رسميًا.. طلائع الجيش يضم ثنائي بيراميدز

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

بيراميدز

أعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع مهند لاشين وناصر منسى، ثنائى بيراميدز، وجاء تعاقد الطلائع مع لاشين على طريقة البيع النهائى، فيما انتقل منسى على سبيل الإعارة. ووقع لاشين ومنسى على عقود الانتقال لطلائع الجيش، بحضور أحمد المهدى مدير الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى، فيما حضر الجلسة من جانب بيراميدز حسام البدرى رئيس النادى. ليصبح الثنائي مهند لاشين وناصر منسى، الصفقتين الثالثة والرابعة فى الميركاتو الصيفى للطلائع، وذلك بعد التعاقد مع إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، فيما خرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود. يشار إلى أن بيراميدز أعلن الثلاثاء الماضي، عن تعيين ممدوح

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، فيما خرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود.



يشار إلى أن بيراميدز أعلن الثلاثاء الماضي، عن تعيين ممدوح عيد، مديرا تنفيذيا للنادي، خلفا لمحمد جمال العاصي، الذي تولى المسئولية في شهر فبراير الماضي، بعد أن أطاح الأخير بسيف الوزيري في وقت سابق.



وكشف تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق، في يونيو الماضي، عن رحيله عن النادي بشكل نهائي، وخوض تجربة جديدة بشراء أحد الأندية وتطويرها، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن بيع آل الشيخ حصته في بيراميدز بشكل نهائي للثنائي الإماراتي سالم الشامسي وأحمد الرميثي.

