استقالة المدير الرياضي لبرشلونة بسبب نيمار

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

نيمار

تولى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مهام نائب الرئيس للشئون الرياضة والإقتصادية، بعد استقالة جوردي ميستري من هذا المنصب اعتراضا منه على رغبة النادي في استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق السابق والحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقا لما ذكرته الصحف الإسبانية، وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بارتوميو سيتولى منصب النائب بالإضافة لرئاسته للنادي، مضيفة أن بيب سيجورا، المدير الرياضي للنادي، قدم استقالته أيضا، لكن لم يتخذ الرئيس بعد قراره، وهناك فرصة كبيرة لقبولها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إيريك أبيدال وبلانيس، المسئولان بالنادي، سيتوليان مهام سيجورا ومسيتسري المستقيلين، مشيرة إلى أن سبب الاستقالة واحد لدي الاثنين، وهو الاعتراض على عودة نيمار. واختتمت الصحيفة تقريرها أنه في النهاية سيجلب رئيس برشلونة نيمار، لكنه سيبقى وحده في إدارة النادي بسبب هذه الاستقالات،

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إيريك أبيدال وبلانيس، المسئولان بالنادي، سيتوليان مهام سيجورا ومسيتسري المستقيلين، مشيرة إلى أن سبب الاستقالة واحد لدي الاثنين، وهو الاعتراض على عودة نيمار.



واختتمت الصحيفة تقريرها أنه في النهاية سيجلب رئيس برشلونة نيمار، لكنه سيبقى وحده في إدارة النادي بسبب هذه الاستقالات، بعدما بات انتقال نيمار إلى برشلونة، قريب جداً، بعد أن اشتعلت أزمته مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، وإعلان برشلونة رغبته في استعادته إلى صفوفه مرة أخرى.



وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني التقى بنيمار في الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بمنتخب الأرجنتين، بعد مباراة البرازيل وراقصي التانجو، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أمس، والتي انتهت بفوز السامبا.

