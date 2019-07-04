محمد صلاح يغيب عن تدريبات منتخب مصر

تحرير:أحمد بركات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م

محمد صلاح

تغيب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات الفراعنة استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي. وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، حيث جاء قرار المكسيكي بعد التشاور مع الجهاز الطبي والاتفاق على عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات، خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.

وتألق محمد صلاح مع المنتخب المصري في مرحلة المجموعات في البطولة وسجل هدفين في شباك الكونغو وأوغندا، حيث تستمر تدريبات المنتخب المصري اليومية استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا على استاد القاهرة السبت المقبل من أجل بلوغ ربع نهائي البطولة. واستطاع المنتخب المصري أن ينجح في الحصول على العلامة الكاملة بعد