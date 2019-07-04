رياضة

آريين روبن يعلن انتهاء مشواره مع كرة القدم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
روبن
روبن
قرر الدولي الهولندي آريين روبن إعلان اعتزاله عقب رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الماضي، وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم الهولندي المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، قرر اعتزال اللعبة، اليوم الخميس. آريين روبن تحدث بعد اعلانه الاعتزال أن هذا القرار أصعب قرار اتخذه في حياته قائلًا: "يمكنني الآن أن أخبركم بأنني لم ألعب كرة القدم مرة أخرى". وكان روبن قد ارتبط بعدة أندية أوروبية مؤخرًا، لكنه قرر الاعتزال وإنهاء رحلته في الملاعب بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.
وبدأ روبن مسيرته بقميص جرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى بي اس آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني. وفي عام 2009، شد روبن الترحال إلى ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013. ورفقة منتخب هولندا، لعب روبن 96
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برشلونة-ريال-مدريد (1)

تعرف على موعد كلاسيكو الليجا في الموسم الجديد

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 أغسطس المقبل، بينما ستختتم يوم 24 مايو 2020. وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، فيما جاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.
تدريب-بيراميدز (2)

رسميًا.. طلائع الجيش يضم ثنائي بيراميدز

أعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع مهند لاشين وناصر منسى، ثنائى بيراميدز، وجاء تعاقد الطلائع مع لاشين على طريقة البيع النهائى، فيما انتقل منسى على سبيل الإعارة. ووقع لاشين ومنسى على عقود الانتقال لطلائع الجيش، بحضور أحمد المهدى مدير الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى، فيما حضر الجلسة من جانب بيراميدز حسام البدرى رئيس النادى. ليصبح الثنائي مهند لاشين وناصر منسى، الصفقتين الثالثة والرابعة فى الميركاتو الصيفى للطلائع، وذلك بعد التعاقد مع إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم.
تريزيجية (2)

إيفرتون يزاحم أستون فيلا وواتفورد لضم تريزيجيه

دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في صراع الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، حيث ذكر موقع «ليفربول إيكو» أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا منذ الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون منافسة قوية من قبل واتفورد وأستون فيلا، اللذين يتابعان اللاعب أيضًا. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن رغبة نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي، في التعاقد مع تريزيجيه.
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كوفاسيتش- (1)

ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
موراتا - كونتي‎

تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
شنايدر

الإفراج عن لاعب ريال مدريد السابق بعد تحطيم السيارات

قامت السلطات الهولندية بالإفراج عن ويسلي شنايدر، لاعب ريال مدريد وأياكس السابق، وذلك بعد قيامه بتحطيم عدد من السيارات بصورة جنونية. وكشفت إذاعة "talk sport” فى تقرير لها أن اللاعب كان فى مدينة أوترخت الهولندية وكان في حالة سكر، حيث كان يصعد على السيارات ويقوم بتكسير زجاجها". وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن رفضت التأكيد أن المقبوض عليه هو شنايدر لاعب ريال مدريد السابق، وأعلنت فقط أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاما لتحطيمه لسيارات".
خاميس-رودريجيز (1)

خاميس يرحل عن بايرن.. والملكي يبحث عن إعارته لنابولي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولى الكولومبي خاميس رودرجيز، لاعب بايرن ميونخ الحالى وريال مدريد السابق، قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل من بوابة فريق نابولي، ويشارك صاحب الـ27 عاما الآن مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل، ووفقًا لشبكة "espn" النسخة الكولومبية، فإن خاميس سينضم إلى نابولي في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، حيث رفض الكولومبي الدولي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوف الفريق.
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