السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.

وأضاف راضي، أن الاجتماع تناول أيضا جهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من