بوفون يعود إلى يوفنتوس لمدة موسم واحد

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

بوفون

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن استعادة حارسه جيانلويجي بوفون بتوقيع عقد مدته عام واحد مع الفريق بعدما رحل عن السيدة العجوز موسم واحد، حيث قال نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان أصدره اليوم الخميس: "عقب عام واحد من الرحيل عن تورينو، جيانلويجي بوفون عاد إلى يوفنتوس عقب التوقيع على عقد لمدة عام وهو ما سيبقيه داخل النادي حتى 30 يونيو 2020." وخضع جيانلويجي بوفون للكشف الطبي في تورينيو صباح اليوم للانضمام إلى صفوف اليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" أن بوفون بالرغم من عدم إعلان الموقف بشكل رسمي من جانب يوفنتوس سوف يستمر مع السيدة العجوز بعد نهاية عقده ليبدأ مهمة أخرى سواء في التدريب أو الإدارة داخل النادي. ولعب بوفون في صفوف يوفنتوس لما يقرب من 17 عامًا وتحديدًا من 2001 وحتى 2018، وتوج بـ9 ألقاب في الدوري الإيطالي



وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" أن بوفون بالرغم من عدم إعلان الموقف بشكل رسمي من جانب يوفنتوس سوف يستمر مع السيدة العجوز بعد نهاية عقده ليبدأ مهمة أخرى سواء في التدريب أو الإدارة داخل النادي.



ولعب بوفون في صفوف يوفنتوس لما يقرب من 17 عامًا وتحديدًا من 2001 وحتى 2018، وتوج بـ9 ألقاب في الدوري الإيطالي مع السيدة العجوز، من بينهم 7 ألقاب على التوالي بين عامي 2012 و2018، ولقب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية مرة واحدة وكأس إيطاليا 4 مرات والسوبر الإيطالي 5 مرات، وشارك في 656 مباراة.



وخاض تجربة قصيرة في الموسم الماضي مع نادي باريس سان جيرمان، حيث شارك في 25 مباراة مع النادي الفرنسي في الموسم المنقضي ليحقق لقبي الدوري والسوبر الفرنسي.