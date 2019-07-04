السيطرة على حريقين بشركة أدوية وفندق في الجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

سيارات إطفاء _ صورة أرشيفية

اندلع حريق محدود داخل شركة أدوية في منطقة كعابيش بالهرم، دون وقوع إصابات وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شركة أدوية في الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت كردونت أمنيا لمحاصرة النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في فندق شهير بمنطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات لمحاصرة الحريق، وتبين نشوب الحريق بغرفة التحكم في وحدات التكييف، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

وأمس الأربعاء شهدت المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة اندلاع حريق هائل في مصنع بلاستيك في الوقت الذي فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق حرصا على حياة المارة والعاملين في المصانع والمنشآت المجاورة التي تكتظ بها المنطقة الصناعية الشهيرة. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة