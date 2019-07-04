«المركزي» يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية بنحو 77 مليون دولار ليبلغ 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصدر البنك المركزي، في 3 يونيو الماضي، بيانا، أعلن فيه ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار. من ناحية أخرى، أعلن البنك، في بيان له، 2 يونيو الماضي،سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي.

وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016. ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على