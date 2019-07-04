«لعثمة في النطق وتنمر».. مأساة طالب شنق نفسه في شجرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

انتحار _ أإرشيفية

تلعثم في النطق دفع الطفل "إسلام" صاحب الـ 13 عامًا إلى التخلص من حياته بعد معاناته، بسبب تعرضه للتنمب من قبل بعض أصدقائه، حسبما جاء في التحريات الأولية، وعثر على جثته "مشنوقًا" في جذع شجرة. أزمة نفسية كان يمر بها الطالب في الفترة الأخيرة لم يجد مفرًّا سوى التخلص من حياته، بمنطقة كفر ترك مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، فيما تواصل نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة، وتبين من المناظرة ارتداءه ملابسه بالكامل، ومعلق من رقبته بجذع الشجرة، مع ووجود علامات حول الرقبة نتيجة رباط الشنق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد ياسر يوسف مأمور قسم العياط بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طالب معلقا بشجرة. على الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث، والرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، والنقيبين محمد مصباح وعادل طلبة، معاوني مباحث القسم، إلى محل البلاغ، وتم