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إثيوبيا: بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في سبتمبر

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
سد النهضة - صورة أرشيفية
سد النهضة - صورة أرشيفية
أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في شهر سبتمبر المقبل، بحسب "وكالة الأنباء الإثيوبية". وقال المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، إن شركة سينوهيدرو الصينية للهندسة الكهرومائية هي التي ستتولى بناء الوحدات. وأضاف أن وحدتين من الوحدات التي يجري بناؤها ستبدأ إنتاج 750 ميجاوات بحلول عام 2020. وفقًا للخطة سيتم الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2023. ويقع سد النهضة في ولاية بني شنقول قموزعلى بعد نحو 500 كم شمال غرب العاصمة أديس أبابا.
وقال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد قبل بضعة أشهر، إن وضع اللمسات الأخيرة على السد هو أولوية رئيسية وفقًا للجدول الزمني المحدد. وفي نهاية المشروع سيكون أكبر سد في إفريقيا بتوليد طاقة إجمالية تبلغ 6450 ميجاوات. وبحسب الوكالة الإثيوبية، قال أفريم ولداكيدان، نائب مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي: إن نسبة البناء
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تمثال الحرية

عودة الأصنام.. تمثال الحرية يثير الجدل بالسعودية

انتشر في الساعات الأخيرة هاشتاج "تمثال الحرية" على موقع "تويتر"، وذلك بعد ظهور مجسم لتمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، واعتبر البعض أن الأمر عودة لعصر الأصنام، وتقليد أعمى للغرب، فكتب أحد المغردين: "ليس من الثقافة والتطور أن تاخذ وتتعلم من قيم اليهود والنصارى، وترفع في أرض التوحيد ومنبع العقيدة تماثيل ترمز للتحرر والانسلاخ عن الدين والعرف، اللهم إنا نبرأ إليك من الأصنام والأوثان وعبادها، ونشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم"، وذلك حسبما نقل موقع "بي بي سي" بالعربية.
طيران-الاتحاد (2)

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

بعد مرور حوالي شهر على تعليق شركة طيران الإمارات، رحلاتها إلى السودان، إثر أحداث فض اعتصام القيادة العامة، أعلنت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من يوم الإثنين المقبل، بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي، قائلة: "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان واجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم، وسيتم استئناف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبي والخرطوم"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
صحف

صحف سعودية: ترامب يهدد إيران بضربة لم يتلقاها أحد

تصدر إصرار إيران على خرق الاتفاق النووي عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما سلطت الضوء على الأزمة السودانية والهجوم الذي شهده مركز للمهاجرين في ليبيا، إضافة إلى مباشرة سفيرة المملكة لمهامها في واشنطن. ذكرت صحيفة "الحياة" في إيران صعدت مواجهتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستبدأ بعد أيام بتخصيب اليورانيوم "بأي مستوى" تراه مناسباً، منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، وسخرت طهران من الآلية المالية التي أعدها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها "فارغة".
الحوثيون

تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.
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انقلاب في إثيوبيا.. ماذا يحدث في منبع النيل الأزرق؟

في الوقت الذي كان يبحث فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن حل للأزمة التي يشهدها جاره السودان، كانت تتحرك أذرع خفية في البلد الإفريقي، لتقويض حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد وصول أحمد للسلطة، العام الماضي، إذ وقعت محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد، مساء أمس السبت، في محاولة للسيطرة على الحكم في الولاية التي تعد أحد الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وتعد وطن الشعب الأمهري. الأنباء الآتية من إثيوبيا لم تكن واضحة بما يكفي، وذلك لانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد، فماذا حدث هناك؟
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صحف سعودية: الخيار العسكري قائم بين واشنطن وطهران

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات المتنوعة وتصدر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، كما تناولت الأوضاع في اليمن وتنوعت العناوين بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "ترامب يبقي الخيار العسكري مطروحا"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة مزدوجة لإيران أمس، متوعداً من جهة بتشديد العقوبات عليها والإبقاء على الخيار العسكري معها، ومن جهة أخرى بأن يكون "أفضل أصدقائها" إذا تخلت عن برنامجها النووي.
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إثيوبيا.. مقتل رئيس الأركان وحاكم ولاية أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة. وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التليفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.
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بعد محاولة انقلاب.. إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بطلق ناري

أعلن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع. من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غرب، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
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