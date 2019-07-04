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الجيش الليبي يُسقط طائرة حربية قصفت مدينة ترهونة

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
الجيش الليبي - صورة أرشيفية
الجيش الليبي - صورة أرشيفية
أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية قامت بقصف مدينة ترهونة غرب البلاد، حسب "سكاي نيوز عربية". وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الليبي، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، قد أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية. وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع "بيرقدار"، في مطار معيتيقة بطرابلس.  وأضاف: "هناك فريق عسكري تركي إجرامي يعمل هناك، ويسير هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الغارة الجوية كانت "ناجحة بنسبة مئة بالمئة". تأتي تصريحات منفور بعد رد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد
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الاحتجاجات-في-إسرائيل (5)

إسرائيل تعتقل 3 من المتظاهرين ضد العنصرية

اعتقلت شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 متظاهرين، بسبب اعتدائهم على ضابط شرطة وتدميرهم سيارة أمنية بالقرب من الرملة. وأفادت صحيفة (ذا جيروزالم بوست) الإسرائيلية بأن الضابط أوقف سيارته بالقرب من المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق، وبدأوا بقلب السيارة رأسا على عقب وإلقائها بالحجارة وهم يرتدون الأقنعة، ومن ثم فر الضابط أثناء قيامهم بإلقاء الحجارة عليه؛ مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة. وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على ثلاثة من المتظاهرين من خلال بصمات الأصابع، واعتقالهم من جانب الشرطة الإسرائيلية.
نفط ايران

إيران تستدعي سفير بريطانيا رفضا لاحتجاز ناقلة نفط

استدعت إيران سفير بريطانيا، اليوم، اعتراضًا على ما اعتبرته احتجازًا غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، بحسب "العربية. نت". وقال عباس موسوي، المتحدث باسم خارجية إيران، في تغريدة على "تويتر"، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب "الاعتراض غير القانوني" للسفينة، نقلا عن "أسوشيتد برس". وأعلنت حكومة جبل طارق، أنها أوقفت ناقلة نفط عملاقة تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات. وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو"لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط إلى مصفاة يملكها كيان يخضع لعقوبات.
غرق-مركب

فقدان 82 شخصًا في غرق مركب أمام السواحل التونسية

تعرض قارب مطاطي للغرق، على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية بعدما أبحروا من مدينة زوارة الليبية (120 كلم غرب طرابلس)، ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا. وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته.
سد-النهضة (9)

إثيوبيا: بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في سبتمبر

أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في شهر سبتمبر المقبل، بحسب "وكالة الأنباء الإثيوبية". وقال المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، إن شركة سينوهيدرو الصينية للهندسة الكهرومائية هي التي ستتولى بناء الوحدات. وأضاف أن وحدتين من الوحدات التي يجري بناؤها ستبدأ إنتاج 750 ميجاوات بحلول عام 2020. وفقًا للخطة سيتم الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2023. ويقع سد النهضة في ولاية بني شنقول قموزعلى بعد نحو 500 كم شمال غرب العاصمة أديس أبابا.
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يعلن تدمير غرفة تحكم الطائرات التركية المسيرة

أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية. وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
صحف سعودية

صحف سعودية: الرياض تتوعد الحوثي واتفاق وشيك بالسودان

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على تداعيات الهجوم على مطار أبها، كما تناولت آخر تطورات الأوضاع في السودان، والعديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجلس الوزراء السعودي أكد خلال لقائه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ضد مطار أبها الدولي فجر أمس، يعد جريمة حرب.
عقيلة-صالح (1)

«النواب الليبي» يعلن النفير العام ردا على تهديدات تركية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، مساء اليوم، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي. وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع "بيرقدار"، في مطار معيتيقة بطرابلس. وأضاف "هناك فريق عسكري تركي إجرامي يعمل هناك، ويسير هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الغارة الجوية كانت "ناجحة بنسبة مئة بالمئة".
الجيش الليبي

الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

قالت غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، إنه تم استهداف طائرة تركية من نوع "بيرقدار" مساء اليوم الأحد، في مطار معيتيقة بطرابلس. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، أن الطائرة التركية التي تم استهدافها في طرابلس كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
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