رياضة

الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
محمد عواد
محمد عواد
كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.
وكشف مصدر مقرب من محمد عواد، أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليًا للاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل إتمام الاتفاق على انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.  وأوضح المصدر أن حارس الدراويش لديه رغبة قوية في الانتقال لصفوف الزمالك، وأنه سيجتمع مع رئيس الزمالك خلال ساعات
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باكستر يتحدث عن مشكلة الجماهير قبل مواجهة الفراعنة

تحدث الإنجليزي ستيوارت باكستر، مدرب مُنتخب جنوب إفريقيا، عن استعدادت فريقه لمواجهة الفراعنة ضمن مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي. وقال باكستر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "اختيارات الفريق دائما ما تكون بمثابة المشكلة للجماهير، وأيضا بالنسبة لي، لأن الأمر يظل متعلقا بالرأي ووجهة النظر. حال قمت بسؤال مدربي الدوري المحلي في جنوب أفريقيا، فربما يكون لكل منهم رأي مختلف ومُغاير عن الآخر".
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ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
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كريم شحاتة: عواد وقع للزمالك وينتظر رد الإسماعيلي

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك، وذلك بعد جلسة عقدها مع رئيس النادي الأبيض. وقال كريم، خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة الأولى: «محمد عواد أخطر إدارة النادي الإسماعيلي بأنه لن ينضم للتدريبات مرة أخرى». وأضاف: «محمد عواد ينتظر إنهاء إدارة الزمالك المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، خاصة وأن عقد عواد مازال مستمرا مع النادي الأصفر». جاء ذلك فيما كانت مصادر مقربة من حارس الدراويش قد كشفت أن أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا.
محمد عواد - الوحدة (1)

نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عواد

كشفت مصادر مقربة من محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا للاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل إتمام الاتفاق على انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح المصدر أن حارس الدراويش لديه رغبة قوية في الانتقال لصفوف الزمالك، وأنه سيجتمع مع رئيس الزمالك خلال ساعات قليلة للتوقيع على العقود مشددًا على أن الحارس طالب مسؤولي القلعة البيضاء باتفاق رسمي ونهائي مع مجلس إدارة الإسماعيلي قبل توقيعه على أي عقود.
محمد عواد - الوحدة (1)

محمد عواد يعلن عن عودته للإسماعيلي الموسم المقبل

أعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادى الإسماعيلى والمعار لفريق الوحدة السعودي خلال الموسم المنتهي (2018- 2019) عودته يوم السبت المقبل لصفوف الدراويش من جديد بعد انتهاء إعارته مع النادى السعودى، والانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعدما قدم موسمًا متميزًا خلال فترة إعارته، وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "السبت المقبل بداية الموسم الجديد مع النادي الإسماعيلي إن شاء الله".
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محمد عواد يكشف عن موقفه من البقاء في الإسماعيلي

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي الذي كان يقوده أحمد حسام ميدو أن مصلحة فريق الدراويش تأتي في المرتبة الأولى لديه، حيث قال محمد عواد في تصريحات لقناة "تايم سبورت" إنه لم يجتمع مع إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة القلعة الصفراء حتى الآن وإنه سيتم التواصل مع رئيس النادي لتحديد موعد للاجتماع معه لمناقشة آخر العروض والمستجدات سواء وجود عروض خارجية أو الاستمرار داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل.
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