انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى دائري المريوطية (صور)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

انقلاب سيارة مواد بترولية

أدى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية في المريوطية، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى محور 26 يوليو، إلى ظهور كثافات مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بتباطؤ حركة السير على الطريق الدائري القادم من الهرم، بسبب زيادة الأحمال التي نتجت عن حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في المريوطية، ما أدى لتوقف حركة المرور أمام المتجه إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها.

فيما استعان رجال المرور فى الجيزة، بأوناش ولودرات وسيارات شفط، لرفع آثار انقلاب سيارة المواد البترولية، وتم تسيير حركة الطريق. وفي سياق متصل، أسفرت جهود الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1660 مخالفة انتظار خاطئ، و510 مخالفات