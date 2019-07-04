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رغم إمكانياتها.. سيارات لم تسمع عنها من قبل

على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها تلك السيارات، فإنها لم تستطع تحقيق شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية، حتى وإن كانت تنتمي للموديلات الرياضية
تحرير:محمود نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
سيارة رياضية
سيارة رياضية
تستمد السيارات المختلفة قوتها وانتشارها الواسع من الإمكانيات التي تحظى بها على المستوى الفني في الأسواق العالمية، لا سيما إذا كانت تنتمي إلى الموديلات الرياضية، والتي تراهن عليها الشركات العالمية المختلفة لتكون السيارات الأساسية لها في الأسواق المختلفة. وتراهن الشركات دومًا على إمكانيات كبيرة على المستوى الفني للفوز بأكبر شريحة من الجماهير الداعمة لتلك الموديلات، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا في بعض الأحيان من أجل الاستمرار في الأسواق العالمية وصناعة قاعدة جماهيرية كبيرة في البلدان المختلفة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأوروبية التي لم يسمع عنها الجمهور كثيرًا، رغم القدرات الفنية الكبيرة التي تتمتع بها. زنفو TRS-S على الرغم من أن هذه السيارة التي توصف بالوحش، تعمل بمحرك V-8، وتصل قوته إلى 1777 قوة حصانية، وهي
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أسوأ ألوان السيارات في الأسواق العالمية 2020

تراهن العديد من الشركات العالمية المعنية بصناعة السيارات في الأسواق العالمية، على العديد من العوامل لتسويق موديلاتها الجديدة خلال العام المقبل، إلا أن الألوان تبقى من أهم الأمور التي يمكن الرهان عليها بقوة في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من رغبة الشركات العالمية المصنعة للسيارات في إظهار الموديلات الجديدة بألوان مغايرة للتقليدية المعروفة في الأسواق العالمية، فإن بعض تلك المحاولات الجديدة ليست بالضرورة تؤدى بشكل جيد على مستوى الأسواق العالمية من الناحية الجماهيرية.
سبورتاج 2020

في شهر مايو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها الكلاسيكي (SUV) أو الكروس أوفر (CUV) من أكثر فئات السيارات شعبية، وسيطرت 5 شركات سيارات على المراكز الخمسة الأولى بقائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا خلال مايو.. فما هذه السيارات الخمس الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
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تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟
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