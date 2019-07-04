رياضة

لم أعد ذلك الفتى.. آريين روبن يكشف أسباب الاعتزال

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
روبن
روبن
كشف النجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ السابق، سبب اتخاذ قرار الاعتزال، مؤكدًا أن القرار في حد ذاته صعب، حيث أعلن الدولي الهولندي نهاية مسيرته الاحترافية في الملاعب، اليوم الخميس، بعد أسابيع قليلة على رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الماضي وانتهاء عقده. وبدأ روبن مسيرته بقميص جرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى بي إس آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني، وفي عام 2009، شد روبن الترحال إلى ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.
ونشرت صحيفة "سبورت بيلد" رسالة روبن، الذي قال: "مما لا شك فيه أن هذا القرار هو الأصعب طوال مسيرتي، حيث تصادم خلاله العقل مع القلب". وأكد روبن أن كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة أسهمت بقوة في اتخاذه قرار الاعتزال، وأضاف: "حب اللعبة والاقتناع بأنه لا يزال بإمكانك التعامل مع العالم بأسره، يعكس حقيقة أن
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مصر وأوغندا‎ (8)

محمد صلاح يغيب عن تدريبات منتخب مصر

تغيب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات الفراعنة استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي. وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، حيث جاء قرار المكسيكي بعد التشاور مع الجهاز الطبي والاتفاق على عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات، خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.
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ديسابر يتحدث عن مواجهة أوغندا والسنغال

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن صعوبة مباراة فريقه أمام منتخب «أسود التيرانجا» في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساء، حيث قال سباستيان ديسابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، إنه يرفض أن يتحدث عن تجهيزاته للقاء، لكنهم سيعملون من أجل الفوز بالمباراة ومحاولة إقصاء المنتخب السنغالي من البطولة رغم أنه من المرشحين للفوز باللقب.
برشلونة-ريال-مدريد (1)

تعرف على موعد كلاسيكو الليجا في الموسم الجديد

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 أغسطس المقبل، بينما ستختتم يوم 24 مايو 2020. وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، فيما جاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.
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آريين-روبن

آريين روبن يعلن انتهاء مشواره مع كرة القدم

قرر الدولي الهولندي آريين روبن إعلان اعتزاله عقب رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الماضي، وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم الهولندي المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، قرر اعتزال اللعبة، اليوم الخميس. آريين روبن تحدث بعد اعلانه الاعتزال أن هذا القرار أصعب قرار اتخذه في حياته قائلًا: "يمكنني الآن أن أخبركم بأنني لم ألعب كرة القدم مرة أخرى". وكان روبن قد ارتبط بعدة أندية أوروبية مؤخرًا، لكنه قرر الاعتزال وإنهاء رحلته في الملاعب بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يحدد موعد اعتزال العمل في بايرن ميونيخ

رفض كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الانتقادات الموجهة لهيكل الفريق البافاري، مؤكدًا أن المزج بين عنصري الشباب والخبرة أسهم في التتويج بلقب الدوري الألماني. وقال رومينيجه لمجلة 51 التابعة لبايرن ميونيخ: "كان علينا تحمل المناقشات المتعلقة بعملية إعادة البناء بشكل أكبر، ففريقنا يضم مزيجا جيدا، ولا يمكن تحقيق إعادة البناء من خلال لاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا داخل الملعب، ولا يمكن القيام بذلك في خطوة واحدة، لأنك تحمل الشباب قدرا كبيرا من المسؤولية".
بايرن-ميونخ

رابطة الدوري الألماني تعلن جدول مباريات البوندسليجا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، جدول مباريات الدوري لموسم 2019- 2020، الذي يفتتح بلقاء بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري، أمام هرتا برلين في 16 أغسطس المقبل. وبعد خوض المباراة الأولى أمام هرتا برلين، يحل بايرن ميونيخ في المرحلة الثانية ضيفًا على شالكه، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) عام 2018. وكذلك يستهل بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوجسبورج في المرحلة الأولى، لكنه سيحل ضيفا على كل من شالكه وبايرن ميونيخ في أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر المقبلين.
بوروسيا-دورتموند (1)

صفقة دورتموند تتصدر عناوين الصحف الألمانية

سيطرت صفقة انتقال المدافع الألماني المخضرم ماتس هوميلز، من صفوف فريق بايرن ميونخ إلى بروسيا دورتموند، على صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، حيث أبرزت صحيفة "بيلد" على صدر غلافها انتقال هوميلز إلى دورتموند، بصفقة بلغت 38 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية. أما صحيفة «Westfalenpost» فجاءت بعنوان «العائد»، في إشارة لعودة صاحب الـ30 عامًا إلى دورتموند بعد 3 سنوات على رحيله في الوقت الذي خرجت فيه صحيفة «Kolner stadt-Anzeiger» بعنوان "عودة هوميلز المذهلة إلى دورتموند"، مشيرة إلى نجاح دورتموند في تعزيز خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل.
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