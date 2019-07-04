رياضة

رسميًا.. مانشستر سيتي يضم نجم أتليتكو مدريد

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
رودريجو هرنانديز «رودري»
رودريجو هرنانديز «رودري»
أعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني، رودريجو هرنانديز، الشهير بـ«رودري»، قادمًا من أتليتكو مدريد، ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، بلغت قيمة الصفقة 62.5 مليون جنيه إسترليني ما يوازي 70 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب، وتقرر أن يرتدي رودري، الذي لعب ست مباريات مع منتخب إسبانيا، القميص رقم 16 في سيتي. وبعد الانتهاء من إجراءات انتقاله لملعب الاتحاد، قال رودريجو هرنانديز، لموقع مانشسر سيتي الرسمي: "ما حققه سيتي في العامين الماضيين كان مذهلًا، وأنا أتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع".
وأضاف رودري: "لا يقتصر الأمر على الألقاب التي فازوا بها، ولكن الطريقة التي تمكنوا بها من فعل ذلك، ولعب كرة قدم ممتعة.. إنه أسلوب يثيرني، ولا يمكنني الانتظار لبدء العمل مع بيب جوارديولا، وزملائي الجدد في الفريق، وآمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معًا". وتجلب الحقوق التي سيحصل عليها نادي فياريال، نظير
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تريزيجية (2)

إيفرتون يزاحم أستون فيلا وواتفورد لضم تريزيجيه

دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في صراع الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، حيث ذكر موقع «ليفربول إيكو» أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا منذ الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون منافسة قوية من قبل واتفورد وأستون فيلا، اللذين يتابعان اللاعب أيضًا. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن رغبة نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي، في التعاقد مع تريزيجيه.
اجيرى (2)

تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
محمد عواد - الوحدة (1)

الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.
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تتويج-ليفربول‎ (3)

مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
أتلتيكو-مدريد

إنتر يعلن ضم جودين رسميا من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي إنتر الإيطالي عن تعاقده رسميا مع المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، آتيا من صفوف أتلتيكو مدريد، في عقد يمتد لثلاث سنوات، إذ ينتهي يوم 30 يونيو من عام 2022. وأعلن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب في ملعب سان سيرو عقب إنهاء التزامه مع منتخب أوروجواي، الذي ودع منذ أيام منافسات كوبا أمريكا من ربع النهائي بالخسارة بركلات الترجيح أمام بيرو.
موراتا - كونتي‎

تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
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