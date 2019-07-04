مقتل الشاب الإثيوبي يكشف أزمة عمرها 4 عقود بإسرائيل

كشفت الأزمة الأخيرة للإثيوبيين، في إسرائيل، عن مشكلة مستمرة منذ أربعة عقودٍ في المجتمع، بدأت منذ هجرة اليهود ذوي الأصول الإثيوبية إلى إسرائيل

تحرير:محمود نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

تظاهرات الفلاشا في إسرائيل

يبدو أن تظاهرات ذوي الأصول الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت عن الأوجه القبيحة داخل المجتمع الإسرائيلي، لا سيما أن أصابع الاتهام لم تتجه إلى الحكومة فقط، بل كان بعض اللوم موجهًا لأفراد المجتمع نفسه. تحمل مسؤولية الأحداث الجارية في إسرائيل في الوقت الحالي، والتي أعقبت مقتل سليمان تيكا، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، على يد شرطي خارج الخدمة في حي كريات حاييم في حيفا، دفعا لحالة من تبادل الاتهامات بين العديد من الأطراف في المجتمع الإسرائيلي بشكل واضح.

وعلى الرغم من أن أصابع الاتهام وجهت بشكل رئيسي إلى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بسبب طريقة تعاملها التي أججت مشاعر الإثيوبيين بالعنصرية، فإن إحساس النبذ الذي يسيطر على تلك الفئة في المجتمع الإسرائيلي لم يكن وليد مقتل الشاب الإثيوبي. صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك» وقالت