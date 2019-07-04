أزمة بسبب مصلى السيدات في مسجد إبراهيم الدسوقي

أزمة بسبب صلاة الإمام خلف السيدات وخلاف على بطلانها وصحتها.. وإمام المسجد: الصلاة صحيحة والضرورات تبيح المحظورات.. والأهالي: يجب نقله إلى مكان آخر

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

خمسة وعشرون عامًا ولا تزال أعمال الترميم لم تكتمل في مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أبرز المساجد التاريخية في مصر، الذي يقع بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ويُعد قٍبلة للملايين من مُحبي آل بيت رسول الله، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية وخلال استئناف أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد بعد توقفها قرابة العامين، ظهرت أزمة جديدة داخل أروقته، بسبب وضع مصلى النساء الحالي، الذي يسبق المكان المخصص لإمام المسجد، فأصبح الإمام في الخلف والسيدات أمامه، ما أثار الجدل بشأن صحة صلاة النساء وبطلانها.

أحمد فؤاد، من أهالى مدينة دسوق، وأحد رواد المسجد الإبراهيمي، قال إن الوضع الحالى يتطلب تدخلا من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، لإعادة تقسيم المسجد، إذ إن هناك أعمال ترميم تتم فى المسجد ما يجعل مصلى النساء يسبق الإمام، وهو ما يتنافى مع صحة الصلاة، التي تعلمناها من خلال دراستنا فى الأزهر الشريف. وتابع

أحمد فؤاد، من أهالى مدينة دسوق، وأحد رواد المسجد الإبراهيمي، قال إن الوضع الحالى يتطلب تدخلا من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، لإعادة تقسيم المسجد، إذ إن هناك أعمال ترميم تتم فى المسجد ما يجعل مصلى النساء يسبق الإمام، وهو ما يتنافى مع صحة الصلاة، التي تعلمناها من خلال دراستنا فى الأزهر الشريف.

وتابع فؤاد، أنه كان يجب على الأوقاف متمثلة فى مديرية الأوقاف بكفر الشيخ التدخل وإعادة تقسيم المسجد وتدارك الأمر، حتى لا تزداد حالة الجدل المثارة الآن.

وأشار إلى أنه يجب وضع حواجز في نهاية المسجد لتصحيح الوضع، إذ توجد عدة أبواب في الخلف كان من الممكن جعل أحدها مستقلا لدخول النساء، حتى يتم الانتهاء من أعمال الترميم.

وأضاف أمجد محمود، أحد أهالى مدينة دسوق، أن هناك حالة من البلبلة بين أهالى مدينة دسوق بصفة خاصة ورواد المسجد بصفة عامة، بعد إثارة الوضع الحالي القائم بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بسبب المكان المخصص لإمام المسجد في الصلوات ومكان وجود مصلى النساء الذي يسبقه في ساحات المسجد، مؤكدًا أن هناك شكوكا من جانب النساء أن صلاتهن غير صحيحة من باب أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام في الصلاة حتى لا تكون صلاته باطلة.

واستنكرت سعدية إبراهيم، أن تصلي النساء أمام الرجال والإمام، مؤكدة أنها سمعت منذ فترة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، فى أحد البرامج التليفزيونية، يقول إنه لا يجوز الصلاة أمام الإمام فى الصلاة سواء كانت نفلا أو فريضة.

وطالبت بتدخل دار الإفتاء المصرية، وتوضيح حكم صلاة النساء، حيث إنها منذ أن عرفت أن النساء بالمسجد الإبراهيمي تصلى أمام الإمام دخل الشك إلى قلبها فى حكم صلاتها وامتنعت، منذ معرفتها، عن الذهاب للصلاة هناك.

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ومن جهته، قال الشيخ حاتم فوزي البري، إمام وخطيب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، إن صلاة النساء صحيحة بالوضع الحالي داخل مسجد العارف بالله نظرًا لوجود ضرورات، لافتًا إلى القاعدة الشرعية التى تقول بأن الضرورات تبيح المحظورات.

وأكد إمام وخطيب المسجد الإبراهيمي، تفسير القاعدة الشرعية، أن الضرورات هنا تتمثل في أعمال الترميمات التي تجرى بالمسجد، لأن المكان المخصص لإمام المسجد ويسبقه مصلى السيدات يعد مؤقتًا وسوف يعاد الشيء لأصله مرة أخرى عقب الانتهاء من الترميمات، فكيف ننقلهم إلى نهاية المسجد ويكنَّ خلف كبار السن الجالسين على الكراسي لأداء الصلاة؟

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ويعد مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، أو كما يطلق عليه أهالى مدينة دسوق "المسجد الإبراهيمي" مسجدا بناه إبراهيم الدسوقي بمنطقة وسط البلد بحي جنوب مدينة دسوق، إلى أن قام إسماعيل بن إيواظ، حاكم مدينة دسوق عام 1277 م، بتوسعة المسجد ليليق بالدسوقى، ليصبح طوله 95.62 متر وعرض 73 مترا.

كما مر المسجد بتوسعات عديدة، إلى أن قام الرئيس محمد أنور السادات مع الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، بافتتاحه على شكله الذي أصبح عليه. وهو أحد المزارات الصوفية الكبيرة في العالم الإسلامي، حيث يقصده الآلاف من الزوار من جميع أنحاء مصر والدول العربية والإسلامية والأوروبية.

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