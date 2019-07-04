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«المصرية للاتصالات» توقع شراكة مع بنك مصر

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات
المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات
وقعت المصرية للاتصالات وبنك مصر اليوم اتفاقية استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول. وصممت الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية. وستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم / الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.
كما سيتمتع العملاء أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق متضمنة التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات WE بالإضافة إلى سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيد من الميزات التي سيتم طرحها قريبًا، بما في ذلك
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البنك-المركزى

«المركزي» يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية بنحو 77 مليون دولار ليبلغ 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصدر البنك المركزي، في 3 يونيو الماضي، بيانا، أعلن فيه ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار. من ناحية أخرى، أعلن البنك، في بيان له، 2 يونيو الماضي،سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي.
بورصة

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 6.5 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13997.4 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 597.28 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524.14 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية.
خام البليت

حماية للصناعة| ترحيب بإلغاء الرسوم على واردات البليت

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت. وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني. ورحب رجال الصناعة في مصر بهذا القرار، مؤكدين أن القرار يحمي الصناعة الوطنية من الضياع، ويحمي عمال مصانع الدرفلة من التشريد، ويحمي أصحاب المصانع من تكبد خسائر بملايين الجنيهات. وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا.
دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
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المصرية-للاتصالات‎ (2)

رئيس «المصرية للاتصالات» يكشف حقيقة زيادة أسعار الإنترنت

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، إن الأسعار الجديدة للإنترنت مخفضة عن الأسعار القديمة، وليس كما يتصور البعض بأنه تم رفعها على العميل، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية عملت الشركة على تطوير الإنترنت لتقديم خدمة متكاملة للعملاء ومساهمة في خطة الدولة للتحول الرقمي. وأضاف حامد خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، عن أن الشركة خصصت نحو 17 مليار جنيه للانتهاء من رفع كفاءة الإنترنت خلال عامين. وأوضح حامد أن الشركة المصرية للاتصالات استمرت نحو 26 مليار جنيه في تأهيل خدمات الإنترنت خلال السنوات الخمس الماضية.
دولار

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 8 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 16.69 جنيه للبيع، و16.59 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء.
we (2)

WE تعلن رفع الحد الأقصى لسرعات الإنترنت

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذها نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، وذلك في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، حيث قامت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت في الثانية بدلاً من 5 ميجابيت في الثانية لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أي زيادة في السعر. كما قامت الشركة بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت.
الاستعلام-الائتمانى-بنوك

منها الأهلي ومصر.. 6 بنوك إجازة اليوم لهذا السبب

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتشمل القائمة نحو 6 بنوك من إجمالي 39 بنكا في مصر، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وبحسب المركزي، فإن تعطيل العمل في هذه البنوك يأتي بمناسبة انتهاء الميزانيات السنوية الخاصة بها، إذ أرسلت هذه البنوك تعليمات لجميع الفروع بعدم فتحها سواء داخل مصر أو خارجها، أمام العملاء اليوم، حتى الانتهاء من جرد جميع أعمال الفروع.
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