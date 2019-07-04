آريين روبن يعلن انتهاء مشواره مع كرة القدم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

روبن

قرر الدولي الهولندي آريين روبن إعلان اعتزاله عقب رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الماضي، وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم الهولندي المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، قرر اعتزال اللعبة، اليوم الخميس. آريين روبن تحدث بعد اعلانه الاعتزال أن هذا القرار أصعب قرار اتخذه في حياته قائلًا: "يمكنني الآن أن أخبركم بأنني لم ألعب كرة القدم مرة أخرى". وكان روبن قد ارتبط بعدة أندية أوروبية مؤخرًا، لكنه قرر الاعتزال وإنهاء رحلته في الملاعب بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.

وبدأ روبن مسيرته بقميص جرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى بي اس آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني. وفي عام 2009، شد روبن الترحال إلى ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013. ورفقة منتخب هولندا، لعب روبن 96