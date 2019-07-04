رسميًا.. مانشستر سيتي يضم نجم أتليتكو مدريد
٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
رودريجو هرنانديز «رودري»
أعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني، رودريجو هرنانديز، الشهير بـ«رودري»، قادمًا من أتليتكو مدريد، ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، بلغت قيمة الصفقة 62.5 مليون جنيه إسترليني ما يوازي 70 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب، وتقرر أن يرتدي رودري، الذي لعب ست مباريات مع منتخب إسبانيا، القميص رقم 16 في سيتي.
وبعد الانتهاء من إجراءات انتقاله لملعب الاتحاد، قال رودريجو هرنانديز، لموقع مانشسر سيتي الرسمي: "ما حققه سيتي في العامين الماضيين كان مذهلًا، وأنا أتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع".
وأضاف رودري: "لا يقتصر الأمر على الألقاب التي فازوا بها، ولكن الطريقة التي تمكنوا بها من فعل ذلك، ولعب كرة قدم ممتعة.. إنه أسلوب يثيرني، ولا يمكنني الانتظار لبدء العمل مع بيب جوارديولا، وزملائي الجدد في الفريق، وآمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معًا".
وتجلب الحقوق التي سيحصل عليها نادي فياريال، نظير
وأضاف رودري: "لا يقتصر الأمر على الألقاب التي فازوا بها، ولكن الطريقة التي تمكنوا بها من فعل ذلك، ولعب كرة قدم ممتعة.. إنه أسلوب يثيرني، ولا يمكنني الانتظار لبدء العمل مع بيب جوارديولا، وزملائي الجدد في الفريق، وآمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معًا".
وتجلب الحقوق التي سيحصل عليها نادي فياريال، نظير انتقال لاعبه السابق رودريجو هيرنانديز من أتليتكو مدريد إلى مانشستر سيتي، أرباحا قياسية على الغواصات الصفراء، وسيحصل فياريال، على 7 ملايين يورو بعد رحيل رودري لمانشستر سيتي، علمًا بأنه حصل على 25 مليون يورو قيمة انتقال اللاعب للروخي بلانكوس.
وبالتالي، فإن رودري سيكون أكثر اللاعبين الذين أدروا أرباحا على فياريال، متفوقا بذلك على الـ 27 مليون يورو التي حصل عليها النادي مقابل انتقال بابلو فورنالز إلى وست هام يونايتد.