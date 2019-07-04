تعرف على موعد كلاسيكو الليجا في الموسم الجديد

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

كلاسيكو

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 أغسطس المقبل، بينما ستختتم يوم 24 مايو 2020. وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، فيما جاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.

وستقام مباراة كلاسيكو مرحلة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب كامب نو، يوم 26 أو 27 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الـ10، بينما سيُلعب كلاسيكو العودة بين 29 فبراير وأول مارس، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ26. أما ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، فسيقام أولا في معقل "الروخيبلانكوس" يوم