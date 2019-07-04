رغم إمكانياتها.. سيارات لم تسمع عنها من قبل

على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها تلك السيارات، فإنها لم تستطع تحقيق شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية، حتى وإن كانت تنتمي للموديلات الرياضية
تستمد السيارات المختلفة قوتها وانتشارها الواسع من الإمكانيات التي تحظى بها على المستوى الفني في الأسواق العالمية، لا سيما إذا كانت تنتمي إلى الموديلات الرياضية، والتي تراهن عليها الشركات العالمية المختلفة لتكون السيارات الأساسية لها في الأسواق المختلفة.
وتراهن الشركات دومًا على إمكانيات كبيرة على المستوى الفني للفوز بأكبر شريحة من الجماهير الداعمة لتلك الموديلات، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا في بعض الأحيان من أجل الاستمرار في الأسواق العالمية وصناعة قاعدة جماهيرية كبيرة في البلدان المختلفة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأوروبية التي لم يسمع عنها الجمهور كثيرًا، رغم القدرات الفنية الكبيرة التي تتمتع بها.
زنفو TRS-S
على الرغم من أن هذه السيارة التي توصف بالوحش، تعمل بمحرك V-8، وتصل قوته إلى 1777 قوة حصانية، وهي
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأوروبية التي لم يسمع عنها الجمهور كثيرًا، رغم القدرات الفنية الكبيرة التي تتمتع بها.
زنفو TRS-S
على الرغم من أن هذه السيارة التي توصف بالوحش، تعمل بمحرك V-8، وتصل قوته إلى 1777 قوة حصانية، وهي نسخة قانونية يمكن لها أن تسير في الطرق العادية وليس لأغراض السباقات، فإن ذلك لم يكن كفيلًا لانتشارها بقوة في الأسواق العالمية، خاصة أن التركيز الدائم لجمهور السيارات ينصب على الشركات المعروفة في هذه الصناعة، وهو ما يعني أن السيارة الرياضية القوية قد ظُلمت في الأسواق العالمية المختلفة.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
ريماك كونسيبت 1
إذا كنت قد سمعت عن ريماك، وهي أفضل شركة سيارات في كرواتيا، فمن المحتمل أن يكون ذلك بعض المنافسات الخاصة بسباقات السيارات، حيث تتمتع السيارة بقوة حصانية تتجاوز 1200 وحدة، وتضخ قوتها إلى جميع العجلات الأربع من خلال محركات كهربائية فردية.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
وتعد كونسيبت 1 واحدة من أسرع السيارات في العالم، حيث تستطيع الانتقال من وضعية الثبات إلى السير بسرعة 100 كيلومتر/ ساعة في زمن 2.5 ثانية فقط، وهو ما يجعلها من الموديلات الرياضية القوية في الأسواق العالمية.
مازاناتي إيفنترا
يعد مازاناتي إيفنترا من السيارات عالية التقنية من الموديلات الإيطالية في الستينيات والسبعينيات، وتقوم الشركة بتصنيع 5 نسخ فقط منها سنويا، وبطبيعة الحال تتيح الشركة للراغبين الحصول على أي مميزات يطلبونها في السيارة بشكل خاص، بما في ذلك تصميم شكل خارجي أو داخلي خاص بالمالك، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يجعلها من بين أهم السيارات المشهورة في الأسواق العالمية، إلا أنها لم تستطع تحقيق شعبية كبيرة.
أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ
أرجيتا سكالو
لم تستمر هذه العلامة التجارية الألمانية لفترة طويلة، ولكن ما أنجزوه خلال 12 عامًا فقط ليس بسيطًا، فالسيارة الرياضية الألمانية، والتي تنتمي إلى فئة الموديلات الكهربائية ذات الدفع الخلفي، يمكن أن تسير من وضعية الثبات للوصول إلى السرعة 100 كيلومتر/ ساعة خلال 3.6 ثانية فقط، ويمكن أن تسير لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر باستخدام الشحن المخزن بالبطارية، كما أنها تتمتع بقدرات كبيرة تجعلها قادرة على إعادة الشحن في زمن لا يتجاوز نصف ساعة.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
ألباين A110
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، قامت شركة فرنسية صغيرة تدعى ألباين بإصدار بعض السيارات الجميلة المذهلة استنادًا إلى مجموعة من موديلات شركة رينو.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
وقامت في الوقت الحالي بإصدار A110، وهي إحدى السيارات التي تتمتع بشكل خارجي جذاب في الأسواق العالمية، مما جعلها واحدة من أهم الموديلات الرياضية في الوقت الحالي.