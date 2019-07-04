هل تتحول احتجاجات يهود إثيوبيا بإسرائيل لحرب أهلية؟

خرج يهود إثيوبيا في إسرائيل في احتجاجات عنيفة في الشوارع وأغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية، وسط أعداد كبيرة من الجرحى في الجانبين وحملة اعتقالات مكثفة للإثيوبيين

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

احتجاجات يهود إثيوبيا

يبدو أن المشهد في إسرائيل خرج عن السيطرة مع تواصل تظاهرات واحتجاجات اليهود من أصول إثيوبية، المستمرة من 4 أيام، على أثر مقتل أحدهم منذ عدة أيام على يد أحد ضباط شرطة الاحتلال؛ ما تسبب في اشتعال شوارع إسرائيل، حيث قام المحتجون بحرق السيارات وتكسيرها وضرب الشرطة الإسرائيلية وإغلاق الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء تل أبيب. وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، جلعاد أردان، فشل في السيطرة على الوضع المتفاقم، ووصل الأمر، بحسب ما نُشر، إلى تهديد يهود إثيوبيا بإغلاق مطار بن جوريون، ومحاصرة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

تفاقم الأوضاع جاء بعدما أصيب أكثر من 100 شرطي، ما جرت على أثره حملة اعتقالات موسعة وتم اعتقال ما يقرب من 136 يهوديا، وهو ما أدى إلى تصاعد الأحداث. ربيع إسرائيلي تصدر هاشتاج "إسرائيل" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر المغردون لقطات فيديو وصورا تظهر لحظات اشتعال إسرائيل، وشبهوا ما يحدث بثورات الربيع