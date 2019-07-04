رياضة

باكستر يتحدث عن مشكلة الجماهير قبل مواجهة الفراعنة

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
ستيوارت باكستر - مدرب جنوب أفريقيا
ستيوارت باكستر - مدرب جنوب أفريقيا
تحدث الإنجليزي ستيوارت باكستر، مدرب مُنتخب جنوب إفريقيا، عن استعدادت فريقه لمواجهة الفراعنة ضمن مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي. وقال باكستر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "اختيارات الفريق دائما ما تكون بمثابة المشكلة للجماهير، وأيضا بالنسبة لي، لأن الأمر يظل متعلقا بالرأي ووجهة النظر. حال قمت بسؤال مدربي الدوري المحلي في جنوب أفريقيا، فربما يكون لكل منهم رأي مختلف ومُغاير عن الآخر".
وواصل مدرب جنوب إفريقيا: "ربما أكون أنا الشخص المُزود بأكثر المعلومات عن ذهنية اللاعبين ومستواهم البدني، وما إن كانت جاهزيتهم تلائم خطة اللعب، وما إلى ذلك من أشياء أخرى، لكن الأمر يظل خاصا بعمل الطاقم الفني، وأعتقد بأننا سنواصل المُضي على النحو الذي قمنا به، سنناظر المنافسين، وسنرى أي لاعب قادر على
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الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.
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ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
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رينارد يحذر مصر ويكشف تفاصيل حالة بوطيب

حذر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجهاز الفني للمنتخب الوطني من مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وتأهل الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب إفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة. وقال رينارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين، المقرر لها غدا الجمعة: "جنوب إفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وحذارِ أن تقلل من قدراته".
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مدرب السنغال: كأس الأمم دائما ما تسبب جدلا واسعا

أبدى أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال تفاؤله قبل مواجهة أوغندا، مؤكدا أن فريقه استعد جيدا للقاء كما أن لديهم الحماس والرغبة القوية للفوز للصعود لدور الثمانية، وأضاف سيسيه، في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "أوغندا فريق قوي دفاعيا ومنظم ويضع هجوم خصمه دائما في موقف صعب لقوة خطوط دفاعه لذلك سوف أضع خطة تكتيكية لكسر التكتلات الدفاعية واختراق صفوفهم للتسجيل في مرماهم.. أوغندا خصم جدير بالاحترام ولكن السنغال تملك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، قوام المنتخب الحالي تم بناؤه خلال الأعوام الأربعة الماضية بشكل قوي".
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المنتخب يكشف موقف وردة من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن موقف عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، من المشاركة مع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وقال لهيطة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إن وردة أصبح متاحًا للمشاركة، إلا أن قرار الدفع به متوقف في يد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب القومي.
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مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير

أكد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أى حافز إضافى عندما يواجهون مصر فى استاد القاهرة، مساء السبت فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019، وأضاف أن التأهل فى حد ذاته كاف لتحفيز أى لاعب، واللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير، قائلا: "إنه تحد كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا. لقد كانت ثواني من كل لعبة تقريبًا كأنها لعبة مختلفة، وهي نتيجة مختلفة حتى يعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفى أو أيا كان، لكننا كنا على بعد ثوانٍ فى عدة ألعاب من المرور بقوتنا ولاعبينا".
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كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
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