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التوت والسلطة.. زوجان يفقدان 88 كيلو من وزنهما

قال توني قبل فقدان الوزن كنا نشعر دائمًا بالكسل، في العطلة كنا نذهب إلى الشاطئ ولكن كان من الصعب أن نلهو مع أولادنا بسبب الوزن الزائد، فكان لا بد من تغيير أسلوب الحياة
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
خسارة الوزن
خسارة الوزن
الحياة لها سحر مدهش قد يغلبك وينتصر عليك في كثير من الأوقات، وعلى الجانب الآخر ستجد من يقفون يهزمون أهواءهم ويتغلبون على كل ما يسلب طاقتهم، فالسمنة وزيادة الوزن تعتبر من أحد الأهواء التي تسرق عمر الإنسان، وبعد ذلك يصبح غير قادر على مواجهة نفسه. استطاع الزوجان كاتي وتوني فيني أن يتخطيا حبهما للطعام، وخسرا ما يقرب من 88 كيلوجراما، من خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية، ساعدتهما على التخلص من الوزن الزائد والرجوع إلى جسيمهما الرشيقين، نقلًا عن "express".
يستطيع الراغبون في خسارة الوزن الاختيار بين مجموعة واسعة من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن بشكل صحي وسريع، فمن المؤكد أن الهدف المرجو الوصول إلى وزن مثالي ولكن بصحة جيدة، فهذا الثنائي كاتي وتوني فيني نجحا في إدارة وزنيهما، والآن أُطلق عليهما "ثنائي العالم لهذا العام"، ولكن ما هي الخطة المتبعة؟ عندما
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ريجيم-الكيتو

للمبتدئين في الدايت.. نظام الكيتو هو الحل

إذا تصفحت جروبات الفيسبوك، ستجد أن هناك مشكلة يتفق عليها كثير من الأشخاص، بل أصبحت بمثابة هوس، وصراع داخلي لن يستطيع أحد الشفاء منه سوى بالرضى عن الذات، الأنظمة الغذائية فيما يتعلق بالتخسيس لمن يعانون من السمنة، وأنظمة غذائية أخرى لمن يعانون من النحافة. ينتج عن السمنة كثير من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، فضلا عن عدم قدرتك على ممارسة التمرينات الرياضية التي ترغب بها، حتى العادات اليومية مثل صعود السلم ستكون شاقة، وذلك نقلا عن "express".
الطماطم

لو عايز تخس.. استبدل بالأرز واللحوم كوبا من الطماطم

فهم النظام الغذائي الذي يحتاجه الجسم، هو الطريقة المثلى لفقدان الوزن. عندما يكون هدفك هو إنقاص وزنك، فإن أقصى ما يهمك هو إدخال نظام غذائي يومي مغذي، بالإضافة إلى النظام الذي يمكنك من فقدان الدهون الزائدة في الجسم. النظام الغذائي كونه جزءًا مهمًا لإنقاص الوزن بنجاح، من الأفضل دائمًا التخلي عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة والدهون المشبعة. الحقيقة التي تمت مناقشتها لفترة طويلة هي تناول الطماطم في أثناء محاولة إنقاص الوزن. هل تعمل الطماطم على زيادة الوزن، هل تحتوي على العديد من السعرات؟
تناول الادوية

تناول هذا العشب يفقدك الوزن ولكن يسبب عيوبا خلقية

فقدان الوزن حلم يبحث كل شخص عن تحقيقه، خاصة إذا كانت رحلته طويلة في خسارة وزنه بسبب الكيلوجرامات التي لا تعد، وفي حالة الشعور باليأس أو استغراق وقت طويل للوصول إلى الوزن المثالي، قد تبدأ في البحث عن أسرع الطرق التي تخلصك من الدهون وتزيد من فقدان الشهية، وبالتالي تبدأ رحلة البحث عن الأدوية أو الأعشاب التي في الغالب ما تعتقد أنها آمنة ولا تسبب أي أضرار، ولكن يحذر المسؤولون الصحيون من أن المكملات العشبية التي لديها القدرة على فقدان الوزن وتقوية الذاكرة قد تسبب إجهاضًا وتشوهات خلقية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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