باكستر يتحدث عن مشكلة الجماهير قبل مواجهة الفراعنة

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

ستيوارت باكستر - مدرب جنوب أفريقيا

تحدث الإنجليزي ستيوارت باكستر، مدرب مُنتخب جنوب إفريقيا، عن استعدادت فريقه لمواجهة الفراعنة ضمن مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي. وقال باكستر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "اختيارات الفريق دائما ما تكون بمثابة المشكلة للجماهير، وأيضا بالنسبة لي، لأن الأمر يظل متعلقا بالرأي ووجهة النظر. حال قمت بسؤال مدربي الدوري المحلي في جنوب أفريقيا، فربما يكون لكل منهم رأي مختلف ومُغاير عن الآخر".

وواصل مدرب جنوب إفريقيا: "ربما أكون أنا الشخص المُزود بأكثر المعلومات عن ذهنية اللاعبين ومستواهم البدني، وما إن كانت جاهزيتهم تلائم خطة اللعب، وما إلى ذلك من أشياء أخرى، لكن الأمر يظل خاصا بعمل الطاقم الفني، وأعتقد بأننا سنواصل المُضي على النحو الذي قمنا به، سنناظر المنافسين، وسنرى أي لاعب قادر على

وواصل مدرب جنوب إفريقيا: "ربما أكون أنا الشخص المُزود بأكثر المعلومات عن ذهنية اللاعبين ومستواهم البدني، وما إن كانت جاهزيتهم تلائم خطة اللعب، وما إلى ذلك من أشياء أخرى، لكن الأمر يظل خاصا بعمل الطاقم الفني، وأعتقد بأننا سنواصل المُضي على النحو الذي قمنا به، سنناظر المنافسين، وسنرى أي لاعب قادر على التسبب بالمشاكل لهم، سنحاول أن نقوم ببناء خطة اللعب حول ذلك".



وأردف باكستر: "لا يوجد مُتسع من الوقت لتبديل الخطط وأنظمة اللعب، لكننا سنكون قادرين على القيام بالأمر خلال المباراة، حال اضطررنا إلى ذلك، وبالنسبة للتشكيلة الأساسية، فلدينا العناصر الجاهزة، الحاضرة بدورها في مستوى طيب، والمناسبة لخطة اللعب الخاصة بنا. أيضا يجب علينا أن نجعل اللاعبين مؤمنين بالخطة التي سننتهجها في اللقاء".

