حماية للصناعة| ترحيب بإلغاء الرسوم على واردات البليت

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا في أبريل الماضي بفرض رسوم بنسبة 15% على واردات البليت، ما أثر فى مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت.
وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.
ورحب رجال الصناعة في مصر بهذا القرار، مؤكدين أن القرار يحمي الصناعة الوطنية من الضياع، ويحمي عمال مصانع الدرفلة من التشريد، ويحمي أصحاب المصانع من تكبد خسائر بملايين الجنيهات.
وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا.
القرار يحمي استثمارات بمليارات الدولارات
قال محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة "غرفة الصناعات المعدنية" في اتحاد الصناعات، إن حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، هو انتصار
القرار يحمي استثمارات بمليارات الدولارات
قال محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة "غرفة الصناعات المعدنية" في اتحاد الصناعات، إن حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، هو انتصار لصوت الحق وحماية لمليارات الدولارات المستثمرة وللصناعة الوطنية من الضياع ولآلاف العمال من التشريد.
وكان أصحاب مصانع الحديد المتضررة، قد أقاموا دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف قرار الوزير.
وقال الجارحي إن أصحاب مصانع الدرفلة اتخذوا خلال الفترة الماضية كل الإجراءات والخطوات القانونية التي تضمن عودة الحقوق لأصحابها ومنع 22 مصنعا من مصانع الدرفلة من الغلق، مؤكدا ضرورة أن يستجيب وزير الصناعة لقرار المحكمة لمنح الاستقرار لصناعة الحديد.
وأضاف أن مصانع الدرفلة كانت قد قدمت كل الحلول الممكنة والعادلة من أجل حل المشكلة وتشغيل المصانع المتوقفة، وإنقاذ صناعة وطنية رائدة من الانهيار، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، نحو إقامة بنية تحتية قوية وهو ما يفرض دعم تشغيل واستمرار عمل كل المصانع من أجل بناء مصر الحديثة.
وطالب "الجارحي" بضرورة محاسبة مَن منح متخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة وأرقاما مزورة وبها تدليس، ما تسبب في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر، مؤكدا أن محاسبة هذا المسؤول تصب في حماية الصناعات والسوق المصرية من وجود أي تلاعب.
وتنتج مصانع العز وبشاي والمراكبي والسويس للصلب وحديد المصريين، حديد التسليح من البليت الذي تنتجه، باعتبارها مصانع متكاملة، بينما تنتج الشركات الأخرى من البليت المستورد.
اقرأ أيضا: الملابس في المقدمة.. 25.7% زيادة بصادرات مصر لأمريكا
كانت مجموعة مصانع درفلة الحديد في مصر، والبالغ عددها 22 مصنعًا، قد تقدمت بالمستندات الخاصة بمطالبتها بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات البليت إلى وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدين أن القرار يسمح لخمس شركات كبرى عاملة في مصر باحتكار السوق، ويهدد بإغلاق 22 مصنعا تعمل في درفلة الحديد، بالإضافة إلى مصانع صغيرة أخرى تعمل في صناعة المسامير وبعض المنتجات الحديدية الصغيرة.
وتضمنت هذه المستندات ميزانيات مصانع الدرفلة، وكميات الإنتاج، وحجم الاستيراد من البليت ما بين المصانع المتكاملة والدرفلة والتجار، وحجم الإنتاج الفعلي من البليت في مصر.
وأضاف أن هذه المستندات تتضمن أيضا نسبة العجز في البليت المحلي، وحجم الإنتاج في عامي 2017 و2018، وكل ما هو متعلق بالقرار، بالإضافة إلى نسب أرباح هذه المصانع مقارنة بالمصانع المتكاملة، وحجم الطاقات الإنتاجية الحالية وحجم الطلب.
القرار يصب في مصلحة 22 مصنعا ويحمي آلاف العمال
وأكد طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار محكمة القضاء الإداري إلغاء الرسوم المفروضة على واردات البليت ينقذ 22 مصنعا من الأضرار التي لحقت بها جراء إصدار القرار، ويحمي عمال تلك المصانع، الذين عانوا على مدار الشهرين الماضيين من توقف مصدر رزقهم، ويحمي أصحاب المصانع من خسائر تطبيق القرار.
وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بليت، وتنتج نحو 4.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
اقرأ أيضا: القضاء الإداري يلغي قرار فرض رسوم على واردات البليت