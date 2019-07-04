حماية للصناعة| ترحيب بإلغاء الرسوم على واردات البليت

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا في أبريل الماضي بفرض رسوم بنسبة 15% على واردات البليت، ما أثر فى مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية

تحرير:أمل نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

خام البليت

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت. وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني. ورحب رجال الصناعة في مصر بهذا القرار، مؤكدين أن القرار يحمي الصناعة الوطنية من الضياع، ويحمي عمال مصانع الدرفلة من التشريد، ويحمي أصحاب المصانع من تكبد خسائر بملايين الجنيهات. وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا.

القرار يحمي استثمارات بمليارات الدولارات قال محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة "غرفة الصناعات المعدنية" في اتحاد الصناعات، إن حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، هو انتصار