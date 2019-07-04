تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
وجاءت رواتب مدربي المنتخبات المشاركة في ثمن النهائي كالتالي:
- خافيير أجيري "مصر" بـ108 آلاف يورو
- كلارنس سيدورف "الكاميرون" بـ96 ألف يورو
- هيرفي رينار "المغرب" بـ80 ألف يورو
- ستيوارت باكستر "جنوب إفريقيا" بـ62300 يورو
- جمال بلماضي "الجزائر" بـ55 ألف يورو
- جيرنو روهر "نيجيريا" بـ49700 يورو
- بول
وجاءت رواتب مدربي المنتخبات المشاركة في ثمن النهائي كالتالي:
- خافيير أجيري "مصر" بـ108 آلاف يورو
- كلارنس سيدورف "الكاميرون" بـ96 ألف يورو
- هيرفي رينار "المغرب" بـ80 ألف يورو
- ستيوارت باكستر "جنوب إفريقيا" بـ62300 يورو
- جمال بلماضي "الجزائر" بـ55 ألف يورو
- جيرنو روهر "نيجيريا" بـ49700 يورو
- بول بوت "غينيا" بـ30 ألف يورو
- فلوران إيبينجي "الكونغو الديمقراطية" بـ25 ألف يورو
- آلان جيريس "تونس" بـ25 ألف يورو
- كواسي أبياه "غانا" بـ25 ألف يورو
- ميشيل دوسييه "بنين" بـ24 ألفا
- أليو سيسيه "السنغال" بـ23 ألف يورو
- محمد ماجاسوبا "مالي" بـ23 ألف يورو
- سباستيان ديسابر "أوغندا" بـ18 ألف يورو
- إبراهيم كامارا "كوت ديفوار" بـ18 ألف يورو
- نيكولاس دوبيه "مدغشقر" بـ7 آلاف يورو