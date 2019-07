انفجار خط أنابيب نفط في نيجيريا ووقوع ضحايا (فيديو)

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

انفجار - صورة أرشيفية

وقع انفجار استهدف خط أنابيب نفط في لاغوس أكبر مدن نيجيريا، اليوم الخميس، وسط أنباء عن مصرع شخصين وإصابة العشرات، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت وكالة "شينخوا" نقلا عن مصدر خاص أن لصوصا يسرقون النفط خربوا خط أنابيب وحاولوا سرقة الوقود مؤخرا هم من تسببوا في هذا الانفجار. وقال عنصر من قوات الإنقاذ لم يكشف عن اسمه إن فريق خدمات إطفاء الحرائق الحكومية أخمد الحريق، ويجري حاليا تحديد عدد الضحايا، فيما أكد أحد سكان المنطقة مصرع أشخاص.وذكرت محطات إذاعية في لاغوس أنه عثر على جثتين مجهولتي الهوية، فيما احترقت سيارات ومتاجر.

وأظهرت لقطات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب وأشخاصا يفرون من موقع الانفجار.Two confirmed dead as pipeline explodes at Ijegun, Satellite Town, Lagos. The explosion was caused by vandals scooping petrol from NNPC pipeline in the area.@NNPCgroup @Fedfireng @lasemasocial @followlasg @jidesanwoolu