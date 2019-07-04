جريمة

انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى دائري المريوطية (صور)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
انقلاب سيارة مواد بترولية
انقلاب سيارة مواد بترولية
أدى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية في المريوطية، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى محور 26 يوليو، إلى ظهور كثافات مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بتباطؤ حركة السير على الطريق الدائري القادم من الهرم، بسبب زيادة الأحمال التي نتجت عن حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في المريوطية، ما أدى لتوقف حركة المرور أمام المتجه إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها.
فيما استعان رجال المرور فى الجيزة، بأوناش ولودرات وسيارات شفط، لرفع آثار انقلاب سيارة المواد البترولية، وتم تسيير حركة الطريق. وفي سياق متصل، أسفرت جهود الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1660 مخالفة انتظار خاطئ، و510 مخالفات
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السيطرة على حريقين بشركة أدوية وفندق في الجيزة

اندلع حريق محدود داخل شركة أدوية في منطقة كعابيش بالهرم، دون وقوع إصابات وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شركة أدوية في الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت كردونت أمنيا لمحاصرة النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في فندق شهير بمنطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات لمحاصرة الحريق، وتبين نشوب الحريق بغرفة التحكم في وحدات التكييف، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.
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مأساة في سوهاج.. غرق 3 أشقاء وابن عمهم في بيارة صرف

مأساة حية عاشها الأهالي بمركز جرجا بسوهاج اليوم، بعد غرق ثلاثة أشقاء، وابن عمهم، بعد نزولهم في بيارة صرف صحي داخل منزلهم لتنظيفها، إذ في أثناء العمل أصيب الأربعة بحالة اختناق شديد بسبب سوء التهوية، وارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث، وقام الأهالي بمساعدة قوات الحماية المدنية في انتشال الجثث الأربع، ونقلها إلى مستشفى جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.
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غياب متهمي «خطة الأمل» عن جلسة التحفظ على أموالهم

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم الخميس، إفادة بتعذر حضور المتهمين بقضية «خطة الأمل»، إلى مقر المحكمة لاعتبارات أمنية، بينما حضر الجلسة المحامي خالد علي، والنائب أحمد طنطاوي، وتنظر المحكمة اليوم طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالمنع من السفر والتحفظ على أموال المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات باتهامات تكوين خلية إرهابية، وتحمل رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، ومتهم فيها كل من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.
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«بطولة الأمم» تؤجل 6 قضايا إرهاب إلى أغسطس

بسبب انعقاد بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، ونظرًا لانشغال قوات الأمن بإجراءات تأمين الشوارع ومقار انعقاد المباريات، تعذّر نقل المتهمين فى عدد من قضايا الإرهاب من السجون إلى مقار المحاكم، وهو السبب الذى استندت إليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لإصدار قرارات بإرجاء القضايا المعروضة عليها اليوم إلى شهر أغسطس المقبل، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ أجلتها المحكمة إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لحضور المتهمين، نظرًا لتعذر حضورهم فى مقر المحكمة بجلسة اليوم، لاعتبارات أمنية.
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جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
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خلي بالك.. كيف تكشفين وجود كاميرات بحمامات السيدات؟

في الغالب يجب أن تكون الأماكن التى تتردد عليها النساء؛ كمراكز التجميل ومحال الملابس، فى مأمن تام على خصوصياتهن، نظرا لتعدد المحاولات المستمرة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لوضع كاميرات سرية لتصوير السيدات في أثناء استبدال ملابسهن أو خلعها داخل تلك الأماكن، وكان آخرها ما حدث داخل مركز تجميل مصر الجديدة بعدما اكتشفت فتاة هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام المركز الذي تعمل به، فاقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن.
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
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لعنة وسكين.. تفاصيل ليلة الذبح في «بني عفان»

ربع قرن جلسها «جابر» تحت شجر الصفصاف في «بني عفان» ببني سويف يتأمل بيوتا بنيت بالطين، وصبية تجني محصول القطن، وفتاة صغيرة لم يحالفها الحظ أن تقطف بيديها ثمرة «تين» عالقة في شجرة عالية فروعها، يرمق الصبية وفتاة التين بعينين اتسعت فرحا، رفع يديه للسماء داعيا أن يرزقه الله بولد كأولاد جيرانه، يتكئ عليه في كبره، وأن لا يتركه الله وحيدا كخيمة في الصحراء تذروها الرياح أو كشجرة اجتثت من فوق الأرض، لم يقطع صمته ودعواته سوى صوت منادٍ من بعيد «يا عم جابر جالك الولد اللي مستنيه» لحظات سكون ليستوعب خلالها ما وقع على مسامعه من كلمات كم تمنى سماعها.
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