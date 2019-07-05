منها اللحوم.. هذه السلع تتأثر بزيادة أسعار الوقود

بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء، ترتفع أسعار بعض السلع والخدمات تأثرا بهذه الزيادات، ومنها اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، إلى جانب ارتفاع أسعار النقل وكروت الشحن
مع إقرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، تتحرك أسعار العديد من السلع والخدمات تأثرًا بالزيادات الجديدة، وبدأت الحكومة في تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء بدايةً من شهر يوليو الجاري بنسبة 15%، ومن المتوقع رفع دعم الطاقة نهائيا على أن يكون صفرا في العام المالي 2020- 2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم خلال العام الجاري 2019، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. وتعد الزيادة في أسعار البنزين والسولار هي الأخيرة ضمن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، الذى بدأته الحكومة منذ عام 2014.
ونعرض في هذا التقرير مجموعة من السلع والخدمات، التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها الفترة المقبلة، وتشمل كلا من:
المواصلات
بعد رفع أسعار البنزين والسولار، من المنتظر حدوث زيادة فى تعريفة الركوب الخاصة بالنقل الجماعي العام والميكروباصات، بالإضافة إلى زيادة أجرة شركتي النقل "أوبر وكريم".
وفي يونيو 2018،
ونعرض في هذا التقرير مجموعة من السلع والخدمات، التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها الفترة المقبلة، وتشمل كلا من:
المواصلات
بعد رفع أسعار البنزين والسولار، من المنتظر حدوث زيادة فى تعريفة الركوب الخاصة بالنقل الجماعي العام والميكروباصات، بالإضافة إلى زيادة أجرة شركتي النقل "أوبر وكريم".
وفي يونيو 2018، أعلنت وزارة النقل عن رفع أسعار تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام، وتراوحت نسبة الزيادة ما بين 15 و20%، إذ يبدأ سعر التذكرة من 3 إلى 5 جنيهات.
ويفرض قانون التأمين الصحي الجديد رسوما على السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو الأمر الذي يساهم أيضا في زيادة تعريفة الركوب.
المواد الغذائية
بعد رفع أسعار الوقود، من المنتظر أن تعلن شركات المواد الغذائية عن رفع أسعار منتجاتها نتيجة ارتفاع أسعار النقل، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.
وأيضًا تعتمد هذه السلع على استهلاك الكهرباء، حيث يدخل في صناعتها التبريد والتجميد، كالمثلجات وتجفيف الخضراوات، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الكهرباء.
اللحوم والدواجن
رفع أسعار الوقود والكهرباء سيساهم أيضا في زيادة أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق، نظرًا لعمليات النقل والتخزين.
الأجهزة الكهربائية
من المتوقع أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية زيادات أيضا عقب رفع أسعار الوقود والكهرباء، نظرا لعمليات الإنتاج والتوزيع والنقل.
ورفعت الشركات أسعار الأجهزة الكهربائية العام الماضي، بنسبة تراوحت ما بين 7 و8% نتيجة زيادة أسعار الوقود، بحسب تصريحات أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية.
كروت الشحن
من المتوقع أيضا حدوث زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن عقب رفع أسعار الوقود والكهرباء، نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل.
ولم ترفع الحكومة أسعار كروت الشحن عقب رفع أسعار الوقود العام الماضي، وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقتها عن أن زيادة أسعار كروت الشحن تمت منذ أقل من عام، بعد استقرار دامَ عدة سنوات، وبعد مطالبات مستمرة من شركات المحمول، قام الجهاز بدراسة تكاليف التشغيل والزيادات التي طرأت عليها وقدّر قيمة الزيادة التي يمكن أن تحقق أرباحا عادلة للشركات.
وفي سبتمبر 2017، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، زيادة أسعار كروت الشحن بالشبكات الأربع "فودافون، أورنج مصر، اتصالات، المصرية للاتصالات WE" وذلك طبقا للآتي:
فئة كارت الـ5 جنيهات بسعر بيع 5 جنيهات وبرصيد متاح 3.5 جنيه، وفئة كارت الـ10 جنيهات بسعر بيع 10 جنيهات ورصيد متاح 7 جنيهات، وفئة كارت 15 جنيها بسعر بيع 15 جنيها ورصيد متاح 10.5 جنيه، وفئة كارت 20 جنيها بسعر بيع 20 جنيها وبرصيد متاح 14 جنيها، وفئة كارت 25 جنيها بسعر بيع 25 جنيها وبرصيد متاح 17.5 جنيه، وفئة كارت 50 جنيها بسعر بيع 50 جنيها وبرصيد متاح 35 جنيها، وفئة كارت 100 جنيه بسعر بيع 100 جنيه وبرصيد متاح 70 جنيها، وفئة كارت 150 جنيها، بسعر بيع 150 جنيها، وبرصيد متاح 105 جنيهات، وفئة كارت 200 جنيه بسعر بيع 200 جنيه وبرصيد متاح 140 جنيها.