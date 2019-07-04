ديسابر يتحدث عن مواجهة أوغندا والسنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

ديسابر

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن صعوبة مباراة فريقه أمام منتخب «أسود التيرانجا» في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساء، حيث قال سباستيان ديسابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، إنه يرفض أن يتحدث عن تجهيزاته للقاء، لكنهم سيعملون من أجل الفوز بالمباراة ومحاولة إقصاء المنتخب السنغالي من البطولة رغم أنه من المرشحين للفوز باللقب.

وأبدى ديسابر دهشته مما يتردد حول أن هناك خلافا بين لاعبي المنتخب مع اتحاد الكرة الأوغندي بسبب المستحقات، حيث أكد أنهم لا يفكرون في أي شيء سوى الفوز بمباراة السنغال، وأن هناك احتراما كبيرا من قبل لاعبي المنتخب لاتحاد بلادهم. وأضاف المدير الفني لمنتخب أوغندا خلال تصريحاته: "أتمنى أن يكون أداؤنا مشابها



وأبدى ديسابر دهشته مما يتردد حول أن هناك خلافا بين لاعبي المنتخب مع اتحاد الكرة الأوغندي بسبب المستحقات، حيث أكد أنهم لا يفكرون في أي شيء سوى الفوز بمباراة السنغال، وأن هناك احتراما كبيرا من قبل لاعبي المنتخب لاتحاد بلادهم.



وأضاف المدير الفني لمنتخب أوغندا خلال تصريحاته: "أتمنى أن يكون أداؤنا مشابها لما قدمناه أمام مصر، خاصة أننا خلقنا العديد من الفرص في المباراة الأخيرة أمامهم، ولكن كان علينا استغلال تلك الفرص والاستفادة منها وهو ما عاقبنا به المنافس".



وتأهل المنخب الأوغندي لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، في المجموعة التي تصدرها المنتخب الوطني برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الثلاث.