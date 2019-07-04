دعوى قضائية ضد سامسونج بسبب تضليل عملائها

أكدت الدعوى القضائية، تلف بعض هواتف المستخدمين عندما تعرضت للمياه، ورفضت شركة سامسونج احترام مطالبات الضمان، على الرغم من أن تأكيد الشركة التزامات الضمان

تحرير:مي فؤاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

سامسونج

قالت اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والمستهلك (ACCC)، إن أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم لم تعرف أو تختبر بما فيه الكفاية تأثيرات تعرض أجهزتها لحمامات السباحة أو المياه المالحة عندما أظهرت الإعلانات أنها تعمل بالكامل ضد المياه. أعلنت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا، اليوم الخميس، أنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة "سامسونج إلكترونيكس" في كوريا الجنوبية، متهمةً إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية "جالاكسي" على أنها مقاومة للمياه.

ربما تكبد تلك الخطوة الشركة غرامات بملايين الدولارات، حيث ركزت الدعوى على أكثر من 300 إعلان أظهرت فيه سامسونج أن هواتف جالاكسي الخاصة بها تستخدم في قاع أحواض السباحة وفي البحر. قال رود سيمس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والمستهلك في بيان يوم الخميس: "أعطت إعلانات سامسونج انطباعاً