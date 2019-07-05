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حمية أتكنز.. مزيد من الدهون وقليل من الكربوهيدرات

تمت دراسة نظام أتكنز واتضح أنه يؤدي إلى فقدان الوزن وتحسينات أكبر في نسبة السكر في الدم والكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية مقارنة بالوجبات الغذائية قليلة الدسم
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
نظام أتكنز
نظام أتكنز
تتعدد الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخسيس، ويتبع الأشخاص الأفضل منها بعد البحث جيدا عن مدى النفع الذي يعود منها في حالة الانتظام عليها، ومن بين تلك الأنظمة حمية أتكنز فهي منخفضة الكربوهيدرات، ويوصى بها عادة لفقدان الوزن من خلال تناول أكبر قدر ممكن من البروتين والدهون، طالما أنك تتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. في السنوات الـ 12 الماضية، أظهرت أكثر من 20 دراسة أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات دون الحاجة إلى عد السعرات الحرارية فعالة في إنقاص الوزن ويمكن أن تؤدي إلى تحسينات صحية مختلفة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
يرجع الفضل في وجود الحمية إلى الطبيب الأمريكي وأخصائي أمراض القلب، روبرت كولمان أتكينز، ومنذ ذلك الحين، أصبح نظام أتكنز الغذائي مشهورًا في جميع أنحاء العالم حيث تم كتابة العديد من الكتب عنه، كما تم اعتبار النظام الغذائي في الأصل غير صحي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع نسبة الدهون المشبعة، ومع ذلك، تشير
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انقص-وزنك-دايت-تخسيس

التوت والسلطة.. زوجان يفقدان 88 كيلو من وزنهما

الحياة لها سحر مدهش قد يغلبك وينتصر عليك في كثير من الأوقات، وعلى الجانب الآخر ستجد من يقفون يهزمون أهواءهم ويتغلبون على كل ما يسلب طاقتهم، فالسمنة وزيادة الوزن تعتبر من أحد الأهواء التي تسرق عمر الإنسان، وبعد ذلك يصبح غير قادر على مواجهة نفسه. استطاع الزوجان كاتي وتوني فيني أن يتخطيا حبهما للطعام، وخسرا ما يقرب من 88 كيلوجراما، من خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية، ساعدتهما على التخلص من الوزن الزائد والرجوع إلى جسيمهما الرشيقين، نقلًا عن "express".
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للمبتدئين في الدايت.. نظام الكيتو هو الحل

إذا تصفحت جروبات الفيسبوك، ستجد أن هناك مشكلة يتفق عليها كثير من الأشخاص، بل أصبحت بمثابة هوس، وصراع داخلي لن يستطيع أحد الشفاء منه سوى بالرضى عن الذات، الأنظمة الغذائية فيما يتعلق بالتخسيس لمن يعانون من السمنة، وأنظمة غذائية أخرى لمن يعانون من النحافة. ينتج عن السمنة كثير من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، فضلا عن عدم قدرتك على ممارسة التمرينات الرياضية التي ترغب بها، حتى العادات اليومية مثل صعود السلم ستكون شاقة، وذلك نقلا عن "express".
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فهم النظام الغذائي الذي يحتاجه الجسم، هو الطريقة المثلى لفقدان الوزن. عندما يكون هدفك هو إنقاص وزنك، فإن أقصى ما يهمك هو إدخال نظام غذائي يومي مغذي، بالإضافة إلى النظام الذي يمكنك من فقدان الدهون الزائدة في الجسم. النظام الغذائي كونه جزءًا مهمًا لإنقاص الوزن بنجاح، من الأفضل دائمًا التخلي عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة والدهون المشبعة. الحقيقة التي تمت مناقشتها لفترة طويلة هي تناول الطماطم في أثناء محاولة إنقاص الوزن. هل تعمل الطماطم على زيادة الوزن، هل تحتوي على العديد من السعرات؟
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