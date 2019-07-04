إثيوبيا: بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في سبتمبر

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

سد النهضة - صورة أرشيفية

أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في شهر سبتمبر المقبل، بحسب "وكالة الأنباء الإثيوبية". وقال المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، إن شركة سينوهيدرو الصينية للهندسة الكهرومائية هي التي ستتولى بناء الوحدات. وأضاف أن وحدتين من الوحدات التي يجري بناؤها ستبدأ إنتاج 750 ميجاوات بحلول عام 2020. وفقًا للخطة سيتم الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2023. ويقع سد النهضة في ولاية بني شنقول قموزعلى بعد نحو 500 كم شمال غرب العاصمة أديس أبابا.

وقال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد قبل بضعة أشهر، إن وضع اللمسات الأخيرة على السد هو أولوية رئيسية وفقًا للجدول الزمني المحدد. وفي نهاية المشروع سيكون أكبر سد في إفريقيا بتوليد طاقة إجمالية تبلغ 6450 ميجاوات. وبحسب الوكالة الإثيوبية، قال أفريم ولداكيدان، نائب مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي: إن نسبة البناء