رياضة

تعرف على موعد كلاسيكو الليجا في الموسم الجديد

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
كلاسيكو
كلاسيكو
أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 أغسطس المقبل، بينما ستختتم يوم 24 مايو 2020. وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، فيما جاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.
وستقام مباراة كلاسيكو مرحلة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب كامب نو، يوم 26 أو 27 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الـ10، بينما سيُلعب كلاسيكو العودة بين 29 فبراير وأول مارس، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ26. أما ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، فسيقام أولا في معقل "الروخيبلانكوس" يوم
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آريين-روبن

آريين روبن يعلن انتهاء مشواره مع كرة القدم

قرر الدولي الهولندي آريين روبن إعلان اعتزاله عقب رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الماضي، وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم الهولندي المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، قرر اعتزال اللعبة، اليوم الخميس. آريين روبن تحدث بعد اعلانه الاعتزال أن هذا القرار أصعب قرار اتخذه في حياته قائلًا: "يمكنني الآن أن أخبركم بأنني لم ألعب كرة القدم مرة أخرى". وكان روبن قد ارتبط بعدة أندية أوروبية مؤخرًا، لكنه قرر الاعتزال وإنهاء رحلته في الملاعب بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.
تدريب-بيراميدز (2)

رسميًا.. طلائع الجيش يضم ثنائي بيراميدز

أعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع مهند لاشين وناصر منسى، ثنائى بيراميدز، وجاء تعاقد الطلائع مع لاشين على طريقة البيع النهائى، فيما انتقل منسى على سبيل الإعارة. ووقع لاشين ومنسى على عقود الانتقال لطلائع الجيش، بحضور أحمد المهدى مدير الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى، فيما حضر الجلسة من جانب بيراميدز حسام البدرى رئيس النادى. ليصبح الثنائي مهند لاشين وناصر منسى، الصفقتين الثالثة والرابعة فى الميركاتو الصيفى للطلائع، وذلك بعد التعاقد مع إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم.
تريزيجية (2)

إيفرتون يزاحم أستون فيلا وواتفورد لضم تريزيجيه

دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في صراع الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، حيث ذكر موقع «ليفربول إيكو» أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا منذ الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون منافسة قوية من قبل واتفورد وأستون فيلا، اللذين يتابعان اللاعب أيضًا. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن رغبة نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي، في التعاقد مع تريزيجيه.
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موراتا - كونتي‎

تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
جريزمان

برشلونة يبدأ التحرك لضم أنطوان جريزمان

بات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان على مقربة شديدة من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، إذ بدأ العملاق الكتالوني المحادثات بالفعل مع أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وأعلن النجم الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، وأجرت إدارة برشلونة اجتماعًا مع ممثلي الأتلتي الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الصفقة، خاصة أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد سينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو المقبل.
نيمار

نجم البرازيل: عودة نيمار لبرشلونة ستكون بمثابة صدمة

اعترف فيليبي لويز، ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، اليوم الخميس، بأنه سيصاب بالصدمة، إذا عاد مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة هذا الصيف، وارتبط اسم نيمار بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، بعد تصريح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بعدم ممانعته في رحيل أي لاعب، وقال لويس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف حقًا ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، لكنه سيكون بمثابة صدمة كبيرة لي، وتوقيع رائع لبرشلونة".
إيدين-هزارد

هازارد: حققت حلمي.. وجئت إلى الريال من أجل البطولات

أعرب النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الريال، مؤكدا أن ارتداء قميص الفريق الملكي كان حلمًا له منذ كان طفلًا. وحرص نادي ريال مدريد على إقامة احتفالية كبرى، مساء اليوم الخميس، لتقديم هازارد، بملعب «سانتياجو بيرنابيو»، بحضور نحو 40 ألف مشجع، بعد أيام من الإعلان عن التعاقد مع النجم البلجيكي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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