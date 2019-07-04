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دعوى قضائية ضد سامسونج بسبب تضليل عملائها

أكدت الدعوى القضائية، تلف بعض هواتف المستخدمين عندما تعرضت للمياه، ورفضت شركة سامسونج احترام مطالبات الضمان، على الرغم من أن تأكيد الشركة التزامات الضمان
تحرير:مي فؤاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
سامسونج
سامسونج
قالت اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والمستهلك (ACCC)، إن أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم لم تعرف أو تختبر بما فيه الكفاية تأثيرات تعرض أجهزتها لحمامات السباحة أو المياه المالحة عندما أظهرت الإعلانات أنها تعمل بالكامل ضد المياه. أعلنت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا، اليوم الخميس، أنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة "سامسونج إلكترونيكس" في كوريا الجنوبية، متهمةً إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية "جالاكسي" على أنها مقاومة للمياه.
ربما تكبد تلك الخطوة الشركة غرامات بملايين الدولارات، حيث ركزت الدعوى على أكثر من 300 إعلان أظهرت فيه سامسونج أن هواتف جالاكسي الخاصة بها تستخدم في قاع أحواض السباحة وفي البحر. قال رود سيمس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والمستهلك في بيان يوم الخميس: "أعطت إعلانات سامسونج انطباعاً
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مواقع-التواصل-الاجتماعى

ليس الأول.. ما سبب أعطال واتساب وفيسبوك وإنستجرام؟

أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة "فيسبوك، إنستجرام، واتساب" في جميع أنحاء العالم، بأن هذه التطبيقات لا تعمل، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال "تويتر" أيضا إنه يواجه مشكلات في نظامه الأساسي. أوضح متحدث باسم فيسبوك أن "عملية الصيانة الروتينية أدت بطريق الخطأ إلى حدوث خلل جعل من الصعب على المستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية. واجه موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاته أمس، ما جعل بعض الأشخاص غير قادرين على تحميل الصور.
فيسبوك

«فيسبوك» تعلق على عطل منصاتها حول العالم

تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب"، حول العالم إلى الانهيار اليوم الأربعاء، إذ واجه المستخدمون مشكلات مختلفة، على رأسها الصور التي لم يتم تحميلها على إنستجرام وفيسبوك، والمشاكل المتعلقة بتوجيهات تويتر المباشرة، بما في ذلك التطبيق الذي يعرض إشعارات برسائل DM غير المقروءة التي لم تكن موجودة عند قيام المستخدمين بفحص البريد الوارد. وأكدت شركة "فيسبوك"، أنها تعمل على حل مشكلات تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتس آب، وإنستجرام.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

عطل فني بـ«فيسبوك وإنستجرام وواتس آب» حول العالم

يواجه مستخدمو موقع فيسبوك حول العالم، مشكلة تقنية في استخدام الموقع وكذلك الوصول إلى تطبيق إنستجرام، وواتس آب، ويُعد الأشخاص الأكثر تضررًا في قارة أوروبا، بالإضافة إلى عدد قليل في شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، بأنها تواصلت مع مسؤولي "فيسبوك"، للحصول على تعليق بشأن العطل لكنها لم تتلق ردًّا. واشتكا العديدد من مستخدمي "فيسبوك"، بسبب عدم قدرتهم على تصفح الموقع الشهير وقراءة المنشورات ومطالعة الصور أول بأول.
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تلف ناتج عن جهاز سامسونج

تعرض طفل للخطر.. تابلت سامسونج أحرق السرير

من وقت لآخر نسمع عن حوادث حرائق ناتجة عن انفجار شاحن الموبايل أو التابلت، ومازال الكثير لم يتعظوا من ذلك، بل يضعون الهواتف بجانبهم، ويستغرقون في النوم لساعات طويلة، بالرغم من انتشار الوعي كل يوم، إلا أن هذه المأساة تتكرر كل يوم، وهذا مثل ما حدث مع الطفل كالوم هيكين البالغ من العمر أحد عشر عامًا عندما انفجرت بطارية تابلت سامسونج، مسببًا حرقًا على شكل حفرة في السرير، والكارثة هي نوم الطفل بجانبه، دون أن يعي بخطورة ذلك على نفسه، نقلا عن "dailymail".
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كيف تحمي شاشة تلفزيون سامسونج من الفيروسات؟

بعد الغزو الكنولوجي الهائل لمعظم منازلنا، وبعد الكم المهول من شاشات التلفزيون الحديثة و الهواتف المحمولة، أصبحنا بالفعل أكثر عرضة للبرامج الخبيثة والفيروسات الضارة، خاصةً الأجهزة المنزلية الذكية التي نستخدمها كل يوم، ووقتها قد يكون الهجوم كارثيًا. ربما لا تعتقد أن التلفزيون الخاص بك يكون عرضة لهذا النوع من الهجوم، ولكن إذا كان لديك تلفزيون ذكي متصل بشبكةواي فاي، فقد يكون هدفًا واضحًا للقراصنة، تمامًا مثل السماعة الذكية أو الشاشة الذكية أو كاميرات المراقبة.
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أفضل 5 هواتف ذكية بتكلفة لا تزيد على 500 دولار

لم يعد امتلاك هاتف ذكي بإمكانيات جيدة خيارا ترفيهيا كما كان معتقدًا من قبل، بل أصبح المجتمع التكنولوجي كل يوم في تطور، وعليه أصبحت الأجهزة المحمولة ذات الجودة العالية غالية بشكل مبالغ فيه؛ لذا ربما لن يتحمل الكثير منا سد تكاليف هذه الأجهزة. على الرغم من ذلك، لديك خيارات عدة من الهواتف الذكية التي تتناسب مع ميزانيتك المحدودة، وفي نفس الوقت، تملك العديد من الخصائص التي تملكها نفس الأجهزة الغالية الأخرى، ومنها أيضًا أجهزة العملاق التكنولوجي الأمريكي "أيفون".
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بعيدًا عن الحظر الأمريكي.. هواوي تؤجل إطلاق Mate X

سبب الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي العديد من الخسائر لها، بداية من تأرجح مكانتها بالسوق الدولية للهواتف الذكية، مرورًا بالخسائر المادية الفادحة التي تحاول الشركة تفاديها، نهاية بإحباط آمالها في ريادة المجتمع التكنولوجي، وذلك بعد تحقيق العديد من الانتصارات على كل الأصعدة. على الرغم من تأجيل هواوي لإصدار جهاز كمبيوتر محمول من سلسلة ميت بوك، بسبب الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، ورغم العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة، فإن التأجيل هذه المرة لم يحدث بسبب الحظر الواقع عليها.
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