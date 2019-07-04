سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل تتحول احتجاجات يهود إثيوبيا بإسرائيل لحرب أهلية؟

خرج يهود إثيوبيا في إسرائيل في احتجاجات عنيفة في الشوارع وأغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية، وسط أعداد كبيرة من الجرحى في الجانبين وحملة اعتقالات مكثفة للإثيوبيين
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
احتجاجات يهود إثيوبيا
احتجاجات يهود إثيوبيا
يبدو أن المشهد في إسرائيل خرج عن السيطرة مع تواصل تظاهرات واحتجاجات اليهود من أصول إثيوبية، المستمرة من 4 أيام، على أثر مقتل أحدهم منذ عدة أيام على يد أحد ضباط شرطة الاحتلال؛ ما تسبب في اشتعال شوارع إسرائيل، حيث قام المحتجون بحرق السيارات وتكسيرها وضرب الشرطة الإسرائيلية وإغلاق الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء تل أبيب. وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، جلعاد أردان، فشل في السيطرة على الوضع المتفاقم، ووصل الأمر، بحسب ما نُشر، إلى تهديد يهود إثيوبيا بإغلاق مطار بن جوريون، ومحاصرة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
تفاقم الأوضاع جاء بعدما أصيب أكثر من 100 شرطي، ما جرت على أثره حملة اعتقالات موسعة وتم اعتقال ما يقرب من 136 يهوديا، وهو ما أدى إلى تصاعد الأحداث. ربيع إسرائيلي تصدر هاشتاج "إسرائيل" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر المغردون لقطات فيديو وصورا تظهر لحظات اشتعال إسرائيل، وشبهوا ما يحدث بثورات الربيع
اقرأ المزيد
مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (6)

مقتل الشاب الإثيوبي يكشف أزمة عمرها 4 عقود بإسرائيل

يبدو أن تظاهرات ذوي الأصول الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت عن الأوجه القبيحة داخل المجتمع الإسرائيلي، لا سيما أن أصابع الاتهام لم تتجه إلى الحكومة فقط، بل كان بعض اللوم موجهًا لأفراد المجتمع نفسه. تحمل مسؤولية الأحداث الجارية في إسرائيل في الوقت الحالي، والتي أعقبت مقتل سليمان تيكا، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، على يد شرطي خارج الخدمة في حي كريات حاييم في حيفا، دفعا لحالة من تبادل الاتهامات بين العديد من الأطراف في المجتمع الإسرائيلي بشكل واضح.
مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (1)

صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
الاحتجاجات-في-إسرائيل (1)

عنصرية إسرائيل ضد يهود إثيوبيا مسلسل لا ينتهي

سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشباب من أصول إثيوبية داخل تل أبيب، فلم تكن الجريمة التي شهدتها إسرائيل بعد تصفية شاب من أصول إثيوبية مؤخرا هي الأولى من نوعها، فقد سبقها الكثير من الجرائم المماثلة في حق هذه الفئة. مقتل شاب إثيوبي، الأحد الماضي، على يد شرطي إسرائيلي لم يكن في مهمة عمل، أثار غضبا كبيرا في أوساط اليهود الإسرائيليين من ذوي الأصول الإثيوبية، وخرج حشد كبير منهم في مظاهرات تنديدًا بالعنصرية الممنهجة ضدهم، وتواصلت الاحتجاجات منذ الإثنين الماضي.
مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (3)

150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية المعروفين بيهود "الفلاشا" التظاهرات، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي، يوم الأحد الماضي، واندلعت مشادات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، إثر الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق شوارع كبرى في تل أبيب، وعدة مدن أخرى. وتستمر احتجاجات "الفلاشا"، البالغ أعدادهم نحو 150 ألفا، موزعين على 19 بلدة، يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية، والتحريض عليهم، وذلك بحسب ماذ كرته "وكالة الأنباء الفلسطينية".
اقرأ المزيد من الأخبار
مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (6)

مقتل الشاب الإثيوبي يكشف أزمة عمرها 4 عقود بإسرائيل

يبدو أن تظاهرات ذوي الأصول الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت عن الأوجه القبيحة داخل المجتمع الإسرائيلي، لا سيما أن أصابع الاتهام لم تتجه إلى الحكومة فقط، بل كان بعض اللوم موجهًا لأفراد المجتمع نفسه. تحمل مسؤولية الأحداث الجارية في إسرائيل في الوقت الحالي، والتي أعقبت مقتل سليمان تيكا، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، على يد شرطي خارج الخدمة في حي كريات حاييم في حيفا، دفعا لحالة من تبادل الاتهامات بين العديد من الأطراف في المجتمع الإسرائيلي بشكل واضح.
مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (1)

صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (3)

150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية المعروفين بيهود "الفلاشا" التظاهرات، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي، يوم الأحد الماضي، واندلعت مشادات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، إثر الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق شوارع كبرى في تل أبيب، وعدة مدن أخرى. وتستمر احتجاجات "الفلاشا"، البالغ أعدادهم نحو 150 ألفا، موزعين على 19 بلدة، يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية، والتحريض عليهم، وذلك بحسب ماذ كرته "وكالة الأنباء الفلسطينية".
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية "فادي الهدمي"، وذلك في حملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بضواحي مدينة القدس. ووفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، فإن عوض عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -برفقة أفراد من المخابرات- منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز "المسكوبية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org