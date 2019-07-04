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انفجار خط أنابيب نفط في نيجيريا ووقوع ضحايا (فيديو)

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
انفجار - صورة أرشيفية
انفجار - صورة أرشيفية
وقع انفجار استهدف خط أنابيب نفط في لاغوس أكبر مدن نيجيريا، اليوم الخميس، وسط أنباء عن مصرع شخصين وإصابة العشرات، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت وكالة "شينخوا" نقلا عن مصدر خاص أن لصوصا يسرقون النفط خربوا خط أنابيب وحاولوا سرقة الوقود مؤخرا هم من تسببوا في هذا الانفجار. وقال عنصر من قوات الإنقاذ لم يكشف عن اسمه إن فريق خدمات إطفاء الحرائق الحكومية أخمد الحريق، ويجري حاليا تحديد عدد الضحايا، فيما أكد أحد سكان المنطقة مصرع أشخاص.وذكرت محطات إذاعية في لاغوس أنه عثر على جثتين مجهولتي الهوية، فيما احترقت سيارات ومتاجر.
وأظهرت لقطات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب وأشخاصا يفرون من موقع الانفجار.Two confirmed dead as pipeline explodes at Ijegun, Satellite Town, Lagos. The explosion was caused by vandals scooping petrol from NNPC pipeline in the area.@NNPCgroup @Fedfireng @lasemasocial @followlasg @jidesanwoolu
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اسرائيل-تشتعل

هل تتحول احتجاجات يهود إثيوبيا بإسرائيل لحرب أهلية؟

يبدو أن المشهد في إسرائيل خرج عن السيطرة مع تواصل تظاهرات واحتجاجات اليهود من أصول إثيوبية، المستمرة من 4 أيام، على أثر مقتل أحدهم منذ عدة أيام على يد أحد ضباط شرطة الاحتلال؛ ما تسبب في اشتعال شوارع إسرائيل، حيث قام المحتجون بحرق السيارات وتكسيرها وضرب الشرطة الإسرائيلية وإغلاق الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء تل أبيب. وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، جلعاد أردان، فشل في السيطرة على الوضع المتفاقم، ووصل الأمر، بحسب ما نُشر، إلى تهديد يهود إثيوبيا بإغلاق مطار بن جوريون، ومحاصرة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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مقتل الشاب الإثيوبي يكشف أزمة عمرها 4 عقود بإسرائيل

يبدو أن تظاهرات ذوي الأصول الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت عن الأوجه القبيحة داخل المجتمع الإسرائيلي، لا سيما أن أصابع الاتهام لم تتجه إلى الحكومة فقط، بل كان بعض اللوم موجهًا لأفراد المجتمع نفسه. تحمل مسؤولية الأحداث الجارية في إسرائيل في الوقت الحالي، والتي أعقبت مقتل سليمان تيكا، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، على يد شرطي خارج الخدمة في حي كريات حاييم في حيفا، دفعا لحالة من تبادل الاتهامات بين العديد من الأطراف في المجتمع الإسرائيلي بشكل واضح.
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صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
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عنصرية إسرائيل ضد يهود إثيوبيا مسلسل لا ينتهي

سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشباب من أصول إثيوبية داخل تل أبيب، فلم تكن الجريمة التي شهدتها إسرائيل بعد تصفية شاب من أصول إثيوبية مؤخرا هي الأولى من نوعها، فقد سبقها الكثير من الجرائم المماثلة في حق هذه الفئة. مقتل شاب إثيوبي، الأحد الماضي، على يد شرطي إسرائيلي لم يكن في مهمة عمل، أثار غضبا كبيرا في أوساط اليهود الإسرائيليين من ذوي الأصول الإثيوبية، وخرج حشد كبير منهم في مظاهرات تنديدًا بالعنصرية الممنهجة ضدهم، وتواصلت الاحتجاجات منذ الإثنين الماضي.
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تفجير-تونس-

انفجار يهز العاصمة التونسية دون وقوع إصابات

أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس الماضى، على ما أفادت «العربية. نت».
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الرئاسة التونسية: وضع الرئيس الصحي في تحسن ملحوظ

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وضعه الصحي في تحسن ملحوظ، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان مستشار الرئيس التونسي، قد أكد أمس الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
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جماهير نيجيريا وغينيا يحتفلون في الإسكندرية (صور)

لا تخلو بطولات كرة القدم من المتعة والإثارة داخل المستطيل الأخضر، إلا أن ذلك يصاحبه إثارة ومتعة أكبر خارج الملعب وهو ما شهده لقاء نيجيريا وغينيا ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ توافدت جماهير المنتخبين لمتابعة لقاء الفريقين، في الإسكندرية، الذى ينبع أهميته فى انتزاع صدارة المجموعة للتأهل لدور الستة عشر والتقدم للأدوار النهائية إذ يحتل المنتخب النيجيرى الصدارة بثلاث نقاط وغينيا بنقطة واحدة بعد التعادل أمام مدغشقر.
حقل-نفطي-في-ليبيا

تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في شبوة جنوب شرقي اليمن

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فجر اليوم الاثنين، أن مسلحين أقدموا على تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بعد أسبوعين من تخريب مماثل في ذات المحافظة. وأكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن أنبوب نقل النفط الخام الممتد من القطاع الرابع حقول عياذ في مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، تعرض للتفجير في الكيلو 108 بمنطقة لماطر في مديرية الروضة شرق محافظة شبوة.
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