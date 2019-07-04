البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

الحد الأدنى للأجور - أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.

وأشار مشروع القرار، إلى أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل، اعتباراً من أول يوليو الجاري، عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لدرجة مدير عام، 4 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، والثانية 3 آلاف جنيه، والثالثة