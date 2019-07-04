مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 6.5 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13997.4 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 597.28 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524.14 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية.

وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 1.2 مليار جنيه، بعد التداول على 212.34 ألف سهم عبر تنفيذ 18.90 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 263.81 مليون جنيه و 43.21 مليون جنيه على التوالي في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 307.03 مليون جنيه. الأسهم