التوت والسلطة.. زوجان يفقدان 88 كيلو من وزنهما

قال توني قبل فقدان الوزن كنا نشعر دائمًا بالكسل، في العطلة كنا نذهب إلى الشاطئ ولكن كان من الصعب أن نلهو مع أولادنا بسبب الوزن الزائد، فكان لا بد من تغيير أسلوب الحياة
الحياة لها سحر مدهش قد يغلبك وينتصر عليك في كثير من الأوقات، وعلى الجانب الآخر ستجد من يقفون يهزمون أهواءهم ويتغلبون على كل ما يسلب طاقتهم، فالسمنة وزيادة الوزن تعتبر من أحد الأهواء التي تسرق عمر الإنسان، وبعد ذلك يصبح غير قادر على مواجهة نفسه. استطاع الزوجان كاتي وتوني فيني أن يتخطيا حبهما للطعام، وخسرا ما يقرب من 88 كيلوجراما، من خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية، ساعدتهما على التخلص من الوزن الزائد والرجوع إلى جسيمهما الرشيقين، نقلًا عن "express".
يستطيع الراغبون في خسارة الوزن الاختيار بين مجموعة واسعة من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن بشكل صحي وسريع، فمن المؤكد أن الهدف المرجو الوصول إلى وزن مثالي ولكن بصحة جيدة، فهذا الثنائي كاتي وتوني فيني نجحا في إدارة وزنيهما، والآن أُطلق عليهما "ثنائي العالم لهذا العام"، ولكن ما هي الخطة المتبعة؟
عندما
يستطيع الراغبون في خسارة الوزن الاختيار بين مجموعة واسعة من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن بشكل صحي وسريع، فمن المؤكد أن الهدف المرجو الوصول إلى وزن مثالي ولكن بصحة جيدة، فهذا الثنائي كاتي وتوني فيني نجحا في إدارة وزنيهما، والآن أُطلق عليهما "ثنائي العالم لهذا العام"، ولكن ما هي الخطة المتبعة؟
عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، ربما يكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي، خاصة عندما تقوم به بمفردك، فأنت بحاجة لشخص يشجعك ليكون معك خطوة بخطوة، ربما هذا الثنائي استطاع أن يستفيد من ذلك بشكل كبير، فقد قررا أن يتخلصا من وزنهما الزائد، فقد كانا يشعران بالحرج عند شراء الملابس، كما أنه كان سيمنعهما من رؤية أحفادهما، وعيش التفاصيل التي يعشقها أي جد أو جدة، وقالت كاتي معلقة على ذلك: "كوني أما لأربعة أطفال جعلني أهمل في صحتي بشكل كبير طوال سنوات عديدة، فأنا دائمًا كبيرة الحجم، ولكن مع كل حمل يزداد وزني كثيرًا"، وفي كل مرة أتعرض لخطورة كبيرة.
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وجاءت اللحظة الحاسمة عندما وجدا أن ابنتيهما الأكبر سنًا بلغتا الثامنة عشرة، وبدآ في التفكير في مستقبليهما، وأكملت كاتي حديثها قائلةً: "ابنتي الكبرى على وشك أن تكون 18 عاما، وهذا الأمر أزعجني كثيرًا فقد أصبح أطفالي بالغين فجأة، وفي يوم من الأيام سيكون لدي أحفاد، فالمعدل الذي كنت أسير به في زيادة الوزن، كان الأمر سيئًا، وعلمتُ أنني لن أتمكن من رؤيتهم.
بالنسبة للياقة جسمي كانت مروعة، فمجرد السير لفترات قصيرة يجعلني أشعر بالتعب، حتى إنني لم أكن أحب صعود السلم، فكان يجب أن أغير كل هذا".
ومن هنا جاء قرار تغيير أسلوب الحياة على الفور، الذي يتضمن أسلوب حياة صحيا من قائمة طعام تعرف باسم "الأطعمة منخفضة الدهون"، مع تحديد كمية الطعام المتناولة، ونتيجة لذلك نجحت كاتي البالغة من العمر 45 عامًا في التحكم في وزنها، حيث فقدت في البداية 57 كيلوجراما، وتوني 31 كيلوجرامًا.
ماذا تناولا؟
بصفته طاهياً محترفًا، يشعر توني بالقلق من أنه سيتعين عليهما التخلي عن جميع "الأطعمة المفضلة" والعيش على نظام غذائي من الخس، وقال توني سريعًا تداركت أنه يمكنني التكيف مع الوجبات العائلية المفضلة؛ من أجل جعلها طريقة التخسيس العالمية، وذلك من خلال إجراء بعض الحيل البسيطة على سبيل المثال استبدال الزيوت إلى بدائل أقل في السعرات الحرارية، واستخدام قطع اللحم المفروم.
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كما قامت كاتي باستبدال نظامها الغذائي السيئ، الذي كان يتضمن الشيبسي والمعجنات والبسكويت، بخطة صحية تشمل تناول السلطة في الغداء والتوت، واللحم البقري على وجبة العشاء، مع الكثير من الفواكه كوجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية.
الآن تتمتع كاتي وتوني بمظهر جذاب، فهما يشعران أن الزمن سافر بهما إلى الخلف، وقالت كاتي معلقة على ذلك: "لقد كان نظامنا الغذائي القديم يؤثر بشكل سلبي على صحتنا، ولم نشعر بذلك من قبل، الآن لدينا حياة جديدة"، وأضاف توني: "قبل فقدان الوزن كنا نشعر دائمًا بالكسل، في العطلة كنا نذهب إلى الشاطئ ولكن كان من الصعب أن نلهو مع أولادنا بسبب الوزن الزائد".
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