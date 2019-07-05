سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

منها اللحوم.. هذه السلع تتأثر بزيادة أسعار الوقود

بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء، ترتفع أسعار بعض السلع والخدمات تأثرا بهذه الزيادات، ومنها اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، إلى جانب ارتفاع أسعار النقل وكروت الشحن
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
بنزين
بنزين
مع إقرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، تتحرك أسعار العديد من السلع والخدمات تأثرًا بالزيادات الجديدة، وبدأت الحكومة في تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء بدايةً من شهر يوليو الجاري بنسبة 15%، ومن المتوقع رفع دعم الطاقة نهائيا على أن يكون صفرا في العام المالي 2020- 2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم خلال العام الجاري 2019، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. وتعد الزيادة في أسعار البنزين والسولار هي الأخيرة ضمن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، الذى بدأته الحكومة منذ عام 2014.
ونعرض في هذا التقرير مجموعة من السلع والخدمات، التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها الفترة المقبلة، وتشمل كلا من: المواصلات بعد رفع أسعار البنزين والسولار، من المنتظر حدوث زيادة فى تعريفة الركوب الخاصة بالنقل الجماعي العام والميكروباصات، بالإضافة إلى زيادة أجرة شركتي النقل "أوبر وكريم". وفي يونيو 2018،
اقرأ المزيد
بنزين

بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
بنزين

بالأرقام.. متوسط الزيادات في أسعار المواد البترولية

تعد الزيادة الحالية الرابعة والأخيرة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، منذ نوفمبر عام 2016، حين رفعت الحكومة أسعار الوقود، وأعلنت الحكومة الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

رسميا.. أسعار البنزين والسولار والغاز بعد الزيادة

أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

«المصرية للاتصالات» توقع شراكة مع بنك مصر

وقعت المصرية للاتصالات وبنك مصر اليوم اتفاقية استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول. وصممت الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية. وستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم / الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
بنزين

بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
نقل-الإسكندري-تتسلم-ثانى-وحدات-الترام-المكيف-لتشغيلة (1)

«نقل الإسكندرية» تتسلم ثاني وحدات الترام المكيف

أعلن المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة للنقل والركاب بالإسكندرية، وصول ثاني وحدة ترام مكيف، إلى ميناء الإسكندرية تمهيدًا لتشغيله تجريبيا مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تسييره على خط ترام المدينة "سان ستيفانو – رأس التين" على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات، وذلك على غرار أول وحدة ترام تسلمتها المحافظة العام الماضي، ضمن خطة التعاقد مع إحدى الشركات الأوكرانية على تسلم 15 وحدة ترام مكيف تمهيدًا لدفعها للعمل فى شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط خلال المرحلة المقبلة.
محطة -بنزين (1)

وصل للمرحلة الأخيرة.. محطات ترشيد الدعم في 5 سنوات

بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج ترشيد دعم المواد البترولية منذ عام 2014، وبموجب هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدى 5 سنوات، ويعد العام الجاري 2019 المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من المتوقع رفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة خلال الفترة المقبلة. ويعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (3)

التموين تطرح ليمون بأسعار مخفضة في القاهرة والجيزة

أصدرت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن يتم توفير كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيها للكيلوجرام، وأيضا سيتم طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مضيفا أنه يتم مد فروع ومنافذ الشركة بالسلع والمنتجات الغذائية أولا بأول في إطار الحرص على توفير المنتجات للمواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org