لم أعد ذلك الفتى.. آريين روبن يكشف أسباب الاعتزال

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

روبن

كشف النجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ السابق، سبب اتخاذ قرار الاعتزال، مؤكدًا أن القرار في حد ذاته صعب، حيث أعلن الدولي الهولندي نهاية مسيرته الاحترافية في الملاعب، اليوم الخميس، بعد أسابيع قليلة على رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الماضي وانتهاء عقده. وبدأ روبن مسيرته بقميص جرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى بي إس آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني، وفي عام 2009، شد روبن الترحال إلى ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

ونشرت صحيفة "سبورت بيلد" رسالة روبن، الذي قال: "مما لا شك فيه أن هذا القرار هو الأصعب طوال مسيرتي، حيث تصادم خلاله العقل مع القلب". وأكد روبن أن كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة أسهمت بقوة في اتخاذه قرار الاعتزال، وأضاف: "حب اللعبة والاقتناع بأنه لا يزال بإمكانك التعامل مع العالم بأسره، يعكس حقيقة أن

ونشرت صحيفة "سبورت بيلد" رسالة روبن، الذي قال: "مما لا شك فيه أن هذا القرار هو الأصعب طوال مسيرتي، حيث تصادم خلاله العقل مع القلب".



وأكد روبن أن كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة أسهمت بقوة في اتخاذه قرار الاعتزال، وأضاف: "حب اللعبة والاقتناع بأنه لا يزال بإمكانك التعامل مع العالم بأسره، يعكس حقيقة أن الأمور لا تسير على النحو الذي تريده".



وواصل: "لم أعد ذلك الفتى البالغ من العمر 16 عاما، الذي ليس لديه فكرة عما تعنيه الإصابة، والآن أنا بصحة جيدة وبصفتي مشجعا للعديد من الرياضات، أرغب في الحفاظ على صحتي من أجل المستقبل، لذلك قررت التوقف".



وأتم: "عشت لشغفي على مدى 19 عامًا، في محاولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وهو ما استنزف مني الكثير من الطاقة، خاصة عندما لا تسير الأمور كما تريد، ما يدفعك للقتال من أجل العودة بعد أي انتكاسة".

