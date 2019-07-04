رسميًا.. مانشستر سيتي يضم نجم أتليتكو مدريد

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

رودريجو هرنانديز «رودري»

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني، رودريجو هرنانديز، الشهير بـ«رودري»، قادمًا من أتليتكو مدريد، ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، بلغت قيمة الصفقة 62.5 مليون جنيه إسترليني ما يوازي 70 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب، وتقرر أن يرتدي رودري، الذي لعب ست مباريات مع منتخب إسبانيا، القميص رقم 16 في سيتي. وبعد الانتهاء من إجراءات انتقاله لملعب الاتحاد، قال رودريجو هرنانديز، لموقع مانشسر سيتي الرسمي: "ما حققه سيتي في العامين الماضيين كان مذهلًا، وأنا أتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع".

وأضاف رودري: "لا يقتصر الأمر على الألقاب التي فازوا بها، ولكن الطريقة التي تمكنوا بها من فعل ذلك، ولعب كرة قدم ممتعة.. إنه أسلوب يثيرني، ولا يمكنني الانتظار لبدء العمل مع بيب جوارديولا، وزملائي الجدد في الفريق، وآمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معًا". وتجلب الحقوق التي سيحصل عليها نادي فياريال، نظير