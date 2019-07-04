مأساة في سوهاج.. غرق 3 أشقاء وابن عمهم في بيارة صرف

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

صورة أرشيفية

مأساة حية عاشها الأهالي بمركز جرجا بسوهاج اليوم، بعد غرق ثلاثة أشقاء، وابن عمهم، بعد نزولهم في بيارة صرف صحي داخل منزلهم لتنظيفها، إذ في أثناء العمل أصيب الأربعة بحالة اختناق شديد بسبب سوء التهوية، وارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث، وقام الأهالي بمساعدة قوات الحماية المدنية في انتشال الجثث الأربع، ونقلها إلى مستشفى جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.

وعلى الفور انتقل اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث وعلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، والرائد إسلام حمزة رئيس مباحث مركز جرجا. وتبين أن الأشقاء الثلاثة هم "بخيت البدرى عبد الله- 33 عامًا" وأخواه "امبادر- 35 عامًا، وحيدر- 40 عامًا"، وابن عمهم "أحمد راجح عبد الله- 30 عاما"، وجميعهم مقيمون بنجع