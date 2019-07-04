رياضة

استقالة المدير الرياضي لبرشلونة بسبب نيمار

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
نيمار
نيمار
تولى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مهام نائب الرئيس للشئون الرياضة والإقتصادية، بعد استقالة جوردي ميستري من هذا المنصب اعتراضا منه على رغبة النادي في استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق السابق والحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقا لما ذكرته الصحف الإسبانية، وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بارتوميو سيتولى منصب النائب بالإضافة لرئاسته للنادي، مضيفة أن بيب سيجورا، المدير الرياضي للنادي، قدم استقالته أيضا، لكن لم يتخذ الرئيس بعد قراره، وهناك فرصة كبيرة لقبولها.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إيريك أبيدال وبلانيس، المسئولان بالنادي، سيتوليان مهام سيجورا ومسيتسري المستقيلين، مشيرة إلى أن سبب الاستقالة واحد لدي الاثنين، وهو الاعتراض على عودة نيمار. واختتمت الصحيفة تقريرها أنه في النهاية سيجلب رئيس برشلونة نيمار، لكنه سيبقى وحده في إدارة النادي بسبب هذه الاستقالات،
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نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.
نيمار

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
نيمار

برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".
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برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.
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