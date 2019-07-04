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إيران تستدعي سفير بريطانيا رفضا لاحتجاز ناقلة نفط

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
ناقلة نفط - صورة أرشيفية
ناقلة نفط - صورة أرشيفية
استدعت إيران سفير بريطانيا، اليوم، اعتراضًا على ما اعتبرته احتجازًا غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، بحسب "العربية. نت". وقال عباس موسوي، المتحدث باسم خارجية إيران، في تغريدة على "تويتر"، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب "الاعتراض غير القانوني" للسفينة، نقلا عن "أسوشيتد برس". وأعلنت حكومة جبل طارق، أنها أوقفت ناقلة نفط عملاقة تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات. وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو"لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط إلى مصفاة يملكها كيان يخضع لعقوبات.
وأضاف أن وكالات إنفاذ القانون ومشاة البحرية الملكية البريطانية صعدوا على متن الناقلة العملاقة صباحاً. وتابع: "بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية".ونشرت الحكومة أمس لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها.يشار إلى أن النظام السوري
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غرق-مركب

فقدان 82 شخصًا في غرق مركب أمام السواحل التونسية

تعرض قارب مطاطي للغرق، على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية بعدما أبحروا من مدينة زوارة الليبية (120 كلم غرب طرابلس)، ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا. وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته.
سد-النهضة (9)

إثيوبيا: بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في سبتمبر

أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في شهر سبتمبر المقبل، بحسب "وكالة الأنباء الإثيوبية". وقال المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، إن شركة سينوهيدرو الصينية للهندسة الكهرومائية هي التي ستتولى بناء الوحدات. وأضاف أن وحدتين من الوحدات التي يجري بناؤها ستبدأ إنتاج 750 ميجاوات بحلول عام 2020. وفقًا للخطة سيتم الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2023. ويقع سد النهضة في ولاية بني شنقول قموزعلى بعد نحو 500 كم شمال غرب العاصمة أديس أبابا.
تمثال الحرية

عودة الأصنام.. تمثال الحرية يثير الجدل بالسعودية

انتشر في الساعات الأخيرة هاشتاج "تمثال الحرية" على موقع "تويتر"، وذلك بعد ظهور مجسم لتمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، واعتبر البعض أن الأمر عودة لعصر الأصنام، وتقليد أعمى للغرب، فكتب أحد المغردين: "ليس من الثقافة والتطور أن تاخذ وتتعلم من قيم اليهود والنصارى، وترفع في أرض التوحيد ومنبع العقيدة تماثيل ترمز للتحرر والانسلاخ عن الدين والعرف، اللهم إنا نبرأ إليك من الأصنام والأوثان وعبادها، ونشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم"، وذلك حسبما نقل موقع "بي بي سي" بالعربية.
طيران-الاتحاد (2)

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

بعد مرور حوالي شهر على تعليق شركة طيران الإمارات، رحلاتها إلى السودان، إثر أحداث فض اعتصام القيادة العامة، أعلنت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من يوم الإثنين المقبل، بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي، قائلة: "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان واجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم، وسيتم استئناف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبي والخرطوم"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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حسن-روحانى

إيران تعلن موعد تخفيض التزامات الاتفاق النووي

أعلن مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستبدأ المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، يوم 7 يوليو المقبل، فيما صرح السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بايدنجاد، بأن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الأسبوع الماضي، في خليج عمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء. ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت تهديدات إيران.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: إيران تهدد.. ورسالة تهدئة من دمشق لأنقرة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "تعزيزات أمريكية.. وطهران تهدد باستهداف الأساطيل" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها إرسال تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل ألف جندي إضافي من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية، هدد قائد "الحرس الثوري" الإيراني حسين سلامي، أمس، باستهداف الأساطيل المنتشرة.
سفارة-ايران-في-بريطانيا

بسبب هجوم خليج عمان.. أزمة جديدة بين بريطانيا وإيران

شهدت العلاقات بين بريطانيا وإيران سنوات من الشد والجذب على خلفية قضايا ثنائية وملفات إقليمية وعالمية، وجاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان ليعيد التوتر إلى تلك العلاقات، بعد أن ألقت لندن باللوم على طهران والحرس الثوري الإيراني وحملتهم المسؤولية عن هذا الهجوم. رغم نفي طهران، أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط، الخميس الماضي، في خليج عمان، وقال هانت في بيان: "تقييمنا الخاص قادنا إلى استنتاج أن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران".
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى الخليج لحماية سفنها

أرسلت القيادة البحرية الملكية لبريطانيا، 100 جندي من القوات الخاصة إلى مياه الخليج لحماية سفنها الحربية، مع احتمالية حدوث صراع مع إيران، وذلك في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية، أن "المئة جندي من وحدة 42 كوماندوز - المتمركزة بالقرب من بليموث - سيشكلون قوة رد فعل سريعة، كما سيعملون من سفن تابعة للبحرية، تقوم بدوريات في المنطقة من قاعدة بحرية بريطانية جديدة في البحرين".
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