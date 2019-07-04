زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

زلزال - صورة تعبيرية

تعرضت منطقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، إلى زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في 23 يونيو الماضي، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع على بعد في جنوب غرب كاليفورنيا بالقرب من تجمع بتروليا السكني في الولاية الأمريكية. وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 9.4 كيلومتر في باطن الأرض. ويقدر عدد سكان بتروليا التى تقع فى مقاطعة هامبولت ببضع مئات وتقع على بعد 407 كيلومترات إلى الشمال من سان فرانسيسكو فى منطقة برية وعادة ما تشهد نشاط زلزالى.?

وكان زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر ضرب منطقة جنوب كاليفورنيا، في 6 من أبريل عام 2018، إذ كان الأعنف الذي شهدته المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا، بحسب "قناة الحرة".وحسب المسح الجيولوجي الأميركي فإن زلزال عام 2018 وقع في منطقة تسمى جزر القناة قريب مدن بينها لوس أنجلس وفانتورا.وأفادت تقارير صحية بأن السكان