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مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 6.5 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13997.4 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 597.28 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524.14 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية.
وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 1.2 مليار جنيه، بعد التداول على 212.34 ألف سهم عبر تنفيذ 18.90 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 263.81 مليون جنيه و 43.21 مليون جنيه على التوالي في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء  بصافي مشتريات 307.03 مليون جنيه. الأسهم
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خام البليت

حماية للصناعة| ترحيب بإلغاء الرسوم على واردات البليت

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت. وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني. ورحب رجال الصناعة في مصر بهذا القرار، مؤكدين أن القرار يحمي الصناعة الوطنية من الضياع، ويحمي عمال مصانع الدرفلة من التشريد، ويحمي أصحاب المصانع من تكبد خسائر بملايين الجنيهات. وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا.
دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
ذهب

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 6.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن أداء ميزان المدفوعات. وأوضح المركزي، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر، مقابل 5.6 مليار دولار صافي التدفق للخارج خلال نفس الفترة.
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بورصة (2)

تباين مؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 14 ألف نقطة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين في الأداء وقفز مؤشرها الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 8.45% ليتخطى حاجز 14 ألف نقطة، وصولا إلى 14137.22 نقطة. في حين تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 602.53 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وارتفع إجمالي التداول على الأسهم إلى 830.65 مليون جنيه، بعد التداول على 231.81 ألف سهم عبر تنفيذ 19.12 ألف عملية منفذة.
البورصة

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الخميس، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.5 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 603.56 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1540.64 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 2.05 مليار جنيه، بعد التداول على 302.77 ألف سهم عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية منفذة.
البورصة

البورصة تربح 8 مليارات جنيه مع إنهاء أزمة «جلوبال»

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.4 مليار جنيه، مع إنهاء الصراع الضريبي بين شركة "جلوبال تليكوم" ووزارة المالية المصرية. أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 14006.99 نقطة.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
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