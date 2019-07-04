وفاة المنتج عادل الميهي عن عمر ناهز الـ69 عامًا

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

عادل الميهي

رحل عن عالمنا المنتج السينمائى عادل الميهى، مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، حسب تصريحات من مقربين لأسرته. وأنتج الميهى العديد من الأفلام السينمائية المهمة، لعل من أبرزها عبده مواسم، جمال عبد الناصر، ليه يا هرم، الملعوب، السادة الرجال. وعادل هو شقيق الراحل رأفت الميهي مخرج وكاتب مصري، دخل مجال السينما مع بداية سبعينيات القرن العشرين ككاتب سيناريو في فيلم "شروق وغروب"، من أهم أعماله: "سمك لبن تمر هندى، ست الستات، الأفوكاتو".

ونعت الفنانة إنجى شرف، الراحل، حيث نشرت له صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الطيبون يرحلون.. الأستاذ عادل الميهي في ذمة الله منذ 3 ساعات، الله يرحمك يا صديقي ويجعل مثواك الجنة يا رب". وأعلن المخرج كريم الميهي، إقامة صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة المغرب،