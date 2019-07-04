رياضة

بوفون يعود إلى يوفنتوس لمدة موسم واحد

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
بوفون
بوفون
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن استعادة حارسه جيانلويجي بوفون بتوقيع عقد مدته عام واحد مع الفريق بعدما رحل عن السيدة العجوز موسم واحد، حيث قال نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان أصدره اليوم الخميس: "عقب عام واحد من الرحيل عن تورينو، جيانلويجي بوفون عاد إلى يوفنتوس عقب التوقيع على عقد لمدة عام وهو ما سيبقيه داخل النادي حتى 30 يونيو 2020." وخضع جيانلويجي بوفون للكشف الطبي في تورينيو صباح اليوم للانضمام إلى صفوف اليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" أن بوفون بالرغم من عدم إعلان الموقف بشكل رسمي من جانب يوفنتوس سوف يستمر مع السيدة العجوز بعد نهاية عقده ليبدأ مهمة أخرى سواء في التدريب أو الإدارة داخل النادي. ولعب بوفون في صفوف يوفنتوس لما يقرب من 17 عامًا وتحديدًا من 2001 وحتى 2018، وتوج بـ9 ألقاب في الدوري الإيطالي
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رسميا.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع نجم سان جيرمان

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " عن مفاجأة من العيار الثقيل، بضم أدريان رابيو لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان إلى صفوفه فى موسم الانتقالات الصيفية. وتعاقد البيانكونيري مع صاحب الـ24 عاما اليوم، وذلك تزامنا مع انتهاء عقده، حيث انتقل فى صفقة مجانية بدون أى التزامات للنادي الباريسي. وقرر رابيو فى وقت سابق عدم تجديد عقده -الذى ينتهى اليوم الأحد- مع باريس سان جيرمان، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ المدير الفنى للفريق توماس توخيل قرارا بتجميده منذ شهر ديسمبر.
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رابيو يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

يبدو أن الدراما التي أثيرت حول اللاعب الفرنسي أدريان رابيو في طريقها إلى الانتهاء، وذلك مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وترغب الكثير من الأندية الأوروبية في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ليس فقط بسبب الجودة الكبيرة التي يتمتع بها، بل ولإمكانية التعاقد معه بالمجان بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو، بعدما قرر عدم تجديد تعاقده مع سان جيرمان، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ مدرب الفريق توماس توخيل، قرارًا بتجميده منذ شهر ديسمبر الماضي.
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بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
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