جريمة

بعد إخلاء سبيلها.. حبس علا القرضاوي في قضية جديدة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
علا القرضاوي
علا القرضاوي
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس علا القرضاوي 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ووجهت النيابة لها تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أُسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها من داخل محبسها». كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني اتهامها بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت أمس الأربعاء إخلاء سبيل علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة لإتهامها بالانضمام لجماعة لجماعة الإخوان الإرهابية. ومحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت أمس الأربعاء، قرارًا
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريقين بشركة أدوية وفندق في الجيزة

اندلع حريق محدود داخل شركة أدوية في منطقة كعابيش بالهرم، دون وقوع إصابات وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شركة أدوية في الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت كردونت أمنيا لمحاصرة النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في فندق شهير بمنطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات لمحاصرة الحريق، وتبين نشوب الحريق بغرفة التحكم في وحدات التكييف، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.
انقلاب-سيارة (3)

انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى دائري المريوطية (صور)

أدى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية في المريوطية، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى محور 26 يوليو، إلى ظهور كثافات مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بتباطؤ حركة السير على الطريق الدائري القادم من الهرم، بسبب زيادة الأحمال التي نتجت عن حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في المريوطية، ما أدى لتوقف حركة المرور أمام المتجه إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها.
الانتحار-شنقا

«لعثمة في النطق وتنمر».. مأساة طالب شنق نفسه في شجرة

تلعثم في النطق دفع الطفل "إسلام" صاحب الـ 13 عامًا إلى التخلص من حياته بعد معاناته، بسبب تعرضه للتنمب من قبل بعض أصدقائه، حسبما جاء في التحريات الأولية، وعثر على جثته "مشنوقًا" في جذع شجرة. أزمة نفسية كان يمر بها الطالب في الفترة الأخيرة لم يجد مفرًّا سوى التخلص من حياته، بمنطقة كفر ترك مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، فيما تواصل نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة، وتبين من المناظرة ارتداءه ملابسه بالكامل، ومعلق من رقبته بجذع الشجرة، مع ووجود علامات حول الرقبة نتيجة رباط الشنق.
صرف-صحى

مأساة في سوهاج.. غرق 3 أشقاء وابن عمهم في بيارة صرف

مأساة حية عاشها الأهالي بمركز جرجا بسوهاج اليوم، بعد غرق ثلاثة أشقاء، وابن عمهم، بعد نزولهم في بيارة صرف صحي داخل منزلهم لتنظيفها، إذ في أثناء العمل أصيب الأربعة بحالة اختناق شديد بسبب سوء التهوية، وارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث، وقام الأهالي بمساعدة قوات الحماية المدنية في انتشال الجثث الأربع، ونقلها إلى مستشفى جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.
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سجن (2)

حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.
طائرة-بدون-طيار

المحامي المتهم بتصوير جيرانه بطائرة: «الحقيقة هتبان»

«لعبة أطفال ومافيهاش كارت».. بهذه العبارة نفى «صبحي.ح.م» المحامي المتهم بالتجسس ومراقبة السيدات والفتيات وتصويرهن بواسطة طائرة "درون" صغيرة، مثبت عليها كاميرا بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، وقال المتهم أمام النيابة: «أنا محامي وعارف القانون والعقوبات اللي ممكن تقع عليا.. إزاي هاعمل كده وكمان في نفس المنطقة اللي أنا ساكن فيها؟». وأوضح المتهم أن جاره «محمد.ر.س» عثر على الطائرة في بلكونة شقته فأمسك بها وعندما نزل ليأخذها منه، صاح وتجمع الأهالي، مؤكدًا أنه حاول إقناعهم أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين.
سجن

تجديد حبس متهم بالإنجاب من شقيقته في السويس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "أ. م" 23 عامًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاعتدائه على شقيقته "ص. م" 15 عامًا، وأنجب منها طفلًا بعد معاشرتها، وتم اكتشاف الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام، بقيام مسئولي المستشفى العام بالإبلاغ عن فتاة قاصر 15 عامًا وضعت طفلا بالمستشفى ولا يعرف هوية والد الطفل.
محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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