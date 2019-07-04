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أسوأ ألوان السيارات في الأسواق العالمية 2020

تنتظر جماهير السيارات على مستوى العالم العديد من الأشكال الخارجية التي ستصدر بها الموديلات الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، والتي تعد الألوان أبرز العوامل فيها
تحرير:محمود نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
ألوان السيارات
ألوان السيارات
تراهن العديد من الشركات العالمية المعنية بصناعة السيارات في الأسواق العالمية، على العديد من العوامل لتسويق موديلاتها الجديدة خلال العام المقبل، إلا أن الألوان تبقى من أهم الأمور التي يمكن الرهان عليها بقوة في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من رغبة الشركات العالمية المصنعة للسيارات في إظهار الموديلات الجديدة بألوان مغايرة للتقليدية المعروفة في الأسواق العالمية، فإن بعض تلك المحاولات الجديدة ليست بالضرورة تؤدى بشكل جيد على مستوى الأسواق العالمية من الناحية الجماهيرية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الألوان التي قد لا تنجح خلال العام المقبل. اللبني على الرغم من كونه لن يأتي على رأس العديد من الألوان الجديدة، فإنه قد لا يكون الخيار الأمثل للراغبين في الحصول على نموذج جديد من الموديلات المختلفة،
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سبورتاج 2020

في شهر مايو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها الكلاسيكي (SUV) أو الكروس أوفر (CUV) من أكثر فئات السيارات شعبية، وسيطرت 5 شركات سيارات على المراكز الخمسة الأولى بقائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا خلال مايو.. فما هذه السيارات الخمس الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
تويوتا-كورولا-2019 (1)

تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟
ACURA INTEGRA.

سيارات رياضية يابانية قوية وليست غالية

تتمتع دومًا الشركات اليابانية بسمعة رائعة على مستوى السيارات الرياضية، والتي تجمع بين الشكل الخارجي الجذاب والقدرات الفنية الكبيرة على مستوى المحرك والقدرات الخاصة بالسيارة، وهو الأمر الذي يجذب العديد من الشرائح الجماهيرية. وتبقى الأسعار واحدة من العوامل المهمة التي يبحث عنها الجمهور في العديد من الأسواق العالمية، لا سيما أن السيارات الرياضية في الأصل تصل أسعارها إلى مستويات عالية للغاية، وهو الأمر الذي يجعل الموديلات ذات الأسعار المعقولة تبدو جذابة بالنسبة للجماهير.
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