جريمة

مأساة في سوهاج.. غرق 3 أشقاء وابن عمهم في بيارة صرف

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مأساة حية عاشها الأهالي بمركز جرجا بسوهاج اليوم، بعد غرق ثلاثة أشقاء، وابن عمهم، بعد نزولهم في بيارة صرف صحي داخل منزلهم لتنظيفها، إذ في أثناء العمل أصيب الأربعة بحالة اختناق شديد بسبب سوء التهوية، وارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث، وقام الأهالي بمساعدة قوات الحماية المدنية في انتشال الجثث الأربع، ونقلها إلى مستشفى جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.
وعلى الفور انتقل اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث وعلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، والرائد إسلام حمزة رئيس مباحث مركز جرجا. وتبين أن الأشقاء الثلاثة هم "بخيت البدرى عبد الله- 33 عامًا" وأخواه "امبادر- 35 عامًا، وحيدر- 40 عامًا"، وابن عمهم "أحمد راجح عبد الله- 30 عاما"، وجميعهم مقيمون بنجع
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غياب متهمي «خطة الأمل» عن جلسة التحفظ على أموالهم

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم الخميس، إفادة بتعذر حضور المتهمين بقضية «خطة الأمل»، إلى مقر المحكمة لاعتبارات أمنية، بينما حضر الجلسة المحامي خالد علي، والنائب أحمد طنطاوي، وتنظر المحكمة اليوم طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالمنع من السفر والتحفظ على أموال المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات باتهامات تكوين خلية إرهابية، وتحمل رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، ومتهم فيها كل من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.
المستشار-حسن-فريد

«بطولة الأمم» تؤجل 6 قضايا إرهاب إلى أغسطس

بسبب انعقاد بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، ونظرًا لانشغال قوات الأمن بإجراءات تأمين الشوارع ومقار انعقاد المباريات، تعذّر نقل المتهمين فى عدد من قضايا الإرهاب من السجون إلى مقار المحاكم، وهو السبب الذى استندت إليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لإصدار قرارات بإرجاء القضايا المعروضة عليها اليوم إلى شهر أغسطس المقبل، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ أجلتها المحكمة إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لحضور المتهمين، نظرًا لتعذر حضورهم فى مقر المحكمة بجلسة اليوم، لاعتبارات أمنية.
جثه -علي-الطريق (1)

170 جنيها وجثة عائمة.. رحلة سائق توكتوك الأخيرة

"توك توك و170 جنيها وهاتف محمول".. كانت السبب وراء جريمة قتل وقعت فى ظروف غامضة حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سائق توك توك بمياه بأحد المجارى المائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مصاب بجرح بالرأس. حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية.
جثة-فى-شقة

التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

هرج ومرج، حركة غريبة بعيدة عن المألوف لأهالي القرية البسيطة، صوت سارينة سيارات الشرطة يثير انتباه الحضور، يتجمع قاطنو القرية من كل حدب وصوب بحثًا عن إجابة للسؤال الأبرز حينها "إيه اللي بيحصل.. الشرطة دي كلها علشان إيه؟" حتى جاءت الإجابة قاطعة من أحد أفراد إدارة البحث الجنائي "إحنا جايين نمثل جريمة قتل حصلت هنا من كام يوم.. الواد اللي قتل عمته" بدت الصورة جلية لدى الحضور مع تذكرهم تفاصيل تلك الجريمة المؤسفة بعد العثور على جثة عجوز ملقاة بأحد المصارف.
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جثة-مدفونة-فى-حفرة

«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.
حادث-تصادم سيارات

مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
بيارة-صرف-صحي

صدمة بالدقهلية| غرق رجل وابنه ونجل شقيقه في بير صرف

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، "أب ونجله ونجل شقيقه"، فيما أصيب الابن الثاني للأب بكسور، بعد غرقهم في بيارة صرف صحي تابعة لشركة مياه الشرب أثناء تنفيذ مشروع صرف، اليوم الإثنين، بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، إذ غرق الابن في البيارة، و حاول الأب إنقاذه فسقط هو الآخر وغرق وحاول ابن العم إنقاذهما فغرق هو الآخر، وحاول شقيق الأول التدخل فأصيب بكسور وجروح قطعية في الرأس، وفشلت محاولات إنقاذهم، فيما استقرت حالة الشاب الرابع الصحية.
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