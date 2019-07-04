رياضة

ديسابر يتحدث عن مواجهة أوغندا والسنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
ديسابر
ديسابر
كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن صعوبة مباراة فريقه أمام منتخب «أسود التيرانجا» في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساء، حيث قال سباستيان ديسابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، إنه يرفض أن يتحدث عن تجهيزاته للقاء، لكنهم سيعملون من أجل الفوز بالمباراة ومحاولة إقصاء المنتخب السنغالي من البطولة رغم أنه من المرشحين للفوز باللقب.
وأبدى ديسابر دهشته مما يتردد حول أن هناك خلافا بين لاعبي المنتخب مع اتحاد الكرة الأوغندي بسبب المستحقات، حيث أكد أنهم لا يفكرون في أي شيء سوى الفوز بمباراة السنغال، وأن هناك احتراما كبيرا من قبل لاعبي المنتخب لاتحاد بلادهم. وأضاف المدير الفني لمنتخب أوغندا خلال تصريحاته: "أتمنى أن يكون أداؤنا مشابها
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محمد صلاح يغيب عن تدريبات منتخب مصر

تغيب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات الفراعنة استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي. وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، حيث جاء قرار المكسيكي بعد التشاور مع الجهاز الطبي والاتفاق على عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات، خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.
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لم أعد ذلك الفتى.. آريين روبن يكشف أسباب الاعتزال

كشف النجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ السابق، سبب اتخاذ قرار الاعتزال، مؤكدًا أن القرار في حد ذاته صعب، حيث أعلن الدولي الهولندي نهاية مسيرته الاحترافية في الملاعب، اليوم الخميس، بعد أسابيع قليلة على رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الماضي وانتهاء عقده. وبدأ روبن مسيرته بقميص جرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى بي إس آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني، وفي عام 2009، شد روبن الترحال إلى ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.
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تعرف على موعد كلاسيكو الليجا في الموسم الجديد

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 أغسطس المقبل، بينما ستختتم يوم 24 مايو 2020. وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، فيما جاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.
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ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
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رسالة عتاب من صلاح عبدالله إلى محمد صلاح

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة عتاب إلى الدولي المصري محمد صلاح بعد فوز المنتخب على أوغندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة مساء الأحد في ختام مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر من الفترة 21 شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏رسالة إلى ابني محمد ياريت توصله شوف يا صلاح البصة اللي بعد هدفك الرائع زعلتني منك وإنت عارف بحبك قد إيه، يابني سيبك من هري المواقع وركز في الواقع".
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طبيب المنتخب يكشف موقف "كوكا" من مباراة دور الـ16

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بعدما تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي والتي تنتهي في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أكد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية "تايم سبورت" أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس نهائيا.
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نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».
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