ماجد الكدواني يستعد لامتحان «بره المنهج»

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

ماجد الكدواني

يستعد الفنان ماجد الكدواني، خلال الفترة المقبلة، لتقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بره المنهج"، حسب إعلان إحدى شركات الإنتاج الفني. ومن المقرر أن يقوم بكتابة السيناريو، المؤلف خالد دياب، ويخرجه عمرو سلامة. وكان آخر أعمال ماجد الكدواني في السينما فيلم "نادي الرجال السري"، حيث شارك النجم كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض، خاصة أنه يمثل عودة الثنائي منذ أن قدما معًا فيلمي، "حرامية في كي جي 2"، و"حرامية في تايلاند".

"الكدواني" كانت له تجربة جيدة مع دور البطل الأول في فيلم طلق صناعي، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا، وقد شارك مع الفنانة حورية فرغلي، ولقى الفيلم إشادات واسعة، خاصة أنه ناقش قضية مهمة وهي الرغبة لدى البعض في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما يمكن أن يقدموه من تضحيات لتحقيق هذا الحلم، فهل يكرر نجاحه