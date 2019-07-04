أسوأ ألوان السيارات في الأسواق العالمية 2020

تنتظر جماهير السيارات على مستوى العالم العديد من الأشكال الخارجية التي ستصدر بها الموديلات الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، والتي تعد الألوان أبرز العوامل فيها

تحرير:محمود نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

ألوان السيارات

تراهن العديد من الشركات العالمية المعنية بصناعة السيارات في الأسواق العالمية، على العديد من العوامل لتسويق موديلاتها الجديدة خلال العام المقبل، إلا أن الألوان تبقى من أهم الأمور التي يمكن الرهان عليها بقوة في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من رغبة الشركات العالمية المصنعة للسيارات في إظهار الموديلات الجديدة بألوان مغايرة للتقليدية المعروفة في الأسواق العالمية، فإن بعض تلك المحاولات الجديدة ليست بالضرورة تؤدى بشكل جيد على مستوى الأسواق العالمية من الناحية الجماهيرية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الألوان التي قد لا تنجح خلال العام المقبل. اللبني على الرغم من كونه لن يأتي على رأس العديد من الألوان الجديدة، فإنه قد لا يكون الخيار الأمثل للراغبين في الحصول على نموذج جديد من الموديلات المختلفة،