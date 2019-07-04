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مطار لبنان لنانسى عجرم: لم تنتظري سوى 12 دقيقة

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
أصدر مسئولو أمن مطار لبنان، قبل قليل، بيانا يرد فيه، على الاتهامات التي وجهتها نانسي عجرم، بالإهمال واضطرارها للانتظار أكثر من ساعة وهي تحمل ابنتها الرضيعة على يدها، حيث قال البيان: «تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح أن الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة، بمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار، خصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية».
وأضاف البيان: «ما صدر عن مرور إحدى الفنانات وانتظارها لساعات طويلة غير صحيح لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى قاعة الوصول في الساعة 23:29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23:41، إذ إن انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة». وكانت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، قد نشرت فيديو لها على حسابها
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أصالة ترد على تصريحات إليسا عن اللاجئين السوريين

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نانسى عجرم تهاجم مطار بلادها لهذا السبب (فيديو)

شنت الفنانة نانسي عجرم، هجومًا عنيفًا ضد مطار بيروت، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسبب اضطرارها للانتظار لساعات داخل المطار وهي تحمل ابنتها الرضيعة، وسط الزحام الشديد الذى يشهده المطار بلبنان، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بـ«تويتر» بصحبة ابنتها (ليا) وعلقت عليه: «أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور على كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي، ومثلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟».
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خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

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