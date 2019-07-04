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ماجد الكدواني يستعد لامتحان «بره المنهج»

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
يستعد الفنان ماجد الكدواني، خلال الفترة المقبلة، لتقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بره المنهج"، حسب إعلان إحدى شركات الإنتاج الفني. ومن المقرر أن يقوم بكتابة السيناريو، المؤلف خالد دياب، ويخرجه عمرو سلامة. وكان آخر أعمال ماجد الكدواني في السينما فيلم "نادي الرجال السري"، حيث شارك النجم كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض، خاصة أنه يمثل عودة الثنائي منذ أن قدما معًا فيلمي، "حرامية في كي جي 2"، و"حرامية في تايلاند".
"الكدواني" كانت له تجربة جيدة مع دور البطل الأول في فيلم طلق صناعي، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا، وقد شارك مع الفنانة حورية فرغلي، ولقى الفيلم إشادات واسعة، خاصة أنه ناقش قضية مهمة وهي الرغبة لدى البعض في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما يمكن أن يقدموه من تضحيات لتحقيق هذا الحلم، فهل يكرر نجاحه
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مطار لبنان لنانسى عجرم: لم تنتظري سوى 12 دقيقة

أصدر مسئولو أمن مطار لبنان، قبل قليل، بيانا يرد فيه، على الاتهامات التي وجهتها نانسي عجرم، بالإهمال واضطرارها للانتظار أكثر من ساعة وهي تحمل ابنتها الرضيعة على يدها، حيث قال البيان: «تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح أن الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة، بمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار، خصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية».
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أصالة ترد على تصريحات إليسا عن اللاجئين السوريين

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«شباب توك» يودع متابعيه بعد ثمانية أعوام من النجاح

بعد ثماني سنوات من انطلاق برنامج "شباب توك"، ودَّع جعفر عبد الكريم جمهوره في الحلقة الأخيرة من البرنامج، التي تمت إذاعتها أول من أمس، الموافق 2 يوليو، عبر شاشة "DW عربية"، ليُسدَل بذلك الستار على أحد أكثر البرامج الحوارية الشبابية تأثيرًا في العالم العربي. وقد أعلن مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم عن عكوفه مع فريق البرنامج على التحضير لمشروع إعلامي جديد على منصات مؤسسة "دويتشه فيله".
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أول تعليق من محمد حفظي بعد انضمامه لـ«أوسكار»

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يسرا ومحمد حفظي وعمرو سلامة ينضموا لـ«الأوسكار»

أعلن المنتج السينمائي محمد حفظي، اليوم الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار". وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغة الإنجليزية، "إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية، والآن لم يعد بإمكاني فقط متابعة الأوسكار، ولكن أيضًا مشاهدة الأفلام (المنافسة على جوائز الأكاديمية) والتصويت (على الأفضل بينها)"، وسارع متابعوه إلى توجيه التهاني والمباركات له.
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مؤلف «الفيل الأزرق 2» يروج له بصورة من الكواليس

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محمد سعد خسر أول جولة.. هل يتغلب النجوم على أنفسهم؟

يرى الجميع أن السينما المصرية تمر بنقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد التنوع الكبير الذى حدث فى الأفلام التي طرحت، أو تستعد للعرض؛ وذلك من حيث الموضوعات وجودة الإخراج، فى ظل اختفاء الأفلام الهابطة التي كانت تغرق مواسم العرض كل عام، وتقوم على حبكة واحدة، وهي مطرب شعبي وراقصة وشباب مغمورين. وفي ظل هذا المشهد، نجد نجومًا «لعب الزهر معهم»، ونجحوا فى الوجود بأكثر من عمل، فهل يتفوقون على أنفسهم ويحصدون إيرادات مضاعفة لما سبق وحققوه؟ أو يفشلون فى الوصول إلى الرقم الذي كسروه من قبل؟
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