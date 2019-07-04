التوت والسلطة.. زوجان يفقدان 88 كيلو من وزنهما

قال توني قبل فقدان الوزن كنا نشعر دائمًا بالكسل، في العطلة كنا نذهب إلى الشاطئ ولكن كان من الصعب أن نلهو مع أولادنا بسبب الوزن الزائد، فكان لا بد من تغيير أسلوب الحياة

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

خسارة الوزن

الحياة لها سحر مدهش قد يغلبك وينتصر عليك في كثير من الأوقات، وعلى الجانب الآخر ستجد من يقفون يهزمون أهواءهم ويتغلبون على كل ما يسلب طاقتهم، فالسمنة وزيادة الوزن تعتبر من أحد الأهواء التي تسرق عمر الإنسان، وبعد ذلك يصبح غير قادر على مواجهة نفسه. استطاع الزوجان كاتي وتوني فيني أن يتخطيا حبهما للطعام، وخسرا ما يقرب من 88 كيلوجراما، من خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية، ساعدتهما على التخلص من الوزن الزائد والرجوع إلى جسيمهما الرشيقين، نقلًا عن "express".

يستطيع الراغبون في خسارة الوزن الاختيار بين مجموعة واسعة من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن بشكل صحي وسريع، فمن المؤكد أن الهدف المرجو الوصول إلى وزن مثالي ولكن بصحة جيدة، فهذا الثنائي كاتي وتوني فيني نجحا في إدارة وزنيهما، والآن أُطلق عليهما "ثنائي العالم لهذا العام"، ولكن ما هي الخطة المتبعة؟ عندما