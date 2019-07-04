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أزمة بسبب مصلى السيدات في مسجد إبراهيم الدسوقي

أزمة بسبب صلاة الإمام خلف السيدات وخلاف على بطلانها وصحتها.. وإمام المسجد: الصلاة صحيحة والضرورات تبيح المحظورات.. والأهالي: يجب نقله إلى مكان آخر
تحرير:محمود أبو خضرة ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي
مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي
خمسة وعشرون عامًا ولا تزال أعمال الترميم لم تكتمل في مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أبرز المساجد التاريخية في مصر، الذي يقع بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ويُعد قٍبلة للملايين من مُحبي آل بيت رسول الله، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية وخلال استئناف أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد بعد توقفها قرابة العامين، ظهرت أزمة جديدة داخل أروقته، بسبب وضع مصلى النساء الحالي، الذي يسبق المكان المخصص لإمام المسجد، فأصبح الإمام في الخلف والسيدات أمامه، ما أثار الجدل بشأن صحة صلاة النساء وبطلانها.
أحمد فؤاد، من أهالى مدينة دسوق، وأحد رواد المسجد الإبراهيمي، قال إن الوضع الحالى يتطلب تدخلا من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، لإعادة تقسيم المسجد، إذ إن هناك أعمال ترميم تتم فى المسجد ما يجعل مصلى النساء يسبق الإمام، وهو ما يتنافى مع صحة الصلاة، التي تعلمناها من خلال دراستنا فى الأزهر الشريف. وتابع
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خالد-العنانى-وزير-الاثار

بسبب مزاد «كريستيز».. وزير الآثار يدعو لاجتماع طارئ

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة، الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة. وأقيم في بريطانيا أمس الأربعاء، مزاد بيعت فيه قطع أثرية مصرية، ومن أهمها تمثال مصري أثرى للملك توت عنخ آمون، رغم المطالبة المصرية بتأجيل ذلك المزاد، لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.
فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
سيارة-مركونة-مهجورة (2)

هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تقنن 127 كنيسة وتقر لائحة التصالخ في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على عدة قرارات منها، مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
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سيارة -اسعاف

لمبة تسقط على طالبة بكفر الشيخ.. وإصابتها في العين

شهدت إحدى لجان الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة الطالبة "آلاء إبراهيم أحمد"، 17 عامًا، في العين إثر سقوط لمبة داخل لجنة مدرسة التجارة بنات التابعة لإدارة دسوق التعليمية عليها، أثناء أدائها الامتحان، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى دسوق العام . يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية، داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات.
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إصابة مراقب بهبوط أثناء امتحانات الكيمياء بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرض مراقب بلجنة مدرسة الحامول التجريبية يدعي "رضا محمد مصطفى" 56 عامًا، لهبوط عام فى الدورة الدموية، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم إستدعاء سيارة إسعاف لنقل المراقب إلى مستشفى الحامول المركزى. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة.
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إصابة طالبة بهبوط في امتحان الثانوية بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرضت طالبة تدعى "ولاء فتحي محمد عبدالسلام"، اليوم الأربعاء، للإصابة بهبوط عام بشكل مفاجئ في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة زينهم الرفاعي الثانوية بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة، غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزى، تعانى من هبوط عام بالدورة الدموية، لتلقي العلاج اللازم.
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الصحة: طالبة الثانوي تعرضت لآثار «ولادة كاذبة»

قال الدكتور خليل منصور مدير مستشفى قلين المركزى بمحافظة كفر الشيخ، إنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف، وصلت الطالبة "دنيا عبد النبي عبد الغفار- 20 عاما- بالصف الثالث الثانوي" إلى استقبال المستشفى ليتم نقلها بعدها إلى قسم النساء والتوليد، وبتوقيع الدكتورة إيمان أبو سن إخصائية النساء والتوليد بالمستشفى، الكشف الطبي عليها اتضح أنها تعانى من جميع أعراض الولادة وهو ما يسمى آثار الولادة الكاذبة، نتيجة تشابه الأعراض وكون الطالبة في حالة الحمل الأولى لها.
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