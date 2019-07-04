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وفاة المنتج عادل الميهي عن عمر ناهز الـ69 عامًا

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
عادل الميهي
عادل الميهي
رحل عن عالمنا المنتج السينمائى عادل الميهى، مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، حسب تصريحات من مقربين لأسرته. وأنتج الميهى العديد من الأفلام السينمائية المهمة، لعل من أبرزها عبده مواسم، جمال عبد الناصر، ليه يا هرم، الملعوب، السادة الرجال. وعادل هو شقيق الراحل رأفت الميهي مخرج وكاتب مصري، دخل مجال السينما مع بداية سبعينيات القرن العشرين ككاتب سيناريو في فيلم "شروق وغروب"، من أهم أعماله: "سمك لبن تمر هندى، ست الستات، الأفوكاتو".
ونعت الفنانة إنجى شرف، الراحل، حيث نشرت له صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الطيبون يرحلون.. الأستاذ عادل الميهي في ذمة الله منذ 3 ساعات، الله يرحمك يا صديقي ويجعل مثواك الجنة يا رب". وأعلن المخرج كريم الميهي، إقامة صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة المغرب،
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محمد حماقي يجهز مفاجأة سينمائية لجماهيره

كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب محمد حماقي، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، مشددا على أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه" خاصة وأنهم أصدقاء، لافتا إلى أنهم لن يبدأوا إلا والعمل مكتملا بنسية 200%.. وظهر حماقي قبل ذلك كضيف شرف من خلال مسلسل "لهفة" عام 2015، والذي تقوم ببطولتة الفنانة دنيا سمير غانم وسمير غانم وعلي ربيع ومحمد سلام.
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل التفوق بالمليون

يواصل فيلم "الممر" تفوقه اليومي في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ 915 ألفا و329 جنيها.. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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Toy Story.. الحنين إلى Woody يجلب الملايين لـ«ديزنى»

بعد مرور نحو أسبوعين على بدء عرض الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأنيميشن Toy Story، التى تدور أحداثها حول ألعاب تتحدث وتتحرك بعد نوم أصحابها، لتقوم بمغامرات خاصة بهم، نجح الفيلم من خلال نحو 4 آلاف شاشة عرض، فى تحقيق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أمريكى حول العالم، رغم أن النقاد لم يقابلوا العمل بحماسة تذكر، بل على العكس تمامًا، بعضهم رأى أن عودته ستكون مخيبة للآمال، معتبرين أن الجزء الثالث كان يجب أن يمثل نهاية السلسلة دون مزيد من الإطالة أو المط بجزء جديد لا نحتاجه.
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محمد فؤاد باكيًا: عزت أبو عوف شقيقي.. عمره ما زعل حد

لم يستطع المطرب محمد فؤاد، أن يتمالك نفسه خلال حديثه عن ذكرياته مع الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، حيث أجهش في البكاء قائلا: "رحل أخويا الكبير". فؤاد قدم تعازيه إلى الشعب المصري جميعًا، الذي فقد الفنان الذي وصفه بـ"أنيق السينما المصرية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية TEN، مساء الإثنين. وتابع: "لم يكن مجرد رجل موسيقي بالنسبة لي، بل كان أخًا كبيرًا أحبته كل عائلتي.. ها أنا فقدت أحد أشقائي أول العام وفقدت أبو عوف الآن".
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نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.
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عزاء عزت أبو عوف غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وغيرهم.
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تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة (فيديو)

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
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