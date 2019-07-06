الملح قد يؤدي إلى الانتفاخ المعدي المعوي

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف؛ مثل الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، واحرص على زيادة كمية السوائل في نفس الوقت، وحاول تناول وجبات أصغر

تحرير:مي فؤاد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الملح

إذا شعرت بالانتفاخ بعد تناول وجبة دسمة، فلا تسرع في إلقاء اللوم على الأطعمة الغنية بالألياف، لأن الجاني الحقيقي قد يفاجئك. تشير دراسة جديدة، حسب موقع "health 24"، إلى أن القناة الهضمية قد تمرض لأنك تأكل الكثير من الملح. وقال الباحث في الدراسة نويل مولر، وهو أستاذ مساعد في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في بالتيمور: "الحَد من الصوديوم هو تدخُّل غذائي مهم للحد من أعراض الانتفاخ، ويمكن استخدامه لتعزيز الامتثال للوجبات الغذائية الصحية الغنية بالألياف".

قام مولر وعدد من العلماء بالبحث في بيانات من تجربة سريرية كبيرة أجريت في أواخر التسعينيات، ومعروفة باسم "النهج الغذائى لوقف ارتفاع ضغط الدم"، فى إطار تجربة الصوديوم (داش صوديوم)، وتوصلوا إلى أن استهلاك الكثير من الملح يزيد من الانتفاخ، وكذلك اتباع نظام غذائي صحي عالي الألياف. وعلى الرغم من أنه ليس من