«المصرية للاتصالات» توقع شراكة مع بنك مصر

وقعت المصرية للاتصالات وبنك مصر اليوم اتفاقية استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول.
وصممت الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية.
وستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم / الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.
كما سيتمتع العملاء أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق متضمنة التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات WE بالإضافة إلى سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيد من الميزات التي سيتم طرحها قريبًا، بما في ذلك
كما سيتمتع العملاء أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق متضمنة التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات WE بالإضافة إلى سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيد من الميزات التي سيتم طرحها قريبًا، بما في ذلك إتاحة خدمات المحفظة لهواتف التقليدية واستقبال التحويلات من الخارج.
وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلاً: "نفخر بالإعلان عن إطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول WE Wallet والذي سيثري مجموعة الخدمات التي نقدمها لعملائنا بما يتخطى خدمات الاتصالات التقليدية لتشمل القطاع المتنامي للخدمات المالية عبر المحمول.
وقال "توفر WE لعملائها من خلال هذا التطبيق وسيلة فعالة وموثوقة للقيام بالمعاملات المالية غير النقدية بكل سهولة ويسر من خلال تاريخها وانتشارها في جميع أنحاء مصر".
وأضاف أن هذه الخطوة تضع القواعد الأساسية لإنشاء المنصة التي من خلالها ستقوم الشركة بإبرام العديد من الشراكات المستقبلية مع القطاعين العام والخاص للاستمرار في تقديم قيمة مضافة لعملائها.
وتابع، لقد بدأنا في استكمال وتطوير مجموعة خدماتنا من خلال تقديم نظام الفاتورة الموحدة وتطوير عروض الإنترنت فائق السرعة على مرحلتين التي كان أخرها إطلاق باقات WE Space وسيتم قريبا إطلاق تطبيق محفظة WE تجاريا مع المضي قدما لتقديم خدمات الاتصالات الرباعية من خلال إطلاق منصة IPTV.
وأعرب عن سعادته بأن مجهوداتهم تتماشى مع استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي وكوننا عضو مؤثر في هذه المبادرات.
وصرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا: "إن بنك مصر يحرص على تقديم الخدمات المالية الإلكترونية والدخول في شراكات تتيح تقديم تلك الخدمات، وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وذلك بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها".