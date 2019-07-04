سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حماية للصناعة| ترحيب بإلغاء الرسوم على واردات البليت

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا في أبريل الماضي بفرض رسوم بنسبة 15% على واردات البليت، ما أثر فى مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية
تحرير:أمل نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
خام البليت
خام البليت
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت. وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني. ورحب رجال الصناعة في مصر بهذا القرار، مؤكدين أن القرار يحمي الصناعة الوطنية من الضياع، ويحمي عمال مصانع الدرفلة من التشريد، ويحمي أصحاب المصانع من تكبد خسائر بملايين الجنيهات. وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا.
القرار يحمي استثمارات بمليارات الدولارات قال محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة "غرفة الصناعات المعدنية" في اتحاد الصناعات، إن حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، هو انتصار
اقرأ المزيد
بورصة

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 6.5 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13997.4 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 597.28 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524.14 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية.
دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
ذهب

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 6.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن أداء ميزان المدفوعات. وأوضح المركزي، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر، مقابل 5.6 مليار دولار صافي التدفق للخارج خلال نفس الفترة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org