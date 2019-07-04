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زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
زلزال - صورة تعبيرية
زلزال - صورة تعبيرية
تعرضت منطقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، إلى زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في 23 يونيو الماضي، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع على بعد في جنوب غرب كاليفورنيا بالقرب من تجمع بتروليا السكني في الولاية الأمريكية. وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 9.4 كيلومتر في باطن الأرض. ويقدر عدد سكان بتروليا التى تقع فى مقاطعة هامبولت ببضع مئات وتقع على بعد 407 كيلومترات إلى الشمال من سان فرانسيسكو فى منطقة برية وعادة ما تشهد نشاط زلزالى.?
وكان زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر ضرب منطقة جنوب كاليفورنيا، في 6 من أبريل عام 2018، إذ كان الأعنف الذي شهدته المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا، بحسب "قناة الحرة".وحسب المسح الجيولوجي الأميركي فإن زلزال عام 2018 وقع في منطقة تسمى جزر القناة قريب مدن بينها لوس أنجلس وفانتورا.وأفادت تقارير صحية بأن السكان
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لغط في تفسير قرارات ترامب بشأن شركة هواوي

على الرغم من النتائج الطيبة التي خرجت بها قمة مجموعة العشرين، والتي أقيمت في اليابان بداية الأسبوع الجاري، بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإنها لا تزال مصدر إزعاج للبيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، عن قراره بتخفيف الحظر على المبيعات الأمريكية لشركة هواوي، فقد كان ذلك بمثابة أخبار سارة لعمالقة الاتصالات الصينية ومورديها، غير أن بعض الأسئلة لا تزال بلا إجابة بشأن الموقف الأمريكي.
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بعد مظاهرات بأمريكا.. رسالة قاسية من ترامب للمهاجرين

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الملابس في المقدمة.. 25.7% زيادة بصادرات مصر لأمريكا

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 1.716 مليار دولار عام 2018، تمثل 5.9 % من صادرات مصر للعالم مقابل 1.366 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 25.7%، موضحًا في النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، اليوم الأربعاء، أن الصادرات من الملابس الجاهزة استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 46.3% من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 795.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 726.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 9.5%.
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ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

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«لم ينج أحد».. تحطم طائرة أمريكية في هاواي

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