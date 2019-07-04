هل تتحول احتجاجات يهود إثيوبيا بإسرائيل لحرب أهلية؟
خرج يهود إثيوبيا في إسرائيل في احتجاجات عنيفة في الشوارع وأغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية، وسط أعداد كبيرة من الجرحى في الجانبين وحملة اعتقالات مكثفة للإثيوبيين
تحرير:وفاء بسيوني٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
احتجاجات يهود إثيوبيا
يبدو أن المشهد في إسرائيل خرج عن السيطرة مع تواصل تظاهرات واحتجاجات اليهود من أصول إثيوبية، المستمرة من 4 أيام، على أثر مقتل أحدهم منذ عدة أيام على يد أحد ضباط شرطة الاحتلال؛ ما تسبب في اشتعال شوارع إسرائيل، حيث قام المحتجون بحرق السيارات وتكسيرها وضرب الشرطة الإسرائيلية وإغلاق الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء تل أبيب.
وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، جلعاد أردان، فشل في السيطرة على الوضع المتفاقم، ووصل الأمر، بحسب ما نُشر، إلى تهديد يهود إثيوبيا بإغلاق مطار بن جوريون، ومحاصرة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
تفاقم الأوضاع جاء بعدما أصيب أكثر من 100 شرطي، ما جرت على أثره حملة اعتقالات موسعة وتم اعتقال ما يقرب من 136 يهوديا، وهو ما أدى إلى تصاعد الأحداث.
ربيع إسرائيلي
تصدر هاشتاج "إسرائيل" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر المغردون لقطات فيديو وصورا تظهر لحظات اشتعال إسرائيل، وشبهوا ما يحدث بثورات الربيع
تفاقم الأوضاع جاء بعدما أصيب أكثر من 100 شرطي، ما جرت على أثره حملة اعتقالات موسعة وتم اعتقال ما يقرب من 136 يهوديا، وهو ما أدى إلى تصاعد الأحداث.
ربيع إسرائيلي
تصدر هاشتاج "إسرائيل" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر المغردون لقطات فيديو وصورا تظهر لحظات اشتعال إسرائيل، وشبهوا ما يحدث بثورات الربيع العربي.
تظاهرات الإثيوبيين وصفت بأنها الأكثر اتساعا، حيث قام المتظاهرون بإغلاق مفارق مركزية شلت الحياة في معظم البلدات، من الشمال وحتى الجنوب، كما تسببت تلك التظاهرات في تعليق حركة عشرات آلاف الإسرائيليين لساعات طويلة.
المثير أن انتفاضة يهود إثيوبيا استلهمت الكثير من الانتفاضات الفلسطينية المتتالية، وفي خطوات لم يستخدمها متظاهرون يهود من قبل، أشعل المتظاهرون كميات كبيرة من الإطارات، واعتدوا على رجال الشرطة وسياراتهم، وقذفوا الحجارة على مراكز الشرطة، ورفضوا الرضوخ لكل الوسائل التي استخدمتها عناصر الشرطة لتفريقهم، ما أدى إلى اعتقال وإصابة العشرات منهم في مراكز الشرطة.
"الدولة لن تتحمل هذا الأمر"، رسالة تحذيرية أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا من خلاها المحتجين في إسرائيل على مقتل شاب من أصل إثيوبي إلى وقف إغلاق الطرق.
وقال نتنياهو في حسابه الرسمي على "تويتر": "نحن دولة قانون ولا نتحمل إغلاق مفاصل الدولة. أطلب منكم أن نحل جميع المشكلات معا في إطار احترام القانون"، وقدم التعازي لأسرة الشاب الذي قتل بنيران رجل شرطة، ولكامل الجالية الإثيوبية في البلاد.
وأضاف قائلا: "أعلم أنه توجد مشكلات يجب حلها"، مضيفا أن العمل على حل تلك المشكلات سيستمر، داعيا المحتجين إلى وقف إغلاق الطرق، وفقا لـ"روسيا اليوم".
ومع استمرار المواجهات بين جيش الاحتلال والمحتجين، تحدّث مراقبون عن توقعات بتحول تلك التظاهرات والاحتجاجات إلى حرب أهلية بعد أن بدت تل أبيب وحيفا وكريات ومناطق أخرى كساحة حرب، خاصة بعد تضارب أنباء عن استدعاء جيش الاحتلال عددا من القوات الخاصة للسيطرة على الأمر، في ظل حالة الانفلات غير المسبوقة التي شهدتها دولة الاحتلال بعد تصاعد حدة الاحتلال.
الباحثة في الشأن الإسرائيلى سارة الشريف، وصفت ما يحدث بأنه انفلات أمني غير مسبوق جراء احتجاجات الإثيوبيين بسبب مقتل شاب إثيوبي على يد شرطي في أثناء مشادة في الشارع، فخرج الإثيوبيون في احتجاجات عنيفة في الشوارع وأغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية، وسط أعداد كبيرة من الجرحى في الجانبين وحملة اعتقالات مكثفة للإثيوبيين.
الاحتجاجات ومواقع التواصل
وبالتزامن مع هذه الأوضاع شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، عطلا مفاجئا تسبب في توقف تحميل الصور ومقاطع الفيديو، وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد نددوا بقيام فيسبوك وواتساب بحجب خاصية الصور مساء أمس الأربعاء، بسبب الأحداث في إسرائيل.
إلا أنه سرعان ما نفى متخصصون أن تكون هناك علاقة بين المشكلة التقنية وتلك الأحداث، مشددين على أنه لا صحة لما يتردد عن وجود علاقة بين احتجاجات الإثيوبيين في إسرائيل وعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام، إذ إن احتجاجات الإثيوبيين معتادة وتحدث كل فترة.