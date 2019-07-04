إيفرتون يزاحم أستون فيلا وواتفورد لضم تريزيجيه

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

تريزيجيه

دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في صراع الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، حيث ذكر موقع «ليفربول إيكو» أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا منذ الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون منافسة قوية من قبل واتفورد وأستون فيلا، اللذين يتابعان اللاعب أيضًا. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن رغبة نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي، في التعاقد مع تريزيجيه.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية أن نادي أستون فيلا العائد مؤخرًا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) قد رصد مبلغا ماليا يقدر بــ8 ملايين إسترليني من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويتألق تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية في

ونشرت الصحيفة الإنجليزية أن نادي أستون فيلا العائد مؤخرًا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) قد رصد مبلغا ماليا يقدر بــ8 ملايين إسترليني من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويتألق تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية في الوقت الحالي، والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، كما قدم موسمًا رائعًا مع فريقه قاسم باشا بالدوري التركي.



يذكر أن تريزيجيه قاد المنتخب الوطني للتأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد تحقيق العلامة الكاملة والوصول للنقطة 9 في صدارة المجموعة الأولى.