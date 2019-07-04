تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

أجيري

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.

وجاءت رواتب مدربي المنتخبات المشاركة في ثمن النهائي كالتالي: - خافيير أجيري "مصر" بـ108 آلاف يورو - كلارنس سيدورف "الكاميرون" بـ96 ألف يورو - هيرفي رينار "المغرب" بـ80 ألف يورو - ستيوارت باكستر "جنوب إفريقيا" بـ62300 يورو - جمال بلماضي "الجزائر" بـ55 ألف يورو - جيرنو روهر "نيجيريا" بـ49700 يورو - بول