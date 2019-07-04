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مقتل الشاب الإثيوبي يكشف أزمة عمرها 4 عقود بإسرائيل

كشفت الأزمة الأخيرة للإثيوبيين، في إسرائيل، عن مشكلة مستمرة منذ أربعة عقودٍ في المجتمع، بدأت منذ هجرة اليهود ذوي الأصول الإثيوبية إلى إسرائيل
تحرير:محمود نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
تظاهرات الفلاشا في إسرائيل
تظاهرات الفلاشا في إسرائيل
يبدو أن تظاهرات ذوي الأصول الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت عن الأوجه القبيحة داخل المجتمع الإسرائيلي، لا سيما أن أصابع الاتهام لم تتجه إلى الحكومة فقط، بل كان بعض اللوم موجهًا لأفراد المجتمع نفسه. تحمل مسؤولية الأحداث الجارية في إسرائيل في الوقت الحالي، والتي أعقبت مقتل سليمان تيكا، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، على يد شرطي خارج الخدمة في حي كريات حاييم في حيفا، دفعا لحالة من تبادل الاتهامات بين العديد من الأطراف في المجتمع الإسرائيلي بشكل واضح.
وعلى الرغم من أن أصابع الاتهام وجهت بشكل رئيسي إلى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بسبب طريقة تعاملها التي أججت مشاعر الإثيوبيين بالعنصرية، فإن إحساس النبذ الذي يسيطر على تلك الفئة في المجتمع الإسرائيلي لم يكن وليد مقتل الشاب الإثيوبي. صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك» وقالت
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اسرائيل-تشتعل

هل تتحول احتجاجات يهود إثيوبيا بإسرائيل لحرب أهلية؟

يبدو أن المشهد في إسرائيل خرج عن السيطرة مع تواصل تظاهرات واحتجاجات اليهود من أصول إثيوبية، المستمرة من 4 أيام، على أثر مقتل أحدهم منذ عدة أيام على يد أحد ضباط شرطة الاحتلال؛ ما تسبب في اشتعال شوارع إسرائيل، حيث قام المحتجون بحرق السيارات وتكسيرها وضرب الشرطة الإسرائيلية وإغلاق الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء تل أبيب. وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، جلعاد أردان، فشل في السيطرة على الوضع المتفاقم، ووصل الأمر، بحسب ما نُشر، إلى تهديد يهود إثيوبيا بإغلاق مطار بن جوريون، ومحاصرة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
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عنصرية إسرائيل ضد يهود إثيوبيا مسلسل لا ينتهي

سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشباب من أصول إثيوبية داخل تل أبيب، فلم تكن الجريمة التي شهدتها إسرائيل بعد تصفية شاب من أصول إثيوبية مؤخرا هي الأولى من نوعها، فقد سبقها الكثير من الجرائم المماثلة في حق هذه الفئة. مقتل شاب إثيوبي، الأحد الماضي، على يد شرطي إسرائيلي لم يكن في مهمة عمل، أثار غضبا كبيرا في أوساط اليهود الإسرائيليين من ذوي الأصول الإثيوبية، وخرج حشد كبير منهم في مظاهرات تنديدًا بالعنصرية الممنهجة ضدهم، وتواصلت الاحتجاجات منذ الإثنين الماضي.
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150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية المعروفين بيهود "الفلاشا" التظاهرات، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي، يوم الأحد الماضي، واندلعت مشادات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، إثر الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق شوارع كبرى في تل أبيب، وعدة مدن أخرى. وتستمر احتجاجات "الفلاشا"، البالغ أعدادهم نحو 150 ألفا، موزعين على 19 بلدة، يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية، والتحريض عليهم، وذلك بحسب ماذ كرته "وكالة الأنباء الفلسطينية".
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مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (1)

صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (3)

150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية المعروفين بيهود "الفلاشا" التظاهرات، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي، يوم الأحد الماضي، واندلعت مشادات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، إثر الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق شوارع كبرى في تل أبيب، وعدة مدن أخرى. وتستمر احتجاجات "الفلاشا"، البالغ أعدادهم نحو 150 ألفا، موزعين على 19 بلدة، يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية، والتحريض عليهم، وذلك بحسب ماذ كرته "وكالة الأنباء الفلسطينية".
وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

رئيس أول وفد مصري يزور إثيوبيا: لم نشعر أننا خارج الوطن

لم تمض أشهر قليلة على تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا، حتى بدأت الأنظار تتوجه صوب القارة السمراء، لزيادة التعاون المشترك وإذابة الجليد بين مصر ودول إفريقيا، وإعادة العلاقات إلى مكانها الطبيعي، وهو النهج الذي بدأت تسلكه العديد من الوزارات والأجهزة التنفيذية، وبدا جليا في إرسال أول وفد شبابي مصري من وزارة الشباب والرياضة لزيارة إثيوبيا تزامنا مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. "التحرير" التقت أعضاء من الوفد الشبابي المصري، الذي شارك في زيارة إثيوبيا، للتعرف على كواليس الزيارة وأهدافها وما تحقق من ورائها وانطباعاتهم عن الزيارة.
الانتخابات الإسرائيلية

كيف تحاول فلسطين التأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟

منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، أجرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية محادثات مع رؤساء البلديات والنشطاء السياسيين من عرب الداخل لاستكشاف إمكانية التعاون معهم. حيث تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز التعاون السياسي اليهودي العربي في إسرائيل، إما عن طريق إقامة حزب جديد أو عن طريق دعم حزب "ميرتس" اليساري. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتواصل في الأشهر الأخيرة مع رؤساء الأحزاب العربية الإسرائيلية، بسبب عدم رضا رام الله عن قرارهم بتفكيك القائمة المشتركة التي شاركوا فيها في انتخابات عام 2015.
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