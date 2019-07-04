رياضة

تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
أجيري
أجيري
يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
وجاءت رواتب مدربي المنتخبات المشاركة في ثمن النهائي كالتالي: - خافيير أجيري "مصر" بـ108 آلاف يورو - كلارنس سيدورف "الكاميرون" بـ96 ألف يورو - هيرفي رينار "المغرب" بـ80 ألف يورو - ستيوارت باكستر "جنوب إفريقيا" بـ62300 يورو - جمال بلماضي "الجزائر" بـ55 ألف يورو - جيرنو روهر "نيجيريا" بـ49700 يورو - بول
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تريزيجية (2)

إيفرتون يزاحم أستون فيلا وواتفورد لضم تريزيجيه

دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في صراع الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، حيث ذكر موقع «ليفربول إيكو» أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا منذ الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون منافسة قوية من قبل واتفورد وأستون فيلا، اللذين يتابعان اللاعب أيضًا. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن رغبة نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي، في التعاقد مع تريزيجيه.
رودري (11)

رسميًا.. مانشستر سيتي يضم نجم أتليتكو مدريد

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني، رودريجو هرنانديز، الشهير بـ«رودري»، قادمًا من أتليتكو مدريد، ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، بلغت قيمة الصفقة 62.5 مليون جنيه إسترليني ما يوازي 70 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب، وتقرر أن يرتدي رودري، الذي لعب ست مباريات مع منتخب إسبانيا، القميص رقم 16 في سيتي. وبعد الانتهاء من إجراءات انتقاله لملعب الاتحاد، قال رودريجو هرنانديز، لموقع مانشسر سيتي الرسمي: "ما حققه سيتي في العامين الماضيين كان مذهلًا، وأنا أتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع".
محمد عواد - الوحدة (1)

الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.
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المغر- وجنوب-افريقيا (5)

كيكانا: لا نستحق الهزيمة أمام المغرب

كشف هلومفو كيكانا لاعب منتخب جنوب إفريقيا عن حزنه الكبير بسبب هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب، حيث أكد أن فريقه لم يستحق الخسارة التى منى بها من المغرب، قائلا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن منتخب بلاده كان متماسكًا واستقبل هدفا في اللحظات الاخيرة من المباراة وكان حظنا سيئا جدا، وأن لاعبي منتخب المغرب نجحوا في إدارة المباراة لصالحهم بشكل جيد وتلقينا العقاب في نهاية المباراة. وأضاف أن منتخب جنوب إفريقيا كان يحاول التسجيل في شباك الأسود لأن المباراة كانت مفتوحة من قبل الفريقين، لكن كنا نحتاج أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى.
مصر-والكونغو (10)

نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».
مصر-والكونغو (6)

كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (15)

الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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