الملح قد يؤدي إلى الانتفاخ المعدي المعوي

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف؛ مثل الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، واحرص على زيادة كمية السوائل في نفس الوقت، وحاول تناول وجبات أصغر
إذا شعرت بالانتفاخ بعد تناول وجبة دسمة، فلا تسرع في إلقاء اللوم على الأطعمة الغنية بالألياف، لأن الجاني الحقيقي قد يفاجئك.
تشير دراسة جديدة، حسب موقع "health 24"، إلى أن القناة الهضمية قد تمرض لأنك تأكل الكثير من الملح.
وقال الباحث في الدراسة نويل مولر، وهو أستاذ مساعد في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في بالتيمور: "الحَد من الصوديوم هو تدخُّل غذائي مهم للحد من أعراض الانتفاخ، ويمكن استخدامه لتعزيز الامتثال للوجبات الغذائية الصحية الغنية بالألياف".
قام مولر وعدد من العلماء بالبحث في بيانات من تجربة سريرية كبيرة أجريت في أواخر التسعينيات، ومعروفة باسم "النهج الغذائى لوقف ارتفاع ضغط الدم"، فى إطار تجربة الصوديوم (داش صوديوم)، وتوصلوا إلى أن استهلاك الكثير من الملح يزيد من الانتفاخ، وكذلك اتباع نظام غذائي صحي عالي الألياف.
وعلى الرغم من أنه ليس من
قام مولر وعدد من العلماء بالبحث في بيانات من تجربة سريرية كبيرة أجريت في أواخر التسعينيات، ومعروفة باسم "النهج الغذائى لوقف ارتفاع ضغط الدم"، فى إطار تجربة الصوديوم (داش صوديوم)، وتوصلوا إلى أن استهلاك الكثير من الملح يزيد من الانتفاخ، وكذلك اتباع نظام غذائي صحي عالي الألياف.
وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط كيفية تسبُّب الملح في حدوث الانتفاخ، فإن مولر يشتبه في أن الاحتفاظ بالسوائل قد يكون هو المفتاح، مضيفا أن تناول المزيد من الملح يمكن أن يعزز احتباس الماء ويجعل عملية الهضم أقل كفاءة، ما قد يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.
وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن الملح الغذائي يمكن أن يغير تركيب بكتيريا الأمعاء، ما يمكن أن يؤثر فى إنتاج الغاز في القولون.
وأكد مولر: "تشير دراستنا إلى أن اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم قد يساعد في تخفيف الانتفاخ لدى بعض الأشخاص".
يؤثر الانتفاخ فى ما يصل إلى ثلث سكان العالم، بما في ذلك أكثر من 90% من المصابين بمتلازمة القولون العصبي، وهو تراكم مؤلم للغاز الزائد الناتج عن تحلُّل بكتيريا الأمعاء من الألياف في أثناء الهضم.
قامت الدراسة بتحليل بيانات مستخلصة ممّن اتبع النظام الغذائي "داش صوديوم"، وذلك فى أربعة مراكز سريرية خلال الفترة من 1998- 1999، وتم اختيار طبيعة الحمية، وهي حمية غنية بالألياف ومنخفضة نسبيا فى الدهون وعالية فى الفواكه والمكسرات والخضراوات، مقابل نظام غذائى منخفض الألياف، وكان هدف التجربة هو معرفة كيفية تأثير الملح وعوامل أخرى فى ارتفاع ضغط الدم.
وجدت الدراسة الجديدة أن نحو 41% ممّن على النظام الغذائي الغني بالألياف أبلغوا عن وجود انتفاخات، وكان الرجال يعانون من مشكلة أكبر من النساء، وأن الوجبات الغذائية الغنية بالملح تزيد من احتمالات الانتفاخ بنسبة 27%.
قال مولر: "وجدنا أنه في كلا النظامين الغذائيين، قلل تناول الصوديوم من أعراض الانتفاخ".
والنتيجة هي أن الحد من الصوديوم يمكن أن يكون وسيلة فعالة لمنع الغازات، وقد يساعد الناس على الحفاظ على نظام غذائي صحي عالي الألياف.
وقالت سامانثا هيلر، إخصائية تغذية في جامعة نيويورك لانجون هيلث، إن العديد من العوامل يمكن أن تسبب الانتفاخ؛ مثل عدم تحمّل اللاكتوز، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو نمو فرط البكتيريا المعوي الصغير، أو العدوى أو حالات أخرى.
وأضافت هيلر، التي لم تشارك في الدراسة: "إذا كان شخص ما يعاني من أعراض معوية مثل الانتفاخ، بشكل مستمر، فيجب عليه مراجعة طبيب الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان يمكن تحديد السبب، فبهذه الطريقة سيعرفون كيفية إدارة المشكلة".
لمساعدتك على تجنب الغاز الزائد والانتفاخ، قدمت هيلر هذه النصائح:
- زيادة النشاط البدني.
- الحد من الأطعمة المصنّعة؛ مثل الوجبات السريعة والوجبات المجمدة والطعام المقلي.
- أكثِر من شرب السوائل، واجعل مشروب الشاي بالنعناع جزءا منها، وتجنب المشروبات الغازية.
- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، وحاول تناول وجبات أصغر.
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