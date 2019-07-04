أسوأ ألوان السيارات في الأسواق العالمية 2020

تنتظر جماهير السيارات على مستوى العالم العديد من الأشكال الخارجية التي ستصدر بها الموديلات الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، والتي تعد الألوان أبرز العوامل فيها
تراهن العديد من الشركات العالمية المعنية بصناعة السيارات في الأسواق العالمية، على العديد من العوامل لتسويق موديلاتها الجديدة خلال العام المقبل، إلا أن الألوان تبقى من أهم الأمور التي يمكن الرهان عليها بقوة في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من رغبة الشركات العالمية المصنعة للسيارات في إظهار الموديلات الجديدة بألوان مغايرة للتقليدية المعروفة في الأسواق العالمية، فإن بعض تلك المحاولات الجديدة ليست بالضرورة تؤدى بشكل جيد على مستوى الأسواق العالمية من الناحية الجماهيرية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الألوان التي قد لا تنجح خلال العام المقبل.
اللبني
على الرغم من كونه لن يأتي على رأس العديد من الألوان الجديدة، فإنه قد لا يكون الخيار الأمثل للراغبين في الحصول على نموذج جديد من الموديلات المختلفة،
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الألوان التي قد لا تنجح خلال العام المقبل.
اللبني
على الرغم من كونه لن يأتي على رأس العديد من الألوان الجديدة، فإنه قد لا يكون الخيار الأمثل للراغبين في الحصول على نموذج جديد من الموديلات المختلفة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكون له تأثير فى بعض الموديلات التي ستراهن عليه بقوة في الأسواق العالمية، والتي من بينها سيارة فيات 500، التي تراهن عليها بقوة الشركة الإيطالية العملاقة في العديد من البلدان خلال السنوات القليلة المقبلة على مستوى العديد من الأسواق العالمية.
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البنفسجي الغامق
على الرغم من كون العديد من الخبراء قد يفضلون الاعتماد على ألوان جديدة مثل البنفسجي في السيارات المنتجة حديثا، فإن البعض يرى أن الاعتماد على درجات عالية من هذا اللون قد لا يكون في صالح الموديلات الجديدة، التي قد تنتمي للموديلات الرياضية متعددة الأغراض، والتي عادة ما يكون أصحابها يرغبون دومًا في تغيير ألوان سياراتهم الأصلية إلى أشكال ودرجات أخرى غير تلك التي اعتاد الجمهور عليها في الأسواق العالمية.
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البستاج
لا شك أن الرهان الرئيسي لهذا اللون سيكون على فئة السيدات في الأسواق العالمية، والتي بالفعل تميل إلى مثل هذه الدرجات من الألوان بشكل رئيسي في العديد من البلدان، إلا أن الاحتمالات الرئيسية قد لا تشير إلى نجاح السيارات التي سوف تصدر بهذه الألوان الجديدة في الأسواق العالمية، خاصة أن بعض الشركات لا تزال دون ثقة كاملة بإمكانية حصول تلك الموديلات على نجاح كبير في العديد من البلدان بالعالم.
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الذهبي
لا شك أنه يرتبط بشكل رئيسي بالأثرياء، خاصة لدى هؤلاء الذين يفضلون الموديلات الرياضية بشكل رئيسي، إلا أن ذلك قد لا يكون هو الموضة الرئيسية في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، ما يعني أن الاعتماد على هذا اللون قد لا يكون هو الرهان الأمثل في السيارات المختلفة، وبالأخص تلك الموديلات التي تنتمي إلى الطراز الرياضي الخارق، الذي يرفع راية الشركات العالمية المُصنعة للسيارات في الأسواق المختلفة على مستوى العالم.
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البرتقالي
لا شك أن البرتقالي من الألوان التي ظهرت في السيارات المختلفة منذ زمن طويل، إلا أن غيابه لفترات طويلة عن الأسواق العالمية لا يسمح له بالعودة مجددا على رأس اختيارات الشركات العالمية المختلفة في الفترة المقبلة.
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ولا شك أن هذه العوامل هي التي تجعل أمر الرهان على الألوان في الأعوام المقبلة ابتداءً من 2020، أمرًا غير موفق، من وجهة نظر العديد من الخبراء، الذين لا يرون هذا الأمر مجديا بالنسبة للعديد من الأسواق العالمية المختلفة.