جريمة

«لعثمة في النطق وتنمر».. مأساة طالب شنق نفسه في شجرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
انتحار _ أإرشيفية
انتحار _ أإرشيفية
تلعثم في النطق دفع الطفل "إسلام" صاحب الـ 13 عامًا إلى التخلص من حياته بعد معاناته، بسبب تعرضه للتنمب من قبل بعض أصدقائه، حسبما جاء في التحريات الأولية، وعثر على جثته "مشنوقًا" في جذع شجرة. أزمة نفسية كان يمر بها الطالب في الفترة الأخيرة لم يجد مفرًّا سوى التخلص من حياته، بمنطقة كفر ترك مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، فيما تواصل نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة، وتبين من المناظرة ارتداءه ملابسه بالكامل، ومعلق من رقبته بجذع الشجرة، مع ووجود علامات حول الرقبة نتيجة رباط الشنق.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد ياسر يوسف مأمور قسم العياط بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طالب معلقا بشجرة. على الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث، والرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، والنقيبين محمد مصباح وعادل طلبة، معاوني مباحث القسم، إلى محل البلاغ، وتم
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريقين بشركة أدوية وفندق في الجيزة

اندلع حريق محدود داخل شركة أدوية في منطقة كعابيش بالهرم، دون وقوع إصابات وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شركة أدوية في الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت كردونت أمنيا لمحاصرة النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في فندق شهير بمنطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات لمحاصرة الحريق، وتبين نشوب الحريق بغرفة التحكم في وحدات التكييف، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.
علا-القرضاوى-وزوجها

بعد إخلاء سبيلها.. حبس علا القرضاوي في قضية جديدة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس علا القرضاوي 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ووجهت النيابة لها تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أُسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها من داخل محبسها». كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني اتهامها بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
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انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى دائري المريوطية (صور)

أدى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية في المريوطية، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى محور 26 يوليو، إلى ظهور كثافات مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بتباطؤ حركة السير على الطريق الدائري القادم من الهرم، بسبب زيادة الأحمال التي نتجت عن حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في المريوطية، ما أدى لتوقف حركة المرور أمام المتجه إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها.
صرف-صحى

مأساة في سوهاج.. غرق 3 أشقاء وابن عمهم في بيارة صرف

مأساة حية عاشها الأهالي بمركز جرجا بسوهاج اليوم، بعد غرق ثلاثة أشقاء، وابن عمهم، بعد نزولهم في بيارة صرف صحي داخل منزلهم لتنظيفها، إذ في أثناء العمل أصيب الأربعة بحالة اختناق شديد بسبب سوء التهوية، وارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث، وقام الأهالي بمساعدة قوات الحماية المدنية في انتشال الجثث الأربع، ونقلها إلى مستشفى جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.
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جثة-فى-شقة

رجب بعد قطع العضو التناسلي لصديقه: مراتي وبنتي السبب

"أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقتل فى يوم من الأيام، بس ساعات الظروف والمواقف بتفرض عليك تصرفات معينة لو ماتعملتش العار هيطولك طول العمر، وهتبقى سبب إن كل أهلك راسهم فى الأرض.. وبالنسبة للموضوع اللى أنا جاي فيه النهارده أيوه فعلا مثلت بجثته عشان يكون عبرة، وعلشان الناس كلها تعرف إن الشرف غالي".. هكذا بدأ المتهم بقتل صديقه اعترافاته في تحقيقات النيابة، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت النيابة حبس نجل شقيقة المتهم بتهمة معاونة خاله في تنفيذ الجريمة.
الانتحار شنقا - أرشيفية

احتجت والدته على اللعب.. طالب يشنق نفسه بالإسكندرية

"هو أنا خدت الإجازة علشان تحبسوني؟".. كلمات رددها طالب في العقد الثاني من العمر، لوالدته التى لطالما رفضت منحه حرية الاختلاط والنزول للعب واللهو مع أصدقائه وأبناء الجيران، الأمر الذي كان له أثر سيئ على نفسيته فاتخذ قرار الانتحار بعد أن فشلت كل محاولات إقناع أسرته بضرورة منحه الحرية ولو لبعض الوقت وعقب انتهاء أخر مشادة كلامية مع والدته دخل غرفته وقرر التخلص من حياته معتقدا أنه بذلك قد قضى على الجحيم الذي يعيشه منفذا حكم الإعدام في نفسه بواسطة حبل يتدلى من "جنش" بسقف غرفته شرق الإسكندرية.
زجاجات-مولوتوف

«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور

كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.
مرور

سيولة بشوارع العاصمة.. والمرور تطبق ملصقها الجديد

سيولة مرورية سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والميادين الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وسط انتشار الخدمات المرورية، والبداية من العاصمة، إذ رصدت غرفة عمليات مرور القاهرة حالة من الانسيابية المرورية شملت ميدان التحرير وشارع قصر العيني ووسط المدينة مع انتظام حركة السيارات، الأمر نفسه بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من المعادي وصولا إلى وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
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