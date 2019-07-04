دعوى قضائية ضد سامسونج بسبب تضليل عملائها

أكدت الدعوى القضائية، تلف بعض هواتف المستخدمين عندما تعرضت للمياه، ورفضت شركة سامسونج احترام مطالبات الضمان، على الرغم من أن تأكيد الشركة التزامات الضمان
قالت اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والمستهلك (ACCC)، إن أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم لم تعرف أو تختبر بما فيه الكفاية تأثيرات تعرض أجهزتها لحمامات السباحة أو المياه المالحة عندما أظهرت الإعلانات أنها تعمل بالكامل ضد المياه.
أعلنت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا، اليوم الخميس، أنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة "سامسونج إلكترونيكس" في كوريا الجنوبية، متهمةً إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية "جالاكسي" على أنها مقاومة للمياه.
ربما تكبد تلك الخطوة الشركة غرامات بملايين الدولارات، حيث ركزت الدعوى على أكثر من 300 إعلان أظهرت فيه سامسونج أن هواتف جالاكسي الخاصة بها تستخدم في قاع أحواض السباحة وفي البحر.
قال رود سيمس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والمستهلك في بيان يوم الخميس: "أعطت إعلانات سامسونج انطباعاً
ربما تكبد تلك الخطوة الشركة غرامات بملايين الدولارات، حيث ركزت الدعوى على أكثر من 300 إعلان أظهرت فيه سامسونج أن هواتف جالاكسي الخاصة بها تستخدم في قاع أحواض السباحة وفي البحر.
قال رود سيمس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والمستهلك في بيان يوم الخميس: "أعطت إعلانات سامسونج انطباعاً زائفًا ومضللاً بأن هواتف جالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه، بينما الأمر ليس حقيقيا وعار تمامًا من الصحة".
صرحت شركة سامسونج بأنها متمسكة بالإعلان الخاص بشركتها، موكدًا امتثالها للقانون الأسترالي وستدافع عن القضية، حسبما أكدت وكالة رويترز.
أنفقت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية الكثير على الإعلانات خلال الفترة الأخيرة، رغبةً منها لإعادة بناء الثقة العامة في هواتفها الذكية المتميزة بعد الاسترداد باهظ الثمن لأجهزة نوت 7، بعد اكتشاف أنها معرضة للاحتراق في عام 2016.
من المقرر أن تعلن سامسونج عن أرباح ربع سنوية مبدئية يوم الجمعة، حيث من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عن انخفاض الأرباح بسبب انخفاض أسعار الرقائق في ظل الظروف الأخيرة التي يمر بها المجتمع التكنولوجي.
الماء الساخن
تعرضت إعلانات سامسونج المتعلقة بمقاومة الماء للتدقيق الشديد في وقت مبكر من عام 2016 عندما قالت مجلة Consumer Reports المؤثرة في الولايات المتحدة إن هاتف جالاكسي إس 7 الذي يبدو ملقيًا في حوض للأسماك في الإعلانات التجارية، فشل في جميع اختبارات الغمر.
أرجعت الشركة ذلك إلى وجود عيب في التصنيع، ما أثر على عدد صغير من الهواتف، والتي تم إصلاحها بالفعل. على الرغم من ذلك، اشتكى العديد من العملاء عبر الإنترنت عن المشاكل التي واجهت هواتفهم.
أكدت الدعوى القضائية، تلف بعض هواتف المستخدمين عندما تعرضت للمياه، ورفضت شركة سامسونج احترام مطالبات الضمان، على الرغم من أن شركة سامسونج قالت إنها تمتثل لجميع التزامات الضمان بموجب القانون الأسترالي.
قالت الجهة المنظمة أيضًا إن نصيحة سامسونج لبعض مستخدمي طراز جالاكسي بأن الهواتف غير مناسبة للاستخدام على الشاطئ أو حمام السباحة، تشير إلى أن الشركة تعتبر أن المياه يمكن أن تسبب أضرارًا.
أضاف سيمس، أن سامسونج عرضت هواتف جالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها، وذلك لجذب المستهلكين، مؤكدًا: "نعتقد أن إعلانات سامسونج حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات، وأعطت لسامسونج ميزة تنافسية غير نزيهة وواهية".
تزعم اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والمستهلك حدوث انتهاكات للقانون في أكثر من 300 إعلان، في حالة إثبات ذلك، يمكن أن يؤدي كل انتهاك بعد سبتمبر 2018 إلى دفع غرامة تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7 ملايين دولار)، أو ما يصل إلى 10% من حجم المبيعات السنوي.
يمكن للانتهاكات التي تمت قبل 1 سبتمبر 2018 جذب عقوبات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي، حسمت شركة سوني للإلكترونيات موقفها من دعوى جماعية أمريكية حول مطالبات مماثلة لمجموعة هاتفها الذكي "إكسبيريا" في عام 2017، حيث وعدت برد مبالغ مالية، عندما واجهت نفس المشكلة.
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