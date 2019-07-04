رغم إمكانياتها.. سيارات لم تسمع عنها من قبل

على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها تلك السيارات، فإنها لم تستطع تحقيق شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية، حتى وإن كانت تنتمي للموديلات الرياضية

تحرير:محمود نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

سيارة رياضية

تستمد السيارات المختلفة قوتها وانتشارها الواسع من الإمكانيات التي تحظى بها على المستوى الفني في الأسواق العالمية، لا سيما إذا كانت تنتمي إلى الموديلات الرياضية، والتي تراهن عليها الشركات العالمية المختلفة لتكون السيارات الأساسية لها في الأسواق المختلفة. وتراهن الشركات دومًا على إمكانيات كبيرة على المستوى الفني للفوز بأكبر شريحة من الجماهير الداعمة لتلك الموديلات، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا في بعض الأحيان من أجل الاستمرار في الأسواق العالمية وصناعة قاعدة جماهيرية كبيرة في البلدان المختلفة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأوروبية التي لم يسمع عنها الجمهور كثيرًا، رغم القدرات الفنية الكبيرة التي تتمتع بها. زنفو TRS-S على الرغم من أن هذه السيارة التي توصف بالوحش، تعمل بمحرك V-8، وتصل قوته إلى 1777 قوة حصانية، وهي