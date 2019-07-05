حمية أتكنز.. مزيد من الدهون وقليل من الكربوهيدرات

تمت دراسة نظام أتكنز واتضح أنه يؤدي إلى فقدان الوزن وتحسينات أكبر في نسبة السكر في الدم والكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية مقارنة بالوجبات الغذائية قليلة الدسم
تتعدد الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخسيس، ويتبع الأشخاص الأفضل منها بعد البحث جيدا عن مدى النفع الذي يعود منها في حالة الانتظام عليها، ومن بين تلك الأنظمة حمية أتكنز فهي منخفضة الكربوهيدرات، ويوصى بها عادة لفقدان الوزن من خلال تناول أكبر قدر ممكن من البروتين والدهون، طالما أنك تتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.
في السنوات الـ 12 الماضية، أظهرت أكثر من 20 دراسة أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات دون الحاجة إلى عد السعرات الحرارية فعالة في إنقاص الوزن ويمكن أن تؤدي إلى تحسينات صحية مختلفة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
يرجع الفضل في وجود الحمية إلى الطبيب الأمريكي وأخصائي أمراض القلب، روبرت كولمان أتكينز، ومنذ ذلك الحين، أصبح نظام أتكنز الغذائي مشهورًا في جميع أنحاء العالم حيث تم كتابة العديد من الكتب عنه، كما تم اعتبار النظام الغذائي في الأصل غير صحي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع نسبة الدهون المشبعة، ومع ذلك، تشير
يرجع الفضل في وجود الحمية إلى الطبيب الأمريكي وأخصائي أمراض القلب، روبرت كولمان أتكينز، ومنذ ذلك الحين، أصبح نظام أتكنز الغذائي مشهورًا في جميع أنحاء العالم حيث تم كتابة العديد من الكتب عنه، كما تم اعتبار النظام الغذائي في الأصل غير صحي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع نسبة الدهون المشبعة، ومع ذلك، تشير الدراسات الجديدة إلى أن الدهون المشبعة غير ضارة.
تمت دراسة النظام الغذائي بشكل كامل وأظهر أنه يؤدي إلى المزيد من فقدان الوزن وتحسينات أكبر في نسبة السكر في الدم والكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية مقارنة بالوجبات الغذائية قليلة الدسم، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الدهون فيه، إلا أنه لا يرفع نسبة الكوليسترول الضار.
السبب الرئيسي وراء فعالية النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات في إنقاص الوزن هو أن انخفاض الكربوهيدرات وزيادة تناول البروتين يؤدي إلى انخفاض الشهية، مما يجعلك تتناول سعرات حرارية أقل.
نظام أتكنز ينقسم إلى 4 مراحل مختلفة:
المرحلة 1 (الحث): أقل من 20 جراما من الكربوهيدرات يوميا لمدة أسبوعين، حيث يمكنك تناول نسبة عالية من الدهون والبروتين مع القليل من الخضروات منخفضة الكربوهيدرات مثل الخضروات الورقية.
المرحلة 2 (الموازنة): أضف ببطء المزيد من المكسرات والخضروات منخفضة الكربوهيدرات وكميات صغيرة من الفاكهة إلى نظامك الغذائي.
المرحلة 3 (الضبط الدقيق): عندما تكون قريبًا جدًا من الوزن المستهدف، أضف المزيد من الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي حتى يتباطأ فقدان الوزن.
المرحلة 4 (الحفاظ على الوزن): هنا يمكنك أن تأكل أكبر عدد ممكن من الكربوهيدرات الصحية التي يمكن لجسمك تحملها دون استعادة الوزن.
ومع ذلك ، فإن هذه المراحل معقدة بعض الشيء وقد لا تكون ضرورية، حيث يجب أن تكون قادرًا على إنقاص الوزن والحفاظ عليه طالما أنك تلتزم بالخطة، وبعض الأشخاص يختارون تخطي مرحلة الحث تماما ويتناولون من الخضروات.
ما يجب تجنبه في نظام أتكنز
السكر: المشروبات الغازية، عصائر الفاكهة، الكعك، الحلوى، الآيس كريم.
الحبوب: القمح، الشعير، الأرز.
الزيوت النباتية: زيت فول الصويا وزيت الذرة وزيت بذرة القطن وزيت الكانولا وأنواع أخرى.
الدهون غير المشبعة: توجد عادة في الأطعمة المصنعة والمقليات.
الخضروات عالية الكربوهيدرات: الجزر واللفت وغيرها.
فواكه عالية الكربوهيدرات: الموز والتفاح والبرتقال والكمثرى والعنب.
النشويات: البطاطاس، البطاطا الحلوة.
البقوليات: العدس، الفاصوليا، الحمص.
الأطعمة التي يمكن تناولها خلال نظام أتكنز
اللحوم: لحم البقر والضأن والدجاج وغيرها.
الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية: السلمون السردين والأنواع المختلفة الأخرى.
الخضروات قليلة الكربوهيدرات: السبانخ، بروكلي، الهليون وغيره.
ألبان كاملة الدسم: زبدة ، جبنة، وكريمة، زبادي كامل الدسم.
المكسرات والبذور: اللوز، عين الجمل، بذور عباد الشمس.
الدهون الصحية: زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت جوز الهند والأفوكادو.
هذه المشروبات يمكن التركيز عليها
الماء: فمن المعروف أنه يساعد على فقدان الوزن ويشعرك بالشبع.
القهوة والشاي الأخضر: أظهرت العديد من الدراسات أن القهوة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون.