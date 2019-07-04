بعد إخلاء سبيلها.. حبس علا القرضاوي في قضية جديدة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

علا القرضاوي

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس علا القرضاوي 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ووجهت النيابة لها تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أُسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها من داخل محبسها». كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني اتهامها بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت أمس الأربعاء إخلاء سبيل علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة لإتهامها بالانضمام لجماعة لجماعة الإخوان الإرهابية. ومحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت أمس الأربعاء، قرارًا