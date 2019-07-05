منها اللحوم.. هذه السلع تتأثر بزيادة أسعار الوقود

بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء، ترتفع أسعار بعض السلع والخدمات تأثرا بهذه الزيادات، ومنها اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، إلى جانب ارتفاع أسعار النقل وكروت الشحن

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

بنزين

مع إقرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، تتحرك أسعار العديد من السلع والخدمات تأثرًا بالزيادات الجديدة، وبدأت الحكومة في تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء بدايةً من شهر يوليو الجاري بنسبة 15%، ومن المتوقع رفع دعم الطاقة نهائيا على أن يكون صفرا في العام المالي 2020- 2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم خلال العام الجاري 2019، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. وتعد الزيادة في أسعار البنزين والسولار هي الأخيرة ضمن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، الذى بدأته الحكومة منذ عام 2014.

ونعرض في هذا التقرير مجموعة من السلع والخدمات، التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها الفترة المقبلة، وتشمل كلا من: المواصلات بعد رفع أسعار البنزين والسولار، من المنتظر حدوث زيادة فى تعريفة الركوب الخاصة بالنقل الجماعي العام والميكروباصات، بالإضافة إلى زيادة أجرة شركتي النقل "أوبر وكريم". وفي يونيو 2018،