها من خلال رفع الحظر عن عدد من الصادرات الزراعية بأكثر من دولة، وارتفاع نسبة الصادرات مرة أخرى، إذ أننا خسرنا ملايين الجنيهات نتيجة المبيدات المغشوشة.
مكرم-جاد-الكريم-صورة-ارشيفية

وفاة مكرم جاد الكريم صاحب صور اغتيال السادات

توفي، اليوم الخميس، المصور العالمي مكرم جاد الكريم، عن عمر ناهز الـ80 عاما، وتقام صلاة الجنازة في دار الخدمات، الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، وذلك بعد أنه مر في حياته بمحطات شهيرة، إذ كان مراسلا حربيا ومصورا عسكريا بـ"أخبار اليوم"، وغطى حرب اليمن، حرب الاستنزاف، حرب تشاد، حرب الخليج، حرب أكتوبر، ونال شهرته الواسعة ومعرفة العالم به كمصور بعد تصويره لحظة اغتيال الرئيس أنور السادات في أحداث المنصة، وكرمته العديد من الجهات العالمية.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

نائب يطالب بمسائلة رئيس الوزراء بسبب هدم دار المعارف

استنكر تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في طلب احاطة تقدم به للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار إدراج مبنى مؤسسة دار المعارف ضمن خطة مثلث ماسبيرو، واستثناء فندق شهير بمنطقة كورنيش النيل، وكذا جراج ماسبيرو، قائلا إن الإدراج سيهدر الملايين على الدولة، إذ إن دار المعارف بها مطابع لا تقل قيمتها السوقية عن 450 مليون جنيه، ولا يمكن نقلها إلى مكان آخر، وفي حالة النقل سيتم بيعها بنظام "الخردة"، بالإضافة إلى أن النقل سيفقدها قيمتها الإنتاجية والاقتصادية، معلنا رفضه إدارج دار المعارف ضمن مخطط ماسبيرو.
دباغة جلود الأضاحي-6

فلكيا.. السبت الموافق 10 أغسطس وقفة عرفات

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن أول أيام شهر ذى الحجة فلكيا هو الجمعة 2 أغسطس، وبذلك يكون يوم عرفة السبت 10 أغسطس. وأوضح غريب، فى تصريحات له، أن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس، مؤكدًا أن الدول العربية والإسلامية ستنتظر إعلان الرياض موعد غرة ذى الحجة، ومن ثم تحديد وقفة عرفة لارتباط ذلك بشعائر الحج. وطبقا لما أعلنه، فمن المتوقع أن تكون الإجازة بدءًا من السبت 10 أغسطس الذي يوافق -فلكيا- يوم عرفة، ثم 4 أيام عيد الأضحى المبارك، من الأحد 11 أغسطس حتى الأربعاء، 14 من الشهر ذاته.
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

نائب يطالب بمسائلة رئيس الوزراء بسبب هدم دار المعارف

استنكر تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في طلب احاطة تقدم به للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار إدراج مبنى مؤسسة دار المعارف ضمن خطة مثلث ماسبيرو، واستثناء فندق شهير بمنطقة كورنيش النيل، وكذا جراج ماسبيرو، قائلا إن الإدراج سيهدر الملايين على الدولة، إذ إن دار المعارف بها مطابع لا تقل قيمتها السوقية عن 450 مليون جنيه، ولا يمكن نقلها إلى مكان آخر، وفي حالة النقل سيتم بيعها بنظام "الخردة"، بالإضافة إلى أن النقل سيفقدها قيمتها الإنتاجية والاقتصادية، معلنا رفضه إدارج دار المعارف ضمن مخطط ماسبيرو.
مصطفى-مدبولى

بإجمالي 1021.. الحكومة تقنن أوضاع 127 كنيسة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7-4-2019 في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
العلمين-الجديدة

الوزراء: قريبا عقد اجتماعات الحكومة بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات مجلس الوزراء قريبا به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن. ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، ويتم حاليا الاستعدادات والتشطيبات النهائية به، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي يبحث مع «سيمنس» سبل دعم التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولي شركة سيمنس الألمانية، وبحث معهم سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، ومن المقرر أن يلتقي مدبولي والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، عددا من رجال الألمان ورجال الصناعة والاقتصاد بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مائدة مستديرة يتم خلالها استعراض مستقبل العلاقات المصرية الألمانية وفرص الاستثمارات المستقبلية بين الجانبين.
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